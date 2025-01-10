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港股 | 午市前瞻 | 國泰航空雄心擴航線刷五年高 現價如何部署？

10/01/2025

　　美聯儲多位官員表示利率將維持高位，需待通脹明顯降溫後才繼續降息，聯儲局理事鮑曼甚至表明，局方沒有必要進一步減息，波士頓聯儲銀行總裁科林斯則傾向於今年降低減息的次數。美股周四（9日）休市，亞太股市今早普遍向下。恒生指數上午走勢反覆，指數今早高開數十點後，早段一度升過百點，但A股下跌，拖累港股掉頭向下。

 

港股 | 午市前瞻 | 國泰航空雄心擴航線刷五年高 現價如何部署？

（Shutterstock圖片）

 

　　恒生指數半日報19150，跌90點或0.5%，主板成交近782億元。恒生中國企業指數報6939，跌39點或0.6%。恒生科技指數報4293，跌18點或0.4%。

 

曾永堅：人行接連出招，惟僅有短期利好效果

 

　　繼上日預告下周在香港發行600億人民幣離岸央票，今早再公告表示，決定從1月起暫停開展公開市場國債買入操作，離岸人民幣盤初見升。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，人民幣回溫無疑對港股有正面提振作用。現在恒指中佔比較大的是中資企業，且中資企業的盈利來源多採用人民幣計價，人民幣匯率回升造好中資企業。

 

　　但他提醒道，以目前的走勢就斷定離岸人民幣轉勢言之過早，只能說現在人民幣匯率到達關鍵水平，中央不希望人民幣貶值過快進行干預，短線人民幣匯率的表現仍需觀察。他預測，目前人行的措施只能起到短期利好，臨近特朗普上任，中國的出口愈發不明朗，而且市場憂慮中國政府財政壓力和赤字增加等因素，人幣仍面臨較大的下行壓力。

 

　　恒生指數目前仍在19000上方上落，曾永堅表示，從近日表現來看，恒指在19000點重要關口見明顯支持，但短線恒指依然面臨兩方面的壓力。一方面，市場擔心特朗普上台後其言論和政策會擾亂全球貿易秩序和國際關係，令今年經濟前景更不明朗，削弱全球資金的風險胃納。另一方面，美股雖經近期調整，但在特朗普當選後累積了較大升幅，很多資金傾向在其正式掌管白宮前沽貨離場，這會對恒指產生即時性拖累。此外，目前內地處於政策空窗期，恒指缺少政策面的強大支援，缺乏上升動力。

 

國泰航空未來盈利表現樂觀拉升股價

 

　　國泰航空(00293)近日宣布，將於今年6月5日重啟香港與羅馬的直航服務，是國泰航空第二條連接香港樞紐與意大利的航線，此前的米蘭航線的班次在今年夏季亦會由現時每周五班增至每日一班。另外，國泰集團的客運網絡將繼續擴展，國泰航空和香港快運兩家航空公司的全球客運航點總數預計在2025年內突破100大關。昨日，國泰集團財務總裁沈碧嘉表示，由於貨運需求增加及燃油價格下降，預期去年下半年業績強勁，優於去年上半年。昨日盤中，國泰航空股價暴漲7%，創五年新高，今日再次攀升，高見10.66元。

 

　　曾永堅表示，自去年11月以來，國泰航空股價已呈現反覆向上趨勢，累積升幅逾兩成。主要是因為其營運數據顯示營運效率和狀況持續好轉，其貨運表現良好，且受惠於國際油價處於較低水準，市場對未來盈利表現樂觀。另外，通關後，國泰不斷加強航線、提升營運效率，例如此前公布的客運航線增加等舉措，令市場預期其未來收益將得益于航線增加，同時內地旅遊需求旺盛，為航空股帶來強勁的業務需求。

 

　　他進一步指出，在整體內地旅遊需求旺盛及國際油價下跌的背景下，整體航空股都將受惠。而國泰在香港上市的航空股中營運表現較為出色，例如，其通過亞洲萬里通等會籍制度進一步提高了顧客黏性和忠誠度，相比其他航空公司更具吸引力和競爭力。對於手上沒有貨的投資者，曾永堅建議等待股價回落到10元附近再考慮吸納，僅從昨日和今日股價升至10.6元附近回落不意味著此位置是阻力位。

 

港股 | 午市前瞻 | 國泰航空雄心擴航線刷五年高 現價如何部署？

國泰航空股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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