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微眾科技香港總部今啟用，與東南亞、香港5企業簽合作協議

16/01/2025

　　騰訊(00700)持股逾三成的內地互聯網銀行微眾銀行，旗下科技公司微眾科技在香港設立總部，今舉行揭牌儀式。

 

微眾科技香港總部今啟用，與東南亞、香港5企業簽合作協議

（許英略攝）

 

　　微眾銀行行長及微眾科技董事長李南青致辭時表示，微眾科技設立半年來，已成功拓展20多項商業機會，涉及數千萬美元合作意向。公司香港總部辦公室今正式啟用，並與印尼、泰國、馬來西亞、香港5間企業簽署合作協議，為公司進入國際市場的開局。他亦指，未來將依拓香港營商環境，建成服務全球銷售交付及創新中心，把握一帶一路沿線國家數字化機遇，聯合境外機構服務內地出海創業，推動普惠金融發展。

 

微眾科技香港總部今啟用，與東南亞、香港5企業簽合作協議

財政司司長陳茂波（許英略攝）

 

　　財政司司長陳茂波指出，微眾科技落戶香港反映內地有競爭力的金融企業走向世界，且公司可利用微眾銀行內地成功經驗及技術優勢為香港金融機構帶來新試驗。陳茂波提到，政府銳意發展金融科技，去年金融科技機構逾1100家，按年上升15%，當中包括8家數字銀行及4家數字保險公司，他冀金融機構可持續應用新技術，提升營運能力及產品創新，而微眾科技落戶香港亦反映更多跨境跨界別創科合作。此外，本港金融科技監管沙盒自去年10月底以來有360個金融科技項目試行中，反映香港提供創科探索良好環境，因此隨更多內地金融及其他技術引入，引發更多技術交流。

 

　　資料顯示，微眾科技計劃在港投資1.5億美元和創造高技能科技職位，作為研發活動基地，為全球市場提供商業化科技解決方案。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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