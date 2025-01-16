嘉信理財：料今年美聯儲保持政策穩定，採取更謹慎減息步伐

嘉信理財董事總經理及首席全球投資策略師Jeffrey Kleintop表示，預計2025年全球國內生產總值（GDP）將與去年相約，穩定增長大概3%。儘管美國和中國這兩大經濟體的經濟增長預計在來年放緩，但其他國家的情況將會有所改善，且不會有前45大經濟體國家進入衰退。該行亦預計盈利將會改善，而在央行減息的加成下，估值上升或會提高MSCI 歐澳遠東指數中國際已發展類別股票的回報。

（吳仲賢攝）

他提及，根據MSCI全球基準指數的追蹤結果顯示，全球股票在典型的美國選舉後開局中上漲，該行預計2025年經濟雖然會出現放緩跡象，但仍將持續增長，這與以往的總統交接期（從美國選舉日到新政府就職日期間）利好股市的情況相似。

他表示，在特朗普第二任期內，對其他地區徵收額外關稅的前景對經濟和盈利增長將構成下行風險，同時也可能對通脹造成上行風險。若如提議般加徵關稅，貿易夥伴或會作出對等的反擊。受影響較大的國家將包括美國、加拿大、墨西哥和中國，因其貿易暴露程度相對較高：墨西哥、加拿大及中國分別有83%、77%及16%的出口銷往美國；同時，美國有18%、16%及8%的出口銷往加拿大、墨西哥及中國。

他續指，考慮到通脹的上行風險，該行相信美國聯儲局可能會在2025年的會議上保持政策穩定，採取更為謹慎的減息步伐。除非勞動市場出現重大疲弱，否則聯儲局減息的步伐可能會比預期慢且幅度少。該行認為，本周期的最終利率處於3.5厘至4厘之間是合理的。

料美股今年將有不錯表現，看好金融及通訊股

嘉信理財香港理財顧問林長傑表示，該行預計，美股整體於2025 年將有不錯表現，但因有較多不穩定因素，料波幅也會較大。過去一年，指數層面的市況表面看似平靜，但內部有不少波動。然而，今年的波動環境可能與投資者在2024年經歷的有所不同。從現在的情況來看，市場處於相對健康的位置，標普500指數穩高於其50日和200日移動均線，亦預期今年標普500指數平均增長為5.3%。

對於美股，林長傑表示，今年較看好金融板塊及通訊板塊，認為非必需消費品板塊或跑輸大市，預期金融板塊仍能受惠於偏高息環境，亦留意到去年原材料板塊錄得負增長，顯示大型商品需求較為疲弱，未必能利好相關板塊，提醒投資者若經濟放緩也會影響通訊板塊的走勢。

嘉信理財香港理財顧問郭明燊指出，今年債券將對股市表現產生較大影響，特別是若通脹變得更居高不下及不穩定。去年下半年，標普500指數變化與10年期國債收益率之間的滾動一年相關值回升至近乎零，這對股市無疑是正面消息。如這種情況持續到2025年，市場與通脹的關係可能會重新回到有利位置。然而，如通脹波動性再次升溫（關稅及勞動力政策實施後將更加明顯），股票便可能會面臨更多衍生自債券的風險。雖然該行對今年的全球和美國市場前景保持樂觀，但在眾多政策交錯影響的情況下，投資者亦需要警惕相關風險。

郭明燊又認為，現時中港股市價值相對便宜，料政策支持將會是未來的投資主題。

撰文：經濟通採訪組

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