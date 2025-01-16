恒指 | 花旗降恒指年底目標至22000點，H股首選名單新增小米及友邦

花旗發表研究報告表示，將今年年中恒指目標下調至21000點，該行原先預測為26000點，而今年底目標亦降至22000點，原先預測為28000點，以反映每股盈利增長放緩。

H股首選名單新增小米及友邦

報告指出，恒指今年每股盈利增長預測已降至5.1%，去年1月及去年8月分別預測為9.4%及6.8%。MSCI中國盈利增長預測亦降至9%，較一年前的14.2%下降。港股現時估值有折讓，恒指相當於未來一年市盈率8.8倍及市帳率1倍，較歷史均值低出1至2個標準差。服務業方面，該行看好消費品(家電及電子產品)、汽車、旅遊、交通、老年相關服務；在投資方面，看好新技術和綠色基礎設施，例如電網設備。

花旗表示，H股首選名單新增小米(01810)及友邦(01299)，並保留騰訊(00700)、ASMPT(00522)、攜程(TCOM.US)、比亞迪(01211)及海爾智家(06690)。A股首選名單則新增招行(滬:600036)、中國平安(滬:601318)。

兩會有五大催化劑

報告稱，中國正在尋求穩定的經濟增長，其成效將取決於外部關稅及國內刺激措施的影響。該行的經濟學家預計，美國關稅將由今年第二季開始分階段增加，有效稅率為15個百分點，可能導致中國出口下跌6%及GDP跌1%。另外，今年3月舉行的「兩會」可能為中國帶來五大催化因素，包括促進國內消費、抑制過剩產能、加速深化新產品開發、推動國企結構性改革、以及放寬政策以促進旅遊業。

報告又指，看好國內市場、服務業及A股市場。該行建議「槓鈴策略」，一方面增持科技、交通運輸及互聯網等板塊，透過盈利增長、政策推動及內部成本削減，以帶來潛在上升空間；另一方面則看好貨幣寬鬆下的A股高收益股走勢。

撰文：經濟通採訪組



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