港股 | 午市前瞻 | 周大福創建發換股債規模細 或為攤薄周企持股

美國12月份核心CPI同比增長率意外回落至3.2%，環比升幅放慢至0.2%低過預期，呵護市場對美聯儲降息的預期，港股跟隨美股急漲，高開逾百點，升幅一度擴大至378點，高見19664點，但20天線（約19607）及100天線（約19576）位置見阻力，恒指升幅回縮，半日報19445，升159點或0.8%，收復10天線（約19330），主板成交逾829億元。

恒生中國企業指數報7061，升49點或0.7%。恒生科技指數報4401，升37點或0.9%。

（資料圖片）

阮子曦：恒指需站穩10天線才有望止跌反彈

美通脹有所降溫，美股三大指數齊造好。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，現時市場氣氛很大程度跟隨人民幣走勢，而美元及債息對美國通脹數據反應較小，美元仍處109美元左右，債息亦處高位，至於公司業績及兩會政策亦將對港股帶來影響。從技術上看，阮子曦認為短線恒指必須要站穩10天線才有望止跌反彈，觀察今日恒指能否以陽燭收市，現時19800點有明顯阻力，此位置有多條移動平均線。

周大福創建不缺7億資金

新世界同系周大福創建(00659)宣布發行本金總額7.8億港元的半年期可換股債，債券年利率4.00%，由今年1月22日起計，到期日為同年7月22日。

按照初始換股價每股股份8.043元計算，及假設債券按初始換股價悉數轉換，則債券最多將轉換為約9697萬股新股，約佔該公司現有已發行股本的2.426%；及發行新股份擴大後公司股本的約2.369%。換股價8.043元較前收市價呈溢價約5%。

阮子曦認為，周大福創建的銀行業務涉及金額動輒百幾億，未必真缺7億資金，最值得留意的地方是周大福創建發行的是可換股債，而且期限僅有半年。目前周企持股量過高，達75.61%，不排除公司此操作的重點是後續的換股部分，用來攤薄周企持股量。

周大福創建提到發債所得不排除將用作償還集團部份債券及貸款的本息，同系新世界(00017)早段曾升一成，兩者會否有所關聯？阮子曦表示，存在發債為新世界補充流動性的可能，但若周大福創建入股成為新股東會讓局面變得更加複雜，而且此次周大福創建籌集的金額對新世界的債務問題而言杯水車薪。若周大福創建有意幫助新世界，以現金接收對方資產包的可能性更高。

另外，新世界旗下北角皇都戲院重建項目的住宅部分「STATE PAVILIA皇都」短短五日即成功火速標售5伙維港珍藏大宅，合共套現逾2億元，平均呎價約3.44萬元，創下2025年港島豪宅新盤呎價新高紀錄，並為本年度首個單日標售過億豪宅新盤。阮子曦表示，新世界皇都住宅銷情走俏離不開其地段獨特，但樓盤定位高端，現階段或在試水溫，不能斷言後續銷情能持續見好。

周大福創建股價未因發債消息波動。（經濟通HV2報價系統截圖）

新世界股價曾升一成，其後快速回落。（經濟通HV2報價系統截圖）

網易遊戲潛力需再觀察

近期網易(09999)新上線遊戲表現強勁，除與Marvel合作的《漫威爭鋒》自上月6日全球上線以來創下多個「全球第一」佳績外，《燕雲十六聲》手遊版被亦於日前上線，一上線便在tap tap上登上熱門第一名；隔晚美股ADR大升逾8%，港股亦暫連升9日。

《漫威爭鋒》遊玩截圖（互聯網圖片）

阮子曦表示，《漫威爭鋒》有流水及上榜表現優異，《燕雲十六聲》亦有不錯的下載量，短期內推動股價表現強勢，但要判斷兩款遊戲是否有潛力，需觀察能否保持兩三個星期的良好表現。目前股價處於阻力位（約162點左右），是去年5月、10月的升浪頂部。對於手上沒有貨的投資者，他提醒道，現在出現裂口陰燭，不宜即刻買入。

網易股價今日連續第九日上升。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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