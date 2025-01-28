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憂DeepSeek打擊晶片需求英偉達股價急瀉，中芯受累曾再插逾半成可趁機吸？

28/01/2025

　　中國人工智能(AI)初創公司DeepSeek(深度求索)發布推理模型DeepSeek-R1，據報成本低但性能媲美OpenAI，引發市場憂慮科技股估值過高，AI芯片巨頭英偉達(Nvidia)昨日(27日)急瀉17%，台積電ADR瀉超13%。市場亦憂慮開發成本降低令AI晶片需求減少，港股一眾晶片股也急跌，當中中芯國際(00981)最傷，昨插逾7%，今早(28日)曾再跌逾半成，惟其後逐步回穩，收市微跌不足0.4%。摩通發表報告指，短期市場關注AI資本開支放緩影響半導體需求，但行業中長期仍正面。中芯此前熱炒國產替代概念，本月累升逾三成，或可趁此時出現較大調整吸納。

 

（Shutterstock）


DeepSeek-R1模型使用晶片遠少於同行　英偉達稱印證其晶片具效益

 

　　總部位於中國杭州的DeepSeek上周一(20日)發布推理模型DeepSeek-R1，在第三方多個項目的基準測試中均超越美國OpenAI開發的最新模型o1。DeepSeek更力壓ChatGPT，在美國地區App Store登上免費下載榜首位，在中國App Store的免費榜同樣位居第一。DeepSeek聲稱，其使用的英偉達晶片遠少於ChatGPT等競爭對手，且使用更少數據，對美國AI市場造成衝擊。英偉達昨日美股股價大跌16.86%，市值損失超過6000億美元，是華爾街有史以來單日損失最嚴重的公司，也是英偉達去年9月創下的單日損失紀錄的兩倍多。

 

憂DeepSeek打擊晶片需求英偉達股價急瀉，中芯受累曾再插逾半成可趁機吸？

（Shutterstock）

 


　　英偉達發聲明稱，DeepSeek的發展表明，英偉達的晶片對中國市場具效益，未來將需要更多AI晶片來滿足DeepSeek等服務需求。不過，DeepSeek早前表明其使用了大約2000塊英偉達相對落後的H800晶片，用於開發出去年底推出的模型DeepSeek-V3。訓練成本遠不及Meta、OpenAI等美國科技巨頭，而這些晶片的設計符合美國2022年發布的出口管制。

 

DeepSeek-R1模型開發成本很低　分析：或削弱AI晶元需求預期

 

　　DeepSeek-R1模型與眾不同之處在於它的開發成本很低。該模型每百萬個token的查詢成本僅為0.14美元，而OpenAI的成本為7.50美元，便宜了98%。中信證券指，DeepSeek模型相比GPT4模型更小的參數量也意味著更低的推理成本，推理成本的降低，將是AI應用普及的前奏。


　　此外，有分析人士認為，R1的成功可能削弱了市場對AI晶元需求的預期，因為DeepSeek似乎以極低的成本構建了一個突破性的人工智能模型，並且毋須使用尖端晶元。這讓人質疑投入該行業的數千億美元資本支出的實際效用。

 

摩通：半導體行業中長期仍正面　惟短期關注AI資本開支放緩影響需求

 

　　摩通發表報告指，DeepSeek上周發布R1後，投資者對AI硬體領域主要憂慮包括AI訓練和生成式人工智能(Gen AI)的提升，可能導致數據中心對AI硬體需求減少；對2025/26年AI資本支出預算不太可能快速改變；開源模型與專有模型之間的競爭格局。該行認為，雖然DeepSeek R1的完整訓練成本尚不明確，但與其他開源模型相比，其推理價格和簡化的方法顯示出更高的訓練效率。

 

　　該行預期半導體行業中長期仍正面，雖然短期內市場關注AI資本開支放緩是否會減少並影響半導體需求，但因更高效的模型訓練可能會導致對訓練需求的進一步提升，且推理模型的興起以及測試時推理的發展，可能顯著推動推理硬體的需求。至於推理成本的降低和模型規模的縮小，可能會促使邊緣人工智能(Edge AI)更快地得到應用，成為半導體需求的重要驅動力(半導體需求的70%以上仍來自邊緣設備)，並推動AI更快普及到客戶端設備，對台積電、ASE、SK海力士等半導體相關企業而言是積極的推動因素，而邊緣AI的興起也可能使聯發科受惠。


黃瑋傑：中芯沒生產高端晶片未受影響　只屬借勢調整36元可吸   

 

憂DeepSeek打擊晶片需求英偉達股價急瀉，中芯受累曾再插逾半成可趁機吸？

（黃瑋傑）


　　今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指中芯生產的晶片沒那麼高端，暫未至於受DeepSeek大模型影響，英偉達及台積電等才是最先受影響，但中芯股價之前升了很多，難免借勢調整，宜待回至去年10月高位35.5至36元才買入，現時該處就由阻力位變成支持位，今日也曾跌至36元。其實，中芯於上周四(23日)已出現一支大陰燭形成「黃昏之星」兼穿頭破腳，昨日更出現第二個穿頭破腳大陰燭，沽壓明顯增大，之前沒人估到DeepSeek會令中芯股價回落，但技術走勢早已提醒大家要小心。

 

　　中芯今日跌0.39%收報38元，最多曾跌5.64%至36元，成交13.96億元。其他晶片股亦大多未止跌，上海復旦(01385)跌4.61%報14.5元，晶門半導體(02878)跌2.11%報0.465元，宏光半導體(06908)跌1.61%報0.61元，ASMPT(00522)跌3.79%報71.05元，惟華虹半導體(01347)倒升1.33%報22.85元。

 

憂DeepSeek打擊晶片需求英偉達股價急瀉，中芯受累曾再插逾半成可趁機吸？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

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