一周部署 | 農曆新年假期碰上超級央行周，港股一日半市料悶靜
26/01/2025
《一周焦點》你需要關注的未來一周財金事件：
表列未來一周上市公司公布業績及其他消息：
*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。
李偉傑：下周恒指阻力位及支持位？ 三大板塊值得留意！
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26/01/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/01/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/01/2025 16:40
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