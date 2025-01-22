惠譽：關注本港地產商資金鏈，港銀仍存資產質量風險

國際信貸評級機構惠譽評級高級董事、中國房地產評級主管金泰倫在記者會上指出，本港樓市與中國內地經濟關聯性大，雖然預料今年香港樓市較部分內地城市好，但因加息周期預測改變，預期今年本港僅某些地區表現較佳，且需關注地產商流動性壓力的影響，主要憂慮為融資市場的干擾、成交量，以及營運未見改善。

左起：惠譽評級中國主權信用評級首席分析師Jeremy Zook；大中華區銀行評級主管胡月明；高級董事、中國房地產評級主管金泰倫；國際公共融資亞太區主管郭銘琛（許英略攝）

金泰倫估計，今年所覆蓋地產商在寫字樓方面較難有明顯改善；零售亦憂慮奢侈品消費下滑可否繼續支持租金，加上美元、港元偏強及北上消費情況持續。

惠譽評級大中華區銀行評級主管胡月明則指出，雖然預期香港商業地產盈利壓力及資產質量風險仍存，但現時對本港銀行評級依然穩定，大多數港銀有上調評級空間，因系統流動性強勁可支持信貸結構。胡月明又提到，儘管減息預期降溫，償還債務面對障礙，但本港貸款價值比（LTV）仍然保守。

金泰倫續指，對內房今年展望為負面，因面對結構性問題未能完全解決，且於中長期需時達到供需平衡。

今年中國主權評級或進一步受壓

惠譽於去年4月將中國主權信用評級展望從「穩定」下調至「負面」，惠譽評級中國主權信用評級首席分析師Jeremy Zook在記者會上指出，中期內料財政赤字仍居高不下，預測政府債務保持上行趨勢，並可能令中國主權評級進一步受壓，具體情況取決於惠譽所評估政策刺激有效的程度。

惠譽在基準情景假設下，今年預計有效關稅稅率將由10%升至35%，惟仍存在不確定性；預期今年內地經濟增長4.3%。惠譽亦預測，中國內地今年財政赤字率將超過其對去年預測的7.1%，加上隱性債務置換，將導致政府一般債務進一步大幅增加。

惠譽評級國際公共融資亞太區主管郭銘琛指出，今年內地地方政府財政狀況不太可能出現實質性復甦，受10萬億人民幣債務置換計劃影響，城投企業再融資風險成為關鍵因素。他預計，債務置換計劃無法長期解決城投債務償付問題，但應可改善地方政府融資平台（LGFV）債務風險及流動性。

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】TikTok美國禁令生效前大批「TikTok難民」湧入小紅書，你認為該現象會否對中美文化交流帶來正面影響？特朗普暫緩禁令後小紅書熱潮會否持續？► 立即投票