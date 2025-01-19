  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

一周部署 | 特朗普入主白宮啟大動作改革，日央加息老大難

19/01/2025

　　《一周焦點》你需要關注的未來一周財金事件：

 

特朗普上場

 

　　美國候任總統特朗普周一正式宣誓就職，重新成為地球上最具權力的人，然而這次特朗普比上次當選還要銳不可擋，因為共和黨同時還掌握了參眾兩院，大大減低了其施政難度，然而外界預計性格急躁的特朗普還是會像上個任期一樣，以大量的行政命令推行政策，從而繞開國會。據報道，特朗普上任第一天將頒布大量的行政命令，其優先處理的事務包括限制移民、取消出生公民權、放寬能源政策、制定加密貨幣政策、促使俄烏和談等，至於中國投資者最關心的為兩方面，一是特朗普計劃對中國商品加徵高達60%的關稅，二是暫緩TikTok「不賣就禁」命令。但限制特朗普施政的最大因素，還是來自其內閣成員的割裂和互相掣肘。

 

日央行議息

 

　　日本本月能否加息似乎已有定案，《日本經濟新聞》引述多名消息人士報道，日本央行政策委員會的多數成員可能會在下周的議息會議上批准加息。日本央行預計今年加息兩次，央行委員未來政策取向視乎兩點，一是美聯儲會否暫停減息周期，二是日本是產生工資和物價的正向螺旋，因此日本2月的勞資雙方春鬥結果至關重要。

 

萬科傳言滿天飛

 

　　此前有內地媒體報道萬科總裁祝九勝被當局帶走，萬科將被接管改組，盡管後來消息已被刪除，但空穴來風，萬科流動性風險承壓已經不是秘密，今年是萬科的債務到期高峰，涉及362億元人民幣，債價崩跌亦已反映債權人的擔憂。春節前是發展商債務爆雷的關鍵時刻，因上游供應商及員工會要求發展商兌付商票或支付賒帳，建議關注萬科近期會否有更多加速資金回籠動作。

 

新東方系放榜

 

　　東方甄選(01797)及母企新東方(09901)本周公布中期業績，明星主播董宇輝離巢後，大行對東方甄選直播帶貨業務抱悲觀態度，寄望發展新主播及降本增效有助東方甄選抵消部分收入損失，至於東方甄選對新東方影響有限，預期新東方本財年仍將錄得25%至20%增長。

 

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息：

 

一周部署 |

一周部署 |

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 |

 

李明德：特朗普上任在即 港股短期難有突破？ ｜中芯勁升 有貨要食胡？

 

 

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02509

荃信生物－Ｂ

6.710

異動股

08297

海納星空科技

0.110

異動股

00700

騰訊控股

379.800

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 43,487.83
    +334.70 (+0.776%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,996.66
    +59.32 (+0.999%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,630.20
    +291.91 (+1.509%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升12.877
變動率︰+3.764%
較港股︰+0.60%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升291.166
變動率︰+2.102%
較港股︰+1.24%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升40.094
變動率︰+1.980%
較港股︰-0.26%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升42.196
變動率︰+1.784%
較港股︰+1.19%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰升39.000
變動率︰+10.107%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升105.570
變動率︰+5.296%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升27.650
變動率︰+4.300%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.940
變動率︰+3.743%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升21.490
變動率︰+9.253%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升295.480
變動率︰+4.918%
COKE
Coca-Cola Consolidated
按盤價(USD)︰升1,386.370
變動率︰+3.706%
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰升91.810
變動率︰+3.250%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/01/2025 01:28 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：17/01/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/01/2025 01:28 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02509 荃信生物－Ｂ
  • 6.710
  • 08297 海納星空科技
  • 0.110
  • 00700 騰訊控股
  • 379.800
  • 02202 萬科企業
  • 4.710
  • 08622 華康生物醫學
  • 0.335
股份推介
  • 00008 電訊盈科
  • 4.710
  • 目標︰$5.50
  • 01818 招金礦業
  • 12.400
  • 目標︰$13.50
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 51.700
  • 目標︰$61.00
  • 00552 中國通信服務
  • 4.300
  • 目標︰$4.65
  • 01787 山東黃金
  • 14.080
  • 目標︰--
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 77.600
  • 00001 長和
  • 40.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.370
  • 00027 銀河娛樂
  • 31.500
  • 00981 中芯國際
  • 39.450
報章貼士
  • 02367 巨子生物
  • 52.950
  • 目標︰$57.50
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 513.000
  • 目標︰$598.00
  • 00267 中信股份
  • 8.530
  • 目標︰$10.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 34.950
即時重點新聞

17/01/2025 17:00  《盤後部署》恒指靠穩成交縮觀望特朗普，補貼細則將公布低吸比電

17/01/2025 17:34  莎莎第三財季整體營業額跌10.7%，港澳同店銷售跌10.5%

17/01/2025 17:10  【香港要聞】港府提升對緬甸(東南部地區)外遊警示級別至紅色

17/01/2025 17:49  《國企紅籌》中信証券全年純利升10.1%至217億人幣

17/01/2025 17:50  【預算前瞻】陳茂波回應稅制改革：不想增添不必要討論

17/01/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８３﹒２５億元，買中芯沽中移動

17/01/2025 08:59  【大行炒Ｄ乜】滙證降潤電至持有，腰斬萬科目標兼降至減持

17/01/2025 16:25  《財資快訊》美電軟報７﹒７８５４，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 一周高息合集，部分銀行逆市加息，南商3個月加至3.8厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

習近平應約與特朗普通電話，特:冀盡快與習見面 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 去年GDP增5%達標，樓價按月持平，滬指周漲2% 新文章
品味生活
生活
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

Make or break 點解？懂得雙詞搭配可提升職場競爭力，即學15個常見商務英語Binomials附實用範例
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王︱打工仔只求加薪不望升職：如何選擇行業與企業人性化管理留住人才
人氣文章

立會透視鏡．馬天娜

再傳調高富人稅，政圈憂政府「藥石亂投」
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

時尚過新年！2025蛇年手袋Best Pick：Loro Piana摩卡慕斯毛絨小包、BVLGARI浪漫心型蛇柄手袋，還有限量版Lady Dior！
人氣文章

尋寶女生日誌．Kogi Ko

是時計也是藝術！走進H. Moser & Cie. x LABEG 期間限定展覽，看紙藝腕錶藝術品
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

當龐克遇上珍珠：Chrome Hearts 聯乘Mikimoto，帶來剛柔並重的奢華首飾系列
健康好人生 Health Channel
人氣文章
74歲譚詠麟大病後康復最新近況曝光：與老友聚會驚現「心型禿」！ 新文章
人氣文章
22歲孝順女自願割頭皮救父：爸爸因工業意外鋼水燙傷9成半皮膚生命危在旦夕
人氣文章
27款中式點心熱量一覽：燒賣僅61卡、煎蘿蔔糕120卡！營養師分享健康飲食4招及3款減肥飽肚點心搭配
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/01/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/01/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道19/01/2025
高息定存 | 一周高息合集，部分銀行逆市加息，南商3個月加至3.8厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普揭開新航海時代爭霸戰

15/01/2025 16:24

大國博弈

高息定存 | 6個月港元定存3.8厘新高，188日快閃優惠3...

14/01/2025 13:44

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處