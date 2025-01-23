港股 | 午市前瞻 | 促險資入A 恒指半日僅升47點 專家稱政策難振基本面

中央金融辦等六部門昨日在A股盤後聯合印發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，今日召開記者會解讀有關政策，憧憬保險資金入市滬綜指半日漲1%，中字頭港股受帶動領跑，惟市場觀望特朗普關稅政策後續發展，政策對港股市場提振作用有限，恒生指數半日報19826，升47點或0.2%，主板成交近746億元。

恒生中國企業指數報7209，升32點或0.5%。恒生科技指數報4585，升4點或不足0.1%。

（Shutterstock圖片）

張智威：美國加徵關稅的陰霾仍存

受近日美國威脅要對中國商品徵收10%的進口關稅影響，恒指昨日大跌300多點。今日內地振市政策推動恒指回升。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，中長期資金入市相關消息理論上應挾升恒指數百點，但高開後早盤恒指的漲幅不斷在收窄，說明美國加徵關稅的陰霾還未散去，市場仍在憂慮貿易戰。而且，除了關稅外，汽車、晶片、貿易、醫藥方面等都存在被特朗普開刀用來制裁中國的風險。

近兩日，恒指暫在50天線、百天線（約19680點）上見支持，張智威認為，此支持位力度不強，短線恒指很大可能下試廿天線（約19620點）並在該水平附近徘徊。如果有利好消息出台或有機會上試保力加通道上線（約20300點）。但他亦提醒道，自去年12月以來，恒指多次上試兩萬點，但不能成功站穩，說明在美國或制裁中國的大趨勢下，市場不看好經濟，因此在兩萬關頻現獲利潮，使恒指受壓。

恒指半日上升47點或0.24%，升幅跑輸A股。（經濟通HV2報價系統截圖）

中字頭股份借消息炒作

《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》對中長期資金入市提出硬指標：未來三年公募基金持有A股流通市值每年至少增長10%。對於商業保險資金，力爭大型國有保險公司從2025年起每年新增保費的30%用於投資A股。另外，中長期資金明確全面實施長周期考核；第二批保險資金長期股票投資試點將在2025年上半年落地，資金規模將不低於1000億元人民幣。

花旗預測保險等四類機構每提高A股配置比例1個百分點，股市就有望增加4320億元人民幣的買入資金，利好高權重高、高股息率的銀行股，券商股也將受益。盤中內險股走強，國壽(02628)升3.6%，收報14.2元，中國平安(02318)升2.7%，收報43.1元。但張智威則認為，從市場表現來看，這更多是借消息炒作，這些股份基本面並不理想，而且今早半日滬綜指升幅僅1%，深成指升幅0.4%，反映市場認為此政策實際藥效不算重。

他進一步指出，在美國對華加徵關稅的背景下，今年企業的盈利或大幅收縮。如果美國對華加徵25%-30%關稅，或有大批企業倒閉。經濟嚴峻導致中長線資金入市顯得杯水車薪。目前，他暫未看到任何板塊或收益於此政策。內險股和券商股只是借消息短暫上升，未來走勢仍令人擔憂，他強調，投資者不要受此消息炒作影響而魯莽入市。

國壽股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

平保股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

工行股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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