  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

恒指 | 花旗降恒指年底目標至22000點，H股首選名單新增小米及友邦

16/01/2025

恒指 | 花旗降恒指年底目標至22000點，H股首選增小米

 

　　花旗發表研究報告表示，將今年年中恒指目標下調至21000點，該行原先預測為26000點，而今年底目標亦降至22000點，原先預測為28000點，以反映每股盈利增長放緩。

 

H股首選名單新增小米及友邦

 

　　報告指出，恒指今年每股盈利增長預測已降至5.1%，去年1月及去年8月分別預測為9.4%及6.8%。MSCI中國盈利增長預測亦降至9%，較一年前的14.2%下降。港股現時估值有折讓，恒指相當於未來一年市盈率8.8倍及市帳率1倍，較歷史均值低出1至2個標準差。服務業方面，該行看好消費品(家電及電子產品)、汽車、旅遊、交通、老年相關服務；在投資方面，看好新技術和綠色基礎設施，例如電網設備。

 

　　花旗表示，H股首選名單新增小米(01810)及友邦(01299)，並保留騰訊(00700)、ASMPT(00522)、攜程(TCOM.US)、比亞迪(01211)及海爾智家(06690)。A股首選名單則新增招行(滬:600036)、中國平安(滬:601318)。

 

兩會有五大催化劑

 

　　報告稱，中國正在尋求穩定的經濟增長，其成效將取決於外部關稅及國內刺激措施的影響。該行的經濟學家預計，美國關稅將由今年第二季開始分階段增加，有效稅率為15個百分點，可能導致中國出口下跌6%及GDP跌1%。另外，今年3月舉行的「兩會」可能為中國帶來五大催化因素，包括促進國內消費、抑制過剩產能、加速深化新產品開發、推動國企結構性改革、以及放寬政策以促進旅遊業。

 

　　報告又指，看好國內市場、服務業及A股市場。該行建議「槓鈴策略」，一方面增持科技、交通運輸及互聯網等板塊，透過盈利增長、政策推動及內部成本削減，以帶來潛在上升空間；另一方面則看好貨幣寬鬆下的A股高收益股走勢。

 

撰文：經濟通採訪組
　
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

【你點睇？】特朗普指不排除使用武力奪取格陵蘭及巴拿馬運河，你認為言論會否加劇美國與盟友間的不信任？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02190

歸創通橋－Ｂ

11.060

異動股

03690

美團－Ｗ

147.600

異動股

00653

卓悅控股

0.230

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 43,150.76
    -70.79 (-0.164%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,940.77
    -9.14 (-0.154%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,395.22
    -116.02 (-0.595%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.608
變動率︰+1.408%
較港股︰-6.53%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升54.089
變動率︰+1.202%
較港股︰-0.20%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌69.549
變動率︰-1.760%
較港股︰-0.93%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌39.253
變動率︰-1.946%
較港股︰-1.00%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升22.685
變動率︰+6.005%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升18.830
變動率︰+2.616%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升17.010
變動率︰+1.070%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌99.715
變動率︰-4.046%
精選美股 More
ASML
ASML Holding NV
按盤價(USD)︰升763.290
變動率︰+5.093%
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰升216.243
變動率︰+4.566%
TXN
德州儀器
按盤價(USD)︰跌188.673
變動率︰-4.474%
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰跌516.100
變動率︰-5.027%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/01/2025 13:46 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：16/01/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/01/2025 13:46 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02190 歸創通橋－Ｂ
  • 11.060
  • 03690 美團－Ｗ
  • 147.600
  • 00653 卓悅控股
  • 0.230
  • 08611 MINDTELL TECH
  • 0.305
  • 02202 萬科企業
  • 4.860
股份推介
  • 01818 招金礦業
  • 12.120
  • 目標︰$13.50
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 51.700
  • 目標︰$61.00
  • 00552 中國通信服務
  • 4.230
  • 目標︰$4.65
  • 01787 山東黃金
  • 14.120
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 23.250
  • 目標︰$28.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 77.350
  • 00700 騰訊控股
  • 382.400
  • 00981 中芯國際
  • 36.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 80.450
  • 00941 中國移動
  • 75.350
報章貼士
  • 00788 中國鐵塔
  • 1.090
  • 目標︰$1.18
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 24.500
  • 目標︰$33.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.640
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 06908 宏光半導體
  • 0.670
  • 汽車 More
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 53.600
即時重點新聞

16/01/2025 19:34  《再戰明天》中國公布第四季GDP等數據，歐元區公布CPI

16/01/2025 19:32  《日入而息》小紅書大股東傳洽售部分持股，花旗大削恒指年底目標

16/01/2025 16:46  《盤後部署》港股反彈惟廿天線阻力大，優必選達成新合作價殘可入

16/01/2025 16:12  恒指收升236點報19522，中芯終結五連升，網易刷三個月高

16/01/2025 16:52  《本港經濟》首11月商品出口貨量按年升5.1%

16/01/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６２﹒９８億元，買騰訊沽華虹

16/01/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】高盛升電訊股目標，中銀升藥明生物目標近六成

16/01/2025 16:32  《財資快訊》美電升報７﹒７８７９，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

機場城市項目SKYTOPIA料涉千億元，建遊艇碼頭等設施新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 手機補貼下周起實施，特朗普傳擬救Tiktok新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生管理層粉墨登場出演微短劇，推廣未來銀行2.0和普及金融新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

亞洲金融論壇 ｜旅發局邀請百名嘉賓暢遊香港：文武廟求籤和貼金箔、坐傳統中式帆船欣賞夜景、乘纜車上山頂
人氣文章

小薯茶水間

英國奧斯卡 2025 | BAFTA提名名單揭曉，《教宗選戰》獲12項提名，狄美摩亞競逐「最佳女主角」
人氣文章

容我世說．張翠容

民用水商品化之禍，從加州到玻利維亞
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

金球獎2025紅毯：出爐影后Demi Moore貴氣大方！Angelina Jolie母女同框、Cate Blanchett復刻康城影展造型
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

和Tom Holland 訂婚了！Zendaya金球獎紅毯上的鑽戒，出自深受荷里活名人喜愛的小眾品牌？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環最新韓風亞洲料理餐廳：侘寂美學裝潢，必試創意花蟹麻婆豆腐與香脆豬手生菜包
健康好人生 Health Channel
人氣文章
肝癌 ｜ 39歲肝癌網紅抗癌兩年離世：妻子發訃告，丈夫選擇遺體捐獻助人
人氣文章
社區藥房免費藥物諮詢 精明用藥兼減壓，兩類藥物不宜飽肚服用
人氣文章
前天團F4朱孝天近況曝光：花美男變頹廢大叔，自爆患纖維肌痛症與藥物副作用影響忽肥忽瘦
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2025 02:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞16/01/2025
機場城市項目SKYTOPIA料涉千億元，建遊艇碼頭等設施
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普揭開新航海時代爭霸戰

15/01/2025 16:24

大國博弈

高息定存 | 6個月港元定存3.8厘新高，188日快閃優惠3...

14/01/2025 13:44

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處