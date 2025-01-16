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魚缸博客 | 北水轉掃中芯國際，持貨兩成六乾得驚人！

16/01/2025

 

　　北水個個禮拜都換個新款，上次掃完小米，呢個禮拜就轉目標，就係中芯國際（00981）！而且金額都係北水額度頭幾位入面，究竟點解北水要狂掃呢？

 

　　美國打壓當然係其中一個因素，其實中國係有設計芯片（IC）以及製造芯片能力，為一被「卡關」地方就係光刻機問題，所以係解讀上，美國想禁止自己芯片技術出口，包括埋AI芯片出口；但係咪可以完全禁得晒呢？博客聽聞過，其實市場一早有「白手套」幫中俄買貨，其中一個做法，就係去北歐開間所謂「科技公司」，然後話買500張N卡4090，轉手就送去香港經陸路再運入中國，呢個過程全部由外國人經營，一個中國人都無參與。

 

魚缸博客 | 北水轉掃中芯國際，持貨兩成六乾得驚人！

中芯國際股價表現向好

 

　　而打壓中國芯片發展，點解中芯會炒高呢？其實芯片技術有分高中低階，手機芯片就係高階（目前介乎5NM-3NM），汽車芯片屬於中階（14NM-10NM，以及一般電器所用低階芯片（14NM-22NM），基本上中國係中低階芯片製造係無問題，唯獨高階芯片技術係外國企業被集中掌握；而過往中低階芯片，中國都係向韓國、美國等地集中採購，近呢幾年被打壓之後，就開始國產化，而中國被禁止入口之後，中芯某程度上唔再需要面對韓國三星嘅競爭，變成獨市生意。

 

　　係呢個情況底下，北水就開始狂炒中芯，睇返最新中芯持股數量，北水截至1月15日已經持有26.16%，而其他行都係6-7%，某程度上街貨已經唔算多，同埋都係北水同北水之間互相炒下炒下，鑊氣勁濃。

 

魚缸博客 | 北水轉掃中芯國際，持貨兩成六乾得驚人！

頭兩位為北水持貨

 

近五日北水買賣金額(港元)(資料來自經濟通HV機)

港股通(滬) 港股通(深)
09/01/2025 18.31億 11.72億
10/01/2025 28.23億 21.57億
13/01/2025 28.86億 19.24億
14/01/2025 42.33億 24.74億
15/01/2025 38.81億 23.26億

 

　　咁作為本地散戶又應唔應該跟風呢？博客認為，其實買小小無傷大雅，確實，美國越打壓，中芯股價就越升越有，博客睇住佢呢半年由10幾蚊升上30幾蚊，如果有膽跟，已經可以過個肥年了！

魚缸博客 | 北水轉掃中芯國際，持貨兩成六乾得驚人！

昨日北水北入情況

撰文：經濟通市場組

《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

 

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