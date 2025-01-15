恒生投資管理料港股短期仍維持上落格局，美國今年或減息兩次

恒生投資管理股票投資主管謝德華表示，從基本面角度，港股短期仍然維持上落格局，缺乏明確方向，有待更多內地宏觀經濟好轉跡象出現，以及更強更有力的政策支持，但恒指估值便宜，較歷史平均為低，在投資角度而言仍然有吸引力，具有在全球投資組合內的分散配置價值。

他指出，內地經濟增長是市場表現的關鍵，預期內地於今年可能會有更多寬鬆政策出台，最新的寬鬆政策加強「需求側管理」，以帶動經濟上行以抵銷不利因素及減輕外部環境可能帶來的挑戰，特別是美國的關稅風險，並藉此重振內地經濟。

謝德華指，內地消費持續恢復和房地產市場漸趨穩定可能在今年成為正面催化劑。這些領域可能如去年12月政治局會議和中央經濟工作會議所預示，會在2025年受到額外的政策關注，並自新冠疫情以來，首次指出2025年將採取「更加積極」的財政政策，其後經濟表現值得留意。

料美聯儲將減息2次

美國方面，他指出，候任美國總統特朗普將於1月20日宣誓就任，儘管市場擔心大幅提高關稅可能會重燃美國的通脹，並影響減息步伐，但現在下結論可能還為時過早。作為一個受消費驅動的經濟體，消費者支出佔美國國內生產總值（GDP）的60%以上，其中服務業佔比很大。進口產品僅佔個人消費約20%，這意味提議的高關稅未必會實質推高通脹。該行相信，特朗普提出的政策未必會影響聯儲局降低短期利率的方向，並預計聯儲局在今年將減息兩次。

他又表示，美股在強勁的基本面驅動下，相信仍有可能在2025年持續上漲。預計今年每股收益增長將達到10%至11%，超過平均水平。受惠於三大催化劑：第一，美國減息周期會繼續，可減輕企業資本支出的壓力。第二，特朗普被廣泛預期將專注於稅制改革及放鬆多項監管，特別是在製造業、金融業和能源等。這有利提升企業利潤增長，並使小型和中型企業受益，尤其是在美國國內金融和工業部門。第三，隨著大型科技公司繼續致力於人工智能（Al）的投資，以及在其採用和變現方面的改善趨勢，該行預計該行業將對股市產生積極影響。

最看好美股，中港股市看法持平，料內地今年續減息

恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，環球投資級別債券仍然具備吸引力，該行偏好亞洲債券，投資者的需求預計繼續強勁。首先，該行預計亞洲債券的基本面在2025年將保持穩健。即使某些行業和特定發行人或受美國關稅的影響，但其實大多數亞洲企業在進入2025年時已經擁有穩健的資產負債表和足夠的評級緩衝，該行預計2025年的違約率將顯著降低。鑒於亞洲債券的收益率繼續具有吸引力，預計投資者對其的需求會持續強勁。

恒生投資ETF日均成交126億，佔整體市場約68%

李佩珊表示，以資產管理規模計，恒生投資為香港最大的ETF管理人，截至2024年12月，恒生投資共管理13隻ETF，總管理規模為1671億元，佔香港整體ETF市場總市值的36%。於2024年，該行的ETF每日平均成交額達126億元，佔整體香港ETF市場約68%。

料今年內地續減息降準，允人民幣貶值減部分關稅影響

謝德華表示，預計內地今年將有更多的寬鬆政策出台，料2025 年及2026年有機會繼續降息，下調存款準備率，以及允許人民幣稍微貶值以部分抵銷關稅影響，料將有更多政策支持房地產市場，亦料今年恒指上半年將持觀望看法，下半年將會有所改善。

該行表示，在2025年資產配置方面，對內地及香港股市持「持平」看法，在港股中則看好高息股，對美國股市持「最看好」看法，日本股市持「看好」看法，但歐洲及英國股市則持「看淡」看法。

撰文：經濟通採訪組

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