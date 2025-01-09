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陸東：港股市帳率低於全球平均，料恒指今年見24000點

09/01/2025

　　星級分析師陸東出席東亞銀行「2025年經濟及市場展望」講座時指出，中國與香港在全球市場中，市帳率及股本回報皆屬低於平均線，認為股市「絕對有條件」追落後，料今年恒指最少升兩成至24000點。

 

陸東：港股市帳率低於全球平均，料恒指今年見24000點

星級分析師陸東（柳英傑攝）

 

今年是本港樓市炒家「逃生門」

 

　　至於本港樓市方面，陸東指出，對本港樓市看法一直比較淡，亦不相信代理或發展商所說的剛需，直言「香港人生完仔一家要買樓？塞佢入廁所住唔得既？」，他並形容今年為樓市炒家「逃生門」。

 

內地續推刺激措施，減息降準提振股市

 

　　陸東表示，自去年9月內地推出多項刺激經濟措施，料今年相關措施將繼續推出，為市場增加流動性，料股市及樓市將向好。

 

　　他指出，隨著內地樓市、股市下跌，內地居民的存款創歷史新高。他認為，中國除了降準、降息，最重要大減存款利率，甚至降到負利率，令存款流入市場。不過，他強調「唔覺得大陸樓會升」，惟只要有一年樓市平穩，存款將大幅回流市場。

 

　　陸東又預料，今年A股有20%上升空間，可升至逾4000點水平，但並非牛市重臨，又相信內地直至3月仍會不斷推出新政策，加上減息降準對股市可起到提振作用。

 

李小加以交通工具比喻金融市場，看好澳門交易所推出「巴士」市場

 

陸東：港股市帳率低於全球平均，料恒指今年見24000點

前港交所行政總裁、滴灌通集團及滴灌通澳交所創始人及主席李小加（柳英傑攝）

 

　　前港交所(00388)行政總裁、滴灌通集團及滴灌通澳交所創始人及主席李小加表示，生活上鐵路及私家車已經存在百年之久，就好像金融市場上銀行與股票市場一樣，但在兩者之間生活上仍有巴士，惟金融市場上欠奉，近日滴灌通澳交所新系統的出現為金融市場填補空缺，為企業提供「巴士」交易。

 

　　李小加出席東亞銀行「2025年經濟及市場展望」講座時表示，火車，即銀行對一個企業來說不靈活，限制亦比較多，回報安全但穩定；另外，私家車即股票市場，企業的風險比較大，回報亦不穩定。滴灌通澳交所新系統出現就為企業於兩個傳統市場之間提供一個新選擇。

 

　　滴灌通澳交所新系統獲批牌照已達兩年，營運了近一年。新的系統為數碼化載體產品，而不是在傳統的公司法、證券法和基金法下組織的實體公司或基金，預期未來讓小、微市場結構更輕便、成本更低。

 

　　他指出，交易所為完全數字化市場，利用高頻分紅、精準披露和實用門檻來保障投資者，即是要求上市的企業需要收入幾乎全部必須分紅和分紅頻率不低於每月。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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