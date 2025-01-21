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預算前瞻 | 德勤：現推新稅太倉卒，《財案》應全面審視公共財政

21/01/2025

　　德勤中國香港財政預算案小組主管合夥人尹佩儀在記者會上指出，由於第四季並非傳統稅收旺季，該行維持較早前本財政年度逾千億赤字預測。尹佩儀亦指出，本港稅基狹窄及現時收入不佳，但現時推新稅種太倉卒，反而應全面審視公共財政。被問及香港會否徵收「海外富人稅」，她則認為，稅項初步與本港稅務政策並不一致。

 

預算前瞻 | 德勤：現推新稅太倉卒，《財案》應全面審視公共財政

左起：德勤中國稅務合夥人潘宗杰、 德勤中國香港財政預算案小組主管合夥人尹佩儀、 德勤中國稅務合夥人戚維之（許英略攝）

 

　　至於政府「開源節流」，尹佩儀表示，現時政府可在節流方面多作研究如何削減，人手方面亦可研究如何利用科技而暫緩增聘。

 

家族辦公室倡「閉環式管理」吸內地資金

 

　　對於新一份《財政預算案》，德勤建議包括為提升股票市場競爭力，在企業設立REIT基金架構，以期在港上市時，政府可考慮延繳或豁免因注入資產（包括香港物業）而可能產生的香港印花稅及利得稅；將「證券經銷業務的印花稅豁免政策」擴展至其他上市結構性產品，如牛熊證等莊家。

 

　　家族辦公室方面，建議以「閉環式管理」方式，允許內地高淨值家族／人士將人民幣匯至香港，用於設立單一家族辦公室投資，亦倡繼續擴大「合資格資產」清單，涵蓋藝術品、數字資產、5000萬元香港物業等。此外，為家辦在符合某些條件下提供稅務優惠，如利得稅稅率減半至8.25%

 

　　該行亦建議容許新資本投資者入境計劃（CIES）申請者投資享上述利得稅豁免。另建議給予國際大宗商品交易商8.25%的優惠稅率；刪除全球最低稅及香港最低補足稅條例草案下的一般反避稅規則；就符合數碼債券資助計劃（DBGS）的公司超出一次性250萬元資助額的專業費用提供200%加計扣除稅務優惠等。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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