開市Go | 中國重磅數據，汽車補貼細則將出爐，騰訊或買小紅書

要聞盤點



1、美股三大指數收市報跌，道指跌68.42點，或0.16%，報43153.13點；標普500指數跌12.57點，或0.21%，報5937.34點；納指跌172.94點，或0.89%，報19338.29點。金龍中國指數三連漲，小鵬汽車和攜程對指數漲幅貢獻最大。日經期貨截至上午8時00分升177.5點，或0.46%，報38495.0點。

2、中國今日將公布去年全年GDP，彭博預計2024年經濟增長5%，但12月零售及工業數據或顯示經濟勢頭減弱。

3、美國去年12月零售銷售按月增0.4%，低於預期0.6%，但前月數據上修，假日季消費需求強勁。

4、美國財長提名人貝桑支持制裁俄羅斯石油業，特朗普幕僚擬推廣泛石油制裁措施，包括打擊伊朗和委內瑞拉。

5、特朗普據悉上台後擬發布行政令，將加密貨幣列為國家政策重點，考慮建立國家比特幣儲備。

6、美國最高法院或於周五就TikTok案裁決，「不賣就禁」法案由特朗普政府執行，最後期限或延長。

7、商務部稱全國將從1月20日開始陸續實施數碼產品購新補貼，汽車購新補貼細則或於今日公布。

8、中國商務部表示，獲反映美企對中國低價出口成熟製程晶片，對於國內產業申請反傾銷反補貼調查的訴求，將依法啟動調查。

9、香港富豪嘉道理聯合阿里巴巴蔡崇信等人，擬募資至少5000萬美元以提升香港形象。

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