特朗普就職 | 花旗：中國議價力較高，美關稅對港股短期影響不大

花旗銀行研究部董事總經理劉顯達表示，美國總統特朗普表明下月考慮對加拿大、墨西哥加徵25%關稅，另一邊廂未即時對華加徵關稅，而選擇就TikTok禁令提供寬限期，若中國拒美國收購TikTok部分股權才加關稅，這反映中國的議價能力較加拿大、墨西哥為高，相信對港股短線表現影響不大。

花旗銀行研究部董事總經理劉顯達（吳仲賢攝）

劉顯達指，花旗預計美國對華關稅將加徵15個百分點，料上述關稅將於今年下半年實施。

騰訊(00700)早前遭美國國防部列為中國軍企清單機構，但仍在花旗首選買入名單內，劉顯達解釋，該名單性質跟制裁名單不同，且亦相信騰訊業務與中國軍方相關性不大。

上調交通運輸及金融股評級，建議沽售港鐵及碧桂園等

花旗集團公布「2025年中港股市展望」，劉顯達表示，由於政府推出更為寬鬆的政策以促進海外遊客來華旅遊，該行將交通運輸股的評級從「中性」上調至「增持」，維持對科技股及互聯網股「增持」評級。

花旗將電信、公用事業和金融股的評級從「減持」上調至「中性」，主要看好相關A股，在中國10年期國債收益率下降的情況下，這些股可能成為具有吸引力的收益選擇。但該行將工業和消費品的評級由「增持」下調至「中性」，原因是外部關稅風險增加和中國經濟放緩等因素。

該行表示，由於高庫存、需求減少和平均售價下降，該行將房地產評級從「中性」下調至「減持」。

劉顯達稱，該行預計美國對華關稅將加徵15個百分點，料上述關稅將於今年下半年實施，亦料今年中國GDP將增長4.2%。

花旗的首選H股沽售名單為康師傅控股(00322)、徽商銀行(03698)、碧桂園(02007)、中國燃氣(00384)、華能國際電力股份(00902)以及港鐵公司(00066)。

該行的首選A股沽售名單為絕味食品(滬:603517)、華熙生物(滬:688363)、三六零(滬:601360)、歐菲光集團(深:002456)、深信服科技(深:300454)，萬業企業(滬:600641)及通威股份(滬:600438) 。

料A股表現將優於H股，首選小米騰訊

劉顯達表示，中國正在尋求穩定的經濟增長，這取決於外部關稅和國內刺激措施的影響，該行預計美國關稅將增加15個百分點，或導致中國出口減少6%，GDP減少1%，而即將召開的「兩會」將帶來五大催化劑：促進國內消費；抑制過剩產能；加速並深化新產品開發； 推動國營企業結構性改革；放寬政策促進旅遊業。

他續指，由於關稅上調帶來的不確定性，該行更看好國內市場而非出口市場；隨著中國的經濟轉型，該行更看好服務板塊而非商品板塊，亦認為A股表現將優於H股，預計2025年人民幣利率將調降50個基點。

恒指今年底目標削至22000點

他提及，該行2025年上半年恒生指數目標下調至21000點，並將2025年底目標下調至22000 點，以反映每股盈利增長放緩。該行預計2025年上半年滬深300指數目標為4200點，潛在升幅12.8%，而2025年底目標為4400點，潛在升幅18.2%。MSCI中國指數2025年上半年目標為68.5點，2025年底為71.5點。

他建議投資者可使用槓鈴股權投資策略（barbell equity investment strategy），在看好高增長股票的同時也看好喜歡高收益的A股。

在該行的H股首選買入名單中，該行增加了小米(01810)和友邦(01299)，同時保留騰訊、ASMPT(00522)、攜程(09961)、比亞迪(01211)及海爾智家(06690)。

在該行的A股首選買入名單中，增加了招商銀行(滬:600036)和平保(滬:601318)，同時保留華泰證券(滬:601688)、格力電器(深:000651)、平高股份(滬:600312)和紫金礦業(滬:601899)。

撰文：經濟通採訪組

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