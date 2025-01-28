  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

港股 | 送龍迎蛇 | 蛇年易有敗部大報復？七師傅話火上加火利治癌藥股！

28/01/2025

　　龍年過去，蛇年將至，市傳龍年特別旺港股，當中表現最差一次龍年為2000年科網股爆破後恒指全年仍升0.48%。而截至去年2月7日兔年完結至今日為止，全個龍年累計升幅亦達28%，累升4479點，看來龍旺港股一說所言非虛。

 

　　恒生科技指數龍年累升1596點，累計升幅51%。恒生國企指數龍年累升2076點，累計升幅39%。

 

送龍迎蛇 | 蛇年易有敗部大報復？七師傅話火上加火利治癌藥股！

 

龍年AI概念大放異彩，房地產業黯然失色

 

　　以風水學說而言，過去一年為甲辰龍年，為二十年「八白艮土運」轉入另一個二十年「九紫離火運」的第一年。「火」象徵創新及明亮，故「火運」下具創新元素行業將會當旺，包括科技股、醫藥股等等。回顧過去一年，港股內科技板塊的確有「轉運」味道。2023年以前科技股面對內地強力科網監管以致業務發展受壓，但自2023年底「網遊新規」曇花一現過後，中央對科網公司監管力度明顯大減，恢復月度遊戲版號審批更擴大數量，年內除龍頭騰訊(00700)遊戲業務收入增長重新提速，首隻國產3A遊戲《黑神話：悟空》上線亦帶起熱潮，環球生成式AI風頭亦刺激中資科企急起直追，積極開發多項AI大模型。

 

送龍迎蛇 | 蛇年易有敗部大報復？七師傅話火上加火利治癌藥股！

（Shutterstock圖片）

 

　　龍年下外圍美股升勢亦不容忽視，年內三大指數不斷破頂，尤其科技股更為其中焦點，AI底層支援晶片類股份如英偉達、台積電等股份持續獲市場追捧，其餘有份研發AI的股份如蘋果、微軟、Meta、Alphabet等等都一同受歡迎。與此同時，受惠特朗普支虛幣發展，隨著其美國總統大選期間勝選機會增加，比特幣價亦持續尋頂，更歷史性突破10萬美元大關。

 

　　火運當旺，土運盛極而衰。地產業作為「屬土」行業的象徵，在火運來臨前已開始出現暗湧。內地經濟疫後恢復緩慢，加上高息環境持續，在恒大(03333)被正式勒令清盤後，內地及本港地產業都同樣陷入「賣樓難」困局，房企資金流動性仍然偏低，中港不少大型發展商都出現高負債甚至瀕臨爆煲局面，如碧桂園(02007)、萬科(02202)以至新世界(00017)等。

 

七師傅：金價仍有小升空間，金融市場易波動

 

　　上年過年前人氣風水師傅七仙羽建議大家揸金，結果新春過後金價就開始放量大升，由2050美元左右升至最高2800美元水平，升幅達36%，除了七師傅本人外，有聽從她建議的人亦盤滿缽滿。新年新豬肉，《經濟通通訊社》特邀七師傅分享蛇年發財指引。

 

　　新一年七師傅認為金價仍有上漲空間，上望2900美元甚至3000美元都有可能，但她強調目前才入手水位已不多，應自行考慮買金與否，而且揸實金更好。

 

　　七師傅又分析蛇年格局，因應蛇本身亦屬火，加上九運便會火上加火，預計蛇年會是變化較多的一年。今年市場關注特朗普重掌白宮勢必牽動全球神經，七師傅以生肖故事解釋，蛇本身具有報復心態，正好對應特朗普敗部復活的身份，預計他在新一個農曆年，以至整個任期內必然會盡情「復仇」。因此，蛇年較容易出現負面因素，亦容易出現說過不算數、不似預期的情況，七師傅提醒投資者要小心股市波動，其中要小心農曆年後或會出現調整。而以全年計，A股亦有望比港股表現好。

 

送龍迎蛇 | 蛇年易有敗部大報復？七師傅話火上加火利治癌藥股！

（Shutterstock圖片）

 

比特幣仍有得上，癌症藥物值得留意

 

　　蛇年火上加火，因此去年當旺的行業將會繼續興旺。七師傅說，火除了象徵創新，亦是五行內最無實相的一屬，因此一些無實體、虛無的行業便會更為當旺，例如虛擬貨幣。師傅預期，在特朗普支持下比特幣有機會上試13萬美元，但亦告誡不宜過分進取，宜小注怡情即約投資組合中的5%。

 

　　行業上七師傅繼續推薦屬火的科技類股份，去年大旺的AI類股份可望在新一年繼續行運，師傅亦有留意新興的量子計算概念，「錢流去邊度就邊度旺」，無論風水學角度還是資金流角度都建議大家新一年定當留意。師傅亦推薦大家留意同樣屬火的醫藥股份，尤其創新藥中最備受關注的癌症藥物。她提到，因應「火」有自暗中發光發亮的意味，癌症藥物亦被認為有「起死回生」的作用，有望在醫藥板塊中更突圍而出。而車股亦是師傅認為火運下會當旺的類別之一。

 

蛇年情緒易波動可以水化解

 

