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華僑銀行料今年港經濟增2.2%，需求弱疊加美關稅影響貿易表現

21/01/2025

　　華僑銀行公布2025年經濟展望，華僑銀行香港經濟師姜靜表示，預期2024及2025年香港經濟分別增長2.4%及2.2%，雖然在中國推出刺激計劃和聯儲局調整相關政策後，中國經濟放緩和高利率環境帶來的阻力可能會有所緩解，但「特朗普2.0」可能會導致中美關係惡化，從而對香港的經濟復甦造成打擊。此外，緊張局勢加劇也對投資情緒產生不利影響。如果房地產和股市無法持續復甦，未來一段時間消費者開支可能仍將維持低迷。

 

華僑銀行料今年港經濟增2.2%，需求弱疊加美關稅影響貿易表現

（吳仲賢攝）

 

需求弱疊加美關稅威脅，影響本港貿易表現

 

　　她續指，2025年本港勞動市場可能持續保持緊張，失業率預計為3.1%，而通脹壓力預計仍將維持在較低水平。

 

　　姜靜指出，短期內外部需求減弱，加上美國關稅威脅等因素，可能會影響香港的貿易表現。展望2025年，香港的貿易表現預計將進一步減弱，部分原因是高基數效應及外部需求疲軟，預計未來數月零售表現將保持疲軟，若房地產和股市未能顯著復甦，預計到2025年零售額將進一步下降，降幅將達單位數，但如果資產市場反彈帶來的正面財富效應持續下去，預計零售額將溫和增長2%左右。

 

料今年中國經濟增長4.8%

 

　　姜靜預期，2025年中國經濟增長4.8%，中國在貨幣政策立場將轉向適度寬鬆，又指其財政政策將更加積極，在當前積極的財政政策基礎上進一步加強，預計2025年的財政赤字目標將增加至4%，政府亦承諾大幅增加消費，反映出政府更加重視需求面措施。

 

今年本港樓市有機會見底，料美國減息75基點

 

　　姜靜表示，該行預期未來數季港元利率將逐步走低，港元利率可能在下行趨勢中落後於美元利率，料3個月香港銀行同業拆息（HIBORs）可能在2025年中跌至3.60-3.80%區域，預期今年第一季香港最優惠利率將會下調25個基點。

 

美國全年料減息75基點

 

　　對於美國減息，她表示，該行的基本預測為，2025年第一季、第二季和第三季聯邦基金利率各下調25個基點，2025年合共下調75個基點，在2025年底將達3.5-3.75%，但預期可能在本月或會暫停減息。

 

本港今年樓價料跌最多3%

 

　　本港樓市方面，她指出，面對高利率環境、經濟復甦乏力及房屋供應增加，住宅物業市場於2024年持續整固，預期今年樓價跌幅由0至3%，但今年樓價有機會見底，預期在第一季會錄得降幅，其後走勢將會回穩。

 

美對華關稅具不確定性，中國擇機推刺激政策

 

　　特朗普宣誓就任美國總統後，隨即簽署一系列行政命令，但暫時未見落實對華關稅措施。姜靜表示，現時在關稅發展具有非常大不確定性，特朗普團隊關心美國的通脹問題，相信中國會視乎相關情況來選擇時機推行刺激政策，預期若美國政府對華採取加徵60%的關稅，可能對中國GDP的增長大約會有1個百分點的影響。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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