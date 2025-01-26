港股 | 蕭猷華：春節假後，恒指逐步上望21000點

《套期保值》中央再出招支持股市，上周四（23日）國家新聞辦公室在股市開市前召開會議，出席部門包括中國證監會、財政部、人民銀行、人力資源社會保障部、中央金融委員會辦公室及金融監管總局，聯合印發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，方案將推動保險資金、社會保險及養老基金旗下若干百分比的資產投入A股。中證監吳清指出，由今年起，爭取大型國有保險公司每年新增保費的30%用於投資A股，市場估計每年增量資金進入A股將超過萬億。消息刺激人民幣顯著回升，兌美元由7.2980升至7.2450水平。

外圍方面，特朗普修訂貿易關稅政策，倘若對中國加徵10%入口關稅，對內地影響不大，反而對加拿大、墨西哥、歐洲等加徵，則影響深遠。不過，特朗普的關稅政策能否如願推行，筆者存在問號，因關稅是「兩面刃」，假如其他國家都向美國報復，反徵關稅，美國自己都承受不了吧！

人民幣轉強加上內地推出新政，港股有望在春節假期後繼續走高。(Shutterstock)

人民幣反彈、內地政策加力，恒生指數上周五（24日）上升365點，惟20200點未能突破，不過投資者可繼續持貨，料春節假期復市後，恒指逐步上望21000點。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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