　　至於本港樓市方面，除了因為火運不旺地產外，七師傅坦言美國高息持續下發展商百上加斤，一手市場未能消化供應，自然二手市場同樣需求不高，她認為今年樓價仍會持續向下，料全年跌約一成左右。若想上車，七師傅認為準買家應保持耐性「慢慢揀」，未來一定有更多機會。

 

　　最後七師傅提醒大家，因應蛇年容易帶有負面心態，大家應保持正面樂觀應對今年容易出現的風波變動。因應今年火上加火人際相處上易發脾氣，師傅建議可在檯頭放一杯水減低火氣影響，再每日更換，就容易保持冷靜正面的心境。

 

撰文：經濟通通訊社記者戚朗軒

【立即投票】今個農曆新年你會如何度過？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01010

天璽曜１１

0.285

異動股

09890

中旭未來

7.800

異動股

01299

友邦保險

54.250

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,776.13
    +62.55 (+0.140%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,034.52
    +22.24 (+0.370%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,530.27
    +188.44 (+0.974%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌38.641
變動率︰-1.392%
較港股︰-1.43%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌25.378
變動率︰-1.704%
較港股︰+0.51%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌299.810
變動率︰-1.753%
較港股︰-0.73%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌43.354
變動率︰-2.197%
較港股︰-0.56%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升12.555
變動率︰+4.364%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌16.750
變動率︰-1.355%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌108.517
變動率︰-2.131%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.140
變動率︰-4.036%
精選美股 More
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰升115.940
變動率︰+7.972%
ZM
Zoom視頻通訊
按盤價(USD)︰升87.115
變動率︰+6.238%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升147.460
變動率︰+6.094%
GM
通用汽車
按盤價(USD)︰跌49.657
變動率︰-9.584%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/01/2025 11:48 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：28/01/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/01/2025 11:48 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01010 天璽曜１１
  • 0.285
  • 09890 中旭未來
  • 7.800
  • 01299 友邦保險
  • 54.250
  • 00984 永旺
  • 0.500
  • 01357 美圖公司
  • 4.200
股份推介
  • 00874 白雲山
  • 17.480
  • 目標︰--
  • 02727 上海電氣
  • 2.640
  • 目標︰$4.30
  • 01057 浙江世寶
  • 2.970
  • 目標︰$3.50
  • 00005 滙豐控股
  • 79.950
  • 目標︰$86.00
  • 02020 安踏體育
  • 82.550
  • 目標︰$90.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 401.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.610
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 88.300
  • 00005 滙豐控股
  • 79.950
  • 00981 中芯國際
  • 38.000
報章貼士
  • 06186 中國飛鶴
  • 5.330
  • 目標︰$6.20
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 87.800
  • 目標︰--
  • 01288 農業銀行
  • 4.280
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.300
即時重點新聞

28/01/2025 15:00  【送龍迎蛇】蛇年易有敗部大報復？七師傅話火上加火利治癌藥股！

28/01/2025 14:44  電盈(00008)斥7000萬元收購李澤楷旗下《信報》

28/01/2025 15:24  《新股上市》HistoSonics據報擬最快今年在美國上市

28/01/2025 15:32  【ＡＩ破局】DeepSeek衝擊晶片行業結構，英偉達未急抄底

28/01/2025 14:54  史密斯菲爾德食品料今在美上市，萬洲主席萬隆斥5億元認購股份

28/01/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９０﹒７６億元，買盈富基金沽中芯

28/01/2025 08:57  【大行炒Ｄ乜】大華繼顯削百度目標逾一成，德銀春節前點評內需股

28/01/2025 11:36  《財資快訊》美電軟報７﹒７８７６，一周拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

英偉達 | DeepSeek衝擊AI晶片行業結構 英偉達暴跌仍未急抄底新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 滙控、建行、百度、內需股及航空股，最新評級／目標價新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 送龍迎蛇 | 蛇年易有敗部大報復？七師傅話火上加火利治癌藥股！新文章
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

春聯搶手度反映政治人物人氣
人氣文章

Member Zone

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器
人氣文章

玩樂 What’s On

農曆新年好去處2025︱啟德零售館新春食買玩︰UNIQLO × GU首間聯乘店，人氣芋圓甜品及米芝蓮推介拉麵
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

大衛連治，夢是唯一的真實
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

關於出軌：心軟前先想清楚對方是否值得被原諒！毫無悔意的人，只會蠶食你的尊嚴
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《柏靈頓：秘魯大冒險》：家或許從來就不是一個空間，而是由情感和時間所築建的
健康好人生 Health Channel
人氣文章
兩性相處｜7年之癢有根據：太熟悉易失熱情，心理專家教3招助感情升溫
人氣文章
腋下損傷生瘡？恐患化膿性汗腺炎 慢性皮膚病影響身心健康，3大治療方案
人氣文章
低脂飲食 vs 低碳飲食｜大型研究揭示1種方法更有效逆轉脂肪肝
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2025 17:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/01/2025
英偉達 | DeepSeek衝擊AI晶片行業結構 英偉達暴跌仍未急抄底
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

軟實力造福天下，翼中美共賀新春

28/01/2025 14:45

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，銀行高息搶存，富邦1個月4.88...

26/01/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處