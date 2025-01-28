開市Go | 國資委高調撐萬科，英偉達暴瀉警惕晶片股估值調整

要聞盤點

1、中國人工智能初創公司DeepSeek的低成本高性能AI模型，令市場對高估值科技股的AI開支產生質疑，並擔心出現泡沫爆破。道指升289點；標普500指數跌88點；納指跌612點。金龍中國指數升7點，收於今年以來最高，百度和新東方對指數漲幅貢獻最大。日經期貨截至上午7時57分升32點。

2、DeepSeek低成本高性能令投資者重新審視科技股估值，隔晚英偉達曾急瀉18.2%，市值蒸發打破美股記錄。

3、美國參議院批准貝森特財長提名，據英國《金融時報》報導，貝森特正推動起點2.5%並逐步提高的新關稅普徵計劃。

4、據報交易員增加美聯儲降息押注，市場已完全消化今年將降息50個基點的預期。

5、石油交易員料OPEC+下周會議將頂住特朗普壓力，維持現有產量政策不變。

6、內媒引述深圳市國資委負責人強調，深圳市屬國資國企資產超過5萬億元人民幣，有能力、有實力，也有足夠的「子彈」，支持地鐵集團通過一切可能的手段推動萬科穩健發展。

7、華爾街大行加緊兜售社媒平台X相關債務，購買者可獲價值約60億美元的馬斯克AI企業股權。

8、香港證監會再批出2個虛擬資產交易平台牌照，分別為富途旗下猎豹交易及老虎國際旗下YAX，目前香港持牌虛擬資產交易平台數目增加至9間。

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