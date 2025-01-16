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中芯 | 美密集出台芯片出口管制措施，中芯破頂後急回吐未宜吸納？

16/01/2025

　　美國總統拜登離任前連環推出多項芯片出口管制措施，繼分三級管制人工智能(AI)芯片出口後，又將算能科技等16間企業列入限制貿易的實體清單，荷蘭亦跟隨擴大對先進半導體設備的出口管制，不過反而刺激芯片股連日熱炒國產替代概念，其中中芯國際(00981)今日(16日)曾再飆近7%高見39.8元，連升6日，累升三成，創逾4年新高，華虹半導體(01347)則曾飆逾9%，但其後升幅大為收窄，中芯更倒跌逾3%收市，但累積升幅仍大，可能調整未完，看來未宜貿然追入。

 

美密集出台芯片出口管制措施，中芯破頂後急回吐仍未可吸納？

（Shutterstock）

 

美將算能科技等16間企業列入實體清單　加強先進芯片出口限制

 

　　美國拜登政府昨日(15日)將14間中國企業及2間新加坡公司列入限制貿易的實體清單，當中包括芯片開發商算能科技，美方指控該公司涉嫌將台積電製造芯片供應予華為，用於人工智能處理器。根據相關規定，美國企業向清單上公司出口商品或技術須獲得許可證，通常情況下許可證申請都會被拒。

 

　　美國還在周三(14日)加強了對先進計算半導體(包括用於人工智能的芯片)的限制，以阻止它們進入中國。新規對尋求出口某些先進芯片的工廠和封裝公司實施了更廣泛的限制，「通過加強盡職調查要求，我們要求代工廠負責核實他們的芯片沒有被轉移到受限制實體。」美國商務部負責工業和安全事務的副部長Alan Estevez表示。新規影響的是14或16納米或以下芯片，台積電、三星的銷售也可能受到影響。

 

　　荷蘭政府昨日也表示，將從4月1日起擴大對先進半導體設備的出口管制。荷蘭貿易部在一份聲明中指，最新的措施將要求公司為數量「非常有限的」技術申請出口許可證，如測量和檢測設備。荷蘭公布的規則修改細節顯示，許可要求現在包括用於發現晶圓中微小缺陷的技術，以及改善沉積和蝕刻後測量的系統。

 

美分三級加強管制AI芯片出口　英偉達批管制過頭扼殺競爭

 

　　另綜合外媒報道，美國政府周一(13日)表示，將進一步限制AI芯片和技術的出口，將先進算力留在美國及其盟友，以免中國、俄羅斯等獲取。新規將全球地區劃分為三個限制等級。日本、英國、南韓、荷蘭、台灣等18主要盟友和合作夥伴，芯片出口不受限制；新加坡、以色列、沙特和阿聯酋等約120個國家將面臨國家限制；而俄羅斯、中國和伊朗等約20個國家將完全被禁止獲取AI芯片及技術。相關規定將於1年後生效，美國官員表示，受限制企業可通過同意一系列的安全和人權標準，來規避國家層面的限制。企業將有120天的徵詢期，以便特朗普政府有時間對新規進行權衡，並且在與行業和其他國家商討之後對規定做出修改。

 

　　白宮這項新規將改變全球AI芯片和數據中心的格局，已激起業內反對。AI芯片龍頭英偉達(Nvidia)周一稱該規定「完全過頭了」，並表示白宮將會打擊「主流遊戲個人電腦和消費硬件中已有的技術」。英偉達負責政府事務的副總裁Ned Finkle表示，拜登政府的規定「試圖操縱市場結果並扼殺競爭」，恐令美國來之不易的技術優勢毀於一旦。數據中心提供商甲骨文本月早些時候也稱，這些規定將「把全球大部分AI和GPU市場拱手讓給我們的中國競爭對手」。

 

中信證券：美限制倒逼AI芯片國產替代　推薦相關晶圓代工廠商

 

　　中信證券發表研報指，美國限制持續倒逼AI算力和先進製程的國產替代，測算國內AI算力芯片的市場空間約為300億美元，持續推薦相關國產晶圓代工、算力芯片設計、半導體設備、先進封裝產業鏈。


　　平安證券則指，在國家政策和資金扶持引導下，國內企業自主創新能力會進一步提升。長期來看半導體核心技術的國產化需求凸顯，國內產業鏈企業國產化率提升意願較強，給國內半導體企業更多機會，建議關注國產化設備、材料、零部件、EDA導入帶來的市場潛力。此外，美國政府此次公布的對華出口管制，也將倒逼我國AI相關領域軟硬件產品自主可控加快發展。

 

姚浩然：中芯營運狀況麻麻純炒消息　股價拋離10天線暫宜離場

 

中芯 | 美密集出台芯片出口管制措施，中芯破頂後急回吐未宜吸納？

（姚浩然）

 

　　亨達財富管理董事總經理姚浩然於今日《hot talk 1點鐘》節目指，美國限制先進甚至低端芯片運往內地，大家就會聯想到中國企業既然買不到美國芯片，唯有購買中芯等出產的芯片，有機會刺激其銷量，但中芯毛利率只得20%左右，和人家達到五成至七成幾仍相差一大截，可見公司營運狀況不太理想，純以上述消息作借口推升股價，而今日推至近40元高位明顯有人沽貨，現時仍拋離10天線頗多，一有投資者獲利，大家就鬥快走，若近現價買入應該都是走短線，宜暫時離場。

 

熊麗萍：內地刺激消費措施增芯片需求　料中芯調整過後再升

 

中芯 | 美密集出台芯片出口管制措施，中芯破頂後急回吐未宜吸納？

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍則指，中芯早前升至36元就未能再上，這輪升幅已有些過龍，現價不宜再追入，今年雖仍可留意，但只貪其波幅夠大。近幾日主要因拜登推出政策愈多，令其升得愈快，現時他們連AI算力芯片都要限制，連自己美國的公司英偉達也反對，不過大家就覺得有利國產化替代，此為中芯股價上升其中一個原因。另有一個原因反而更實際，就是內地近期推出很多針對手機、平板及汽車等刺激消費措施，對中芯及華虹的芯片需求增大，直接對其生意有幫助，故也可把中芯當作半隻內需股，現價應會有些調整才再上升，以其過往走勢，回至33元附近也不出奇，現時若有貨可先行減持。

 

　　中芯今日跌3.23%收報36元，曾升6.99%高見39.8元，成交111.68億元。其他芯片股普遍仍錄得升幅，華虹升4.03%報23.25元，上海復旦(01385)升1.42%報14.32元，ASMPT(00522)升2.56%報74.2元，晶門半導體(02878)升1.04%報0.485元，宏光半導體(06908)升4.69%報0.67元=。

 

美密集出台芯片出口管制措施，中芯破頂後急回吐仍未可吸納？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


另外，亨達財富管理董事總經理姚浩然，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評芯片股及大市，立即重溫


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