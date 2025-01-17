恒指季檢 | 中金預估蔚來、京東物流、泡泡瑪特有望「染藍」

恒指公司2月21日收市後公布恒生指數系列檢討結果，中金發表報告預估「染藍」名單，交通銀行(03328)、中通快遞(02057)、太古地產(01972)、蔚來(09866)、京東物流(02618)、信達生物(01801)、泡泡瑪特(09992)與百濟神州(06160)等排在恒生指數順位前列，有可能成為納入的潛在候選者。

（泡泡瑪特官網截圖）

不過，中金提醒，結果可能與這一基於順位的篩選存在較大出入，例如信達生物與京東物流等在過去幾次的預測中都排在前列，但最終都未能被納入，主要可能是一些作為指數諮詢委員決策依據的因素，亦不排除有其他非量化因素的考量影響最終決策。

24港股有望獲納港股通

中金亦預計，24隻港股有望獲納「港股通」，包括華潤飲料(02460)、英諾賽科(02577)、中信金融資產(02799)、衛龍美味(09985)、毛戈平(01318)、獅騰控股(02562)、小菜園(00999)、健康之路(02587)、國富氫能(02582)、西銳(02507)、越疆(02432)、方舟健客(06086)、萬國黃金集團(03939)、中創新航(03931)、德翔海運(02510)、訊飛醫療科技(02506)、非凡領越(00933)、華昊中天醫藥(02563)、一脈陽光(02522)、重塑能源(02570)、同源康醫藥(02410)、多點數智(02586)以及佑駕創新(02431)；另宏信建發(09930)、威勝控股(03393)、匯聚科技(01729)、晉景新能(01783)以及中遠海運國際(00517)等公司亦可能符合納入條件，但置信度排序相對較低。

27隻如創夢天地(01119)、天倫燃氣(01600)及天虹國際(02678)等或被移出港股通名單。

撰文：經濟通採訪組







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