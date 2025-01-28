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美股 | 英偉達暴瀉16%累納指跌逾600點，道指拗腰回彈

28/01/2025

美股 | 英偉達暴瀉16%累納指跌逾600點，道指拗腰回彈

 

　　美股三大指數收市互有升跌，納指大跌逾600點，其中英偉達跌逾16%。中國人工智能初創公司DeepSeek的低成本高性能AI模型，令市場對高估值科技股的AI開支產生質疑，擔心出現泡沫爆破。

 

　　道指裂口低開275點後，跌幅曾擴大至最多397點，其後拗腰回彈，收市仍升289.33點，或0.65%，報44713.58點；標普500指數跌88.96點，或1.46%，報6012.28點；納指跌612.47點，或3.07%，報19341.83點。

 

　　總部位於中國杭州的DeepSeek(深度求索)於上周發布DeepSeek-V3模型，其開發時間據稱僅用兩個月時間，訓練成本更不到600萬美元，遠低於美國同行，模型能力與AI龍頭OpenAI的推理模型o1相若。與此同時，DeepSeek更力壓ChatGPT，在美國地區App Store登上免費下載榜首位，在中國App Store的免費榜同樣位居第一。

 

　　英偉達大跌16%、博通跌逾17%、AMD跌逾6%，微軟、亞馬遜、Meta等大型科技公司亦普遍向下。與AI相關板塊，包括電力供應商亦同樣遭到拋售，Constellation Energy跌逾20%，Vistra大跌28%。

 

美股急挫拖累美匯指數下跌

 

　　美匯指數低見107，為去年12月18日以來首次，日內跌逾0.4%。日圓兌美元升1.3%，至153.9，為12月中旬以來的高位。歐元兌美元交投於1.0510，日內下跌0.14%。英鎊兌美元交投於1.2495，日內輕微下跌0.10%。

 

　　紐約期油跌2.31%，報每桶72.93美元；布蘭特期油跌2.07%，報每桶75.94美元。市場擔心美國總統特朗普提議的關稅，或進一步抑制美國經濟增長和能源需求。此外，在特朗普上周呼籲石油輸出國組織(OPEC+)降低油價後，油價一直處於低迷狀態。包括俄羅斯在內，OPEC+尚未對特朗普的言論做出回應。OPEC+代表則指出，目前的計劃是從4月開始提高石油產量。

 

　　黃金跌勢持續，紐約期金跌1.28%，報每盎司2769.74美元。市場不確定性加劇，美股急跌刺激避險需求，增加美元下行壓力，美國國債孳息率下跌，因投資者在科技股遭拋售後尋求避險，但目前市場還沒有出現對黃金的強大避險需求。

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