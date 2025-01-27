港股 | 午市前瞻 | DeepSeek概念火爆炒起AI股 百度係時候追落後

農曆新年前港股繼續派利是，DeepSeek概念橫空出世引爆AI科網股，帶動恒生指數半日報20259，升193點或1%，主板成交超過809億元。恒生中國企業指數報7404，升92點或1.3%。恒生科技指數報4722，升64點或1.4%。

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聶振邦：恒指若站穩20300，後市料續升

恒指上周五大升300多點，收市站穩在兩萬點以上。今早開市延續上周尾段升勢，但在接近20300附近掉頭，博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指近日上升，主要是美國對華加徵的關稅低於預期，亦低於較早前美國擬定對另外兩個主要貿易夥伴加拿大和墨西哥的25%稅率低。相對於特朗普在第一個總統任期內對華開徵的稅率，今次相對較溫和。加上特朗普在瑞士達沃斯聲稱，自己可與中國就公平貿易行為達成協議，寧願不對華徵收關稅，被市場解讀為對華政策放鴿，舒緩了市場對中美貿易摩擦的憂慮。

不過，聶振邦指，要留意外圍股市近日波動，美股三大指數上周五收跌，納指期貨今早的亞洲交易時段暫時跌近400點，不排除美股今晚續跌。由於今天是期指結算日，預料在大戶支撐下，恒指今日收升沒有難度，但關鍵是能否升穿20300。倘若恒指今日收市能站穩於該水平，後市料將繼續上升，否則不排除回調的可能。

AI相關股僅借勢炒作

有報道指，中國AI公司DeepSeek釋出開源大型語言模型DeepSeek V3以及DeepSeek-R1模型正式版，蘋果App Store中國區免費榜27日顯示為下載率第一名，分析指出其性能直迫OpenAI的o1，甚至超越Meta的Llama，但成本卻十分之低，有傳該AI開發成本僅花費了550萬美元。有Meta員工在職場匿名平台teamblind發帖，指出因為DeepSeek的模型推出後，公司現在已經陷入恐慌模式，除了DeepSeek的優秀表現，更是因為極低的成本和團隊組成。

無獨有偶，Meta行政總裁朱克伯格預計，Meta今年將投資600億至650億美元用於AI相關的資本開支，較去年約380億至400億美元增加65%；遠高於分析員預期今年資本開支約513億美元的水平。朱克伯格期望Meta AI能服務10億人、Llama 4成為業界領先的大模型，透露公司正在建設一個2GW+的數據中心。

今日AI相關股百度(09888)，商湯(00020)等普遍上漲，升幅在3%至5%不等。對此，聶振邦表示，AI相關股自上周已開始有炒作，即使內地AI企業推出開源大型語言模型，甚至超越美國同業，對其他AI實質幫助不大，市場只是在藉勢炒作國產自主研發概念。以商湯為例，該公司去年也在香港開過產品發布會，股價也曾被炒上過。

百度公布，目前文心一言用戶規模4.3億，文心大模型日調用量15億。聶振邦指，百度今日股價上漲主要得益於文心一言的最新發展。文心一言當初推出時，市場對其表現有所保留，只因當時的版本效果不理想，甚至經常出現答非所問的現象。但經過不斷改良與創新，現時的文心一言實用性高。此外，該股股價走勢落後，上月股價高位在90元以上，近期甚至失守80元，因此，股價追落後。

聶振邦續指，由於美股AI炒作已經一段時間，現時股價出現調整，不排除部分投資者將資金轉移至港股同業。至於本周將公布的科技巨頭，聶振邦看好META，由於市場預期META上季度收入按年升17%，每股純利升26%，該股上周五逆市上升。現時又大量投入開發人工智能，預料該股仍續看好。

百度股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

商湯股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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