法興：標普500年底目標6750點，港股上半年可留意滙控建行

法興證券上市產品銷售部董事蔡秀虹表示，回顧2024年，窩輪及牛熊證的總成交額微升約1%，佔大市的成交比例達9%。輪證市場焦點集中於恒生指數的相關產品，投資者除了部署大市波幅之外，更善用牛熊證的產品特性以控制風險。此外，投資者對美股窩輪的關注度顯著提升，並在港股交易時段內運用美股窩輪進行超前部署。

法興上市產品銷售部董事蔡秀虹（左）與周翰宏（右）（吳仲賢攝）

法興證券上市產品銷售部董事周翰宏發表2025年市場展望時估計，美企的盈利及市值佔全球企業的百分比持續攀升，科技七雄的增長能力仍將是全球投資者的關注點，預期港股投資者對美股於亞洲時間交易的興趣將持續增加，相關窩輪成交、街貨量及資金流等均有機會再創新高，預期標普500指數年底目標為6750點，亦對中資股維持「增持」評級。

至於港股方面，周翰宏預期，ATMX窩輪引伸波幅回穩，利用窩輪補捉下一個類似去年9月有清晰方向的波動市機會，上半年值得留意的板塊及主題包括，穩定高派息類股：電訊類，中移動(00941)、中電信(00728)、聯通(00762)；銀行類，滙控(00005)、建行(00939)、工行(01398)；資源類，中海油(00883)、中石油(00857)；地產租務類及領展(00823)。

他續指，在機械人和AI相關類股方面則為小米(01810)；電動車與環保相關類股，比亞迪(01211)。不過，投資者需留意包括環球貿易戰、中美關係發展、通脹不確定性等潛在風險因素。

撰文：經濟通採訪組

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