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一周部署 | FOMC委員預告幣策走向，內地揭曉年度重磅數據

12/01/2025

　　《一周焦點》你需要關注的未來一周財金事件：

 

重磅非農數據

 

　　美國勞工統計局周五(10日)報告顯示，12月非農就業人數激增25.6萬人，高於11月下調後的21.2萬人，更遠高於市場預期的15.5萬人，而且最新失業率4.1%也低於預期的4.2%。火熱的就業市場令美儲減息更為艱難，數據公布後，美債殖利率和美元飆升，亞太股票市場周一恐怕要承受震盪。

 

內地揭盅全年GDP增長

 

　　周五（17日）內地將公布一系列極為重磅的經濟數據，最受矚目的無疑是全年GDP增長數據。中國國家主席習近平早前已預告，預計全年GDP增長約為5%，在中國經濟以GDP增長掛帥的大背景下，達成「保5」目標應無懸念。投資者更應關注社會消費品零售、工業生產和固定資產投資數據，這些數據更能直觀反映中國經濟目前面臨的結構性挑戰與發展潛力，為未來政策方向提供重要參考，尤其是促進內需方面。

 

FOMC新票委亮相公眾

 

　　美聯儲局理事鮑曼語出驚人，預計去年12月已經是今次減息周期內的最後一次減息，局方沒有必要進一步減息。特朗普即將上任，此前12月議息記錄亦可見美儲轉鷹趨勢，會上雖然隻字不提特朗普，但關注貿易和移民政策潛在變化可能產生的影響，分明還是在表達對特朗普新政的隱憂。

 

　　值得留意的是FOMC（公開市場委員會）在新一年輪換多名票委，今年有份投票的古爾斯比和施密德都將在本周公開發言。除了古爾斯比和施密德，新任票委還有柯林斯和穆薩萊姆，分析指，古爾斯比立場偏鴿，穆薩萊姆和施密德則屬鷹派，預計FOMC內部政策分歧將進一步加大，貨幣政策的不確定性也因此上升。

 

韓國憲政風暴後首度議息

 

　　韓國上月爆發近幾十年來最戲劇化的政治風暴，總統尹錫悅一夜間戒嚴又解嚴，政界挺尹反尹陷入死局，甚至出現警方企圖逮捕現任總統的罕見事件。雖說政壇亂局未必會即時影響到本國經濟和民生，但政府運作陷入癱瘓，兩黨愈發對立，到最後勢必影響韓國的國際形象與政治經濟穩定。韓國央行即將啟動議息，貨幣政策會走向何處，央行內部又會如何評斷憲政風暴對經濟的影響，將會是市場一大焦點。

 

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息：

 

一周部署 |

 

一周部署 |

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 |

一周部署 |

 

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