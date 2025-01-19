一周部署 | 特朗普入主白宮啟大動作改革，日央加息老大難

《一周焦點》你需要關注的未來一周財金事件：

特朗普上場

美國候任總統特朗普周一正式宣誓就職，重新成為地球上最具權力的人，然而這次特朗普比上次當選還要銳不可擋，因為共和黨同時還掌握了參眾兩院，大大減低了其施政難度，然而外界預計性格急躁的特朗普還是會像上個任期一樣，以大量的行政命令推行政策，從而繞開國會。據報道，特朗普上任第一天將頒布大量的行政命令，其優先處理的事務包括限制移民、取消出生公民權、放寬能源政策、制定加密貨幣政策、促使俄烏和談等，至於中國投資者最關心的為兩方面，一是特朗普計劃對中國商品加徵高達60%的關稅，二是暫緩TikTok「不賣就禁」命令。但限制特朗普施政的最大因素，還是來自其內閣成員的割裂和互相掣肘。

日央行議息

日本本月能否加息似乎已有定案，《日本經濟新聞》引述多名消息人士報道，日本央行政策委員會的多數成員可能會在下周的議息會議上批准加息。日本央行預計今年加息兩次，央行委員未來政策取向視乎兩點，一是美聯儲會否暫停減息周期，二是日本是產生工資和物價的正向螺旋，因此日本2月的勞資雙方春鬥結果至關重要。

萬科傳言滿天飛

此前有內地媒體報道萬科總裁祝九勝被當局帶走，萬科將被接管改組，盡管後來消息已被刪除，但空穴來風，萬科流動性風險承壓已經不是秘密，今年是萬科的債務到期高峰，涉及362億元人民幣，債價崩跌亦已反映債權人的擔憂。春節前是發展商債務爆雷的關鍵時刻，因上游供應商及員工會要求發展商兌付商票或支付賒帳，建議關注萬科近期會否有更多加速資金回籠動作。

新東方系放榜

東方甄選(01797)及母企新東方(09901)本周公布中期業績，明星主播董宇輝離巢後，大行對東方甄選直播帶貨業務抱悲觀態度，寄望發展新主播及降本增效有助東方甄選抵消部分收入損失，至於東方甄選對新東方影響有限，預期新東方本財年仍將錄得25%至20%增長。

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息：

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

李明德：特朗普上任在即 港股短期難有突破？ ｜中芯勁升 有貨要食胡？

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好