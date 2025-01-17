京東飆半成，加入「送禮」大戰推單對單及群送禮功能

京東集團(09618)現價升4.9%，報146.9元，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅13.9%。該股成交約1199萬股，涉資17.28億元。

繼微信和淘寶後，京東亦推「送禮」功能，加入「送禮」大戰。報道指，送禮功能於14日上線，活動是持續性的，目前還未收到具體結束時間。「送禮」功能包括兩大玩法，第一是單對單送禮，於京東平台購物時透過一鍵分享至對方微信，收件人填寫地址，即可完成單對單送禮，與微信小店類似。第二玩法是「群送禮」，即可選擇一次購買多件禮物並打包發到微信群，成員則可通過拚手氣隨機搶不同禮物。





現時，恒生指數報19578，升55點或升0.3%，主板成交超過944億元。國企指數報7102，升3點或升不足0.1%。恒生科技指數報4471，升54點或升1.2%。即月期指新報19609，升43點，高水30點。即月國指期貨報7112，無升跌，高水10點。即月科指期貨新報4476，升45點，高水15點。

撰文：經濟通市場組

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