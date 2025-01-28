港股 | 送龍迎蛇 | 蛇年易有敗部大報復？七師傅話火上加火利治癌藥股！

龍年過去，蛇年將至，市傳龍年特別旺港股，當中表現最差一次龍年為2000年科網股爆破後恒指全年仍升0.48%。而截至去年2月7日兔年完結至今日為止，全個龍年累計升幅亦達28%，累升4479點，看來龍旺港股一說所言非虛。

恒生科技指數龍年累升1596點，累計升幅51%。恒生國企指數龍年累升2076點，累計升幅39%。

龍年AI概念大放異彩，房地產業黯然失色

以風水學說而言，過去一年為甲辰龍年，為二十年「八白艮土運」轉入另一個二十年「九紫離火運」的第一年。「火」象徵創新及明亮，故「火運」下具創新元素行業將會當旺，包括科技股、醫藥股等等。回顧過去一年，港股內科技板塊的確有「轉運」味道。2023年以前科技股面對內地強力科網監管以致業務發展受壓，但自2023年底「網遊新規」曇花一現過後，中央對科網公司監管力度明顯大減，恢復月度遊戲版號審批更擴大數量，年內除龍頭騰訊(00700)遊戲業務收入增長重新提速，首隻國產3A遊戲《黑神話：悟空》上線亦帶起熱潮，環球生成式AI風頭亦刺激中資科企急起直追，積極開發多項AI大模型。

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龍年下外圍美股升勢亦不容忽視，年內三大指數不斷破頂，尤其科技股更為其中焦點，AI底層支援晶片類股份如英偉達、台積電等股份持續獲市場追捧，其餘有份研發AI的股份如蘋果、微軟、Meta、Alphabet等等都一同受歡迎。與此同時，受惠特朗普支虛幣發展，隨著其美國總統大選期間勝選機會增加，比特幣價亦持續尋頂，更歷史性突破10萬美元大關。

火運當旺，土運盛極而衰。地產業作為「屬土」行業的象徵，在火運來臨前已開始出現暗湧。內地經濟疫後恢復緩慢，加上高息環境持續，在恒大(03333)被正式勒令清盤後，內地及本港地產業都同樣陷入「賣樓難」困局，房企資金流動性仍然偏低，中港不少大型發展商都出現高負債甚至瀕臨爆煲局面，如碧桂園(02007)、萬科(02202)以至新世界(00017)等。

七師傅：金價仍有小升空間，金融市場易波動

上年過年前人氣風水師傅七仙羽建議大家揸金，結果新春過後金價就開始放量大升，由2050美元左右升至最高2800美元水平，升幅達36%，除了七師傅本人外，有聽從她建議的人亦盤滿缽滿。新年新豬肉，《經濟通通訊社》特邀七師傅分享蛇年發財指引。

新一年七師傅認為金價仍有上漲空間，上望2900美元甚至3000美元都有可能，但她強調目前才入手水位已不多，應自行考慮買金與否，而且揸實金更好。

七師傅又分析蛇年格局，因應蛇本身亦屬火，加上九運便會火上加火，預計蛇年會是變化較多的一年。今年市場關注特朗普重掌白宮勢必牽動全球神經，七師傅以生肖故事解釋，蛇本身具有報復心態，正好對應特朗普敗部復活的身份，預計他在新一個農曆年，以至整個任期內必然會盡情「復仇」。因此，蛇年較容易出現負面因素，亦容易出現說過不算數、不似預期的情況，七師傅提醒投資者要小心股市波動，其中要小心農曆年後或會出現調整。而以全年計，A股亦有望比港股表現好。

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比特幣仍有得上，癌症藥物值得留意

蛇年火上加火，因此去年當旺的行業將會繼續興旺。七師傅說，火除了象徵創新，亦是五行內最無實相的一屬，因此一些無實體、虛無的行業便會更為當旺，例如虛擬貨幣。師傅預期，在特朗普支持下比特幣有機會上試13萬美元，但亦告誡不宜過分進取，宜小注怡情即約投資組合中的5%。

行業上七師傅繼續推薦屬火的科技類股份，去年大旺的AI類股份可望在新一年繼續行運，師傅亦有留意新興的量子計算概念，「錢流去邊度就邊度旺」，無論風水學角度還是資金流角度都建議大家新一年定當留意。師傅亦推薦大家留意同樣屬火的醫藥股份，尤其創新藥中最備受關注的癌症藥物。她提到，因應「火」有自暗中發光發亮的意味，癌症藥物亦被認為有「起死回生」的作用，有望在醫藥板塊中更突圍而出。而車股亦是師傅認為火運下會當旺的類別之一。

蛇年情緒易波動可以水化解

至於本港樓市方面，除了因為火運不旺地產外，七師傅坦言美國高息持續下發展商百上加斤，一手市場未能消化供應，自然二手市場同樣需求不高，她認為今年樓價仍會持續向下，料全年跌約一成左右。若想上車，七師傅認為準買家應保持耐性「慢慢揀」，未來一定有更多機會。

最後七師傅提醒大家，因應蛇年容易帶有負面心態，大家應保持正面樂觀應對今年容易出現的風波變動。因應今年火上加火人際相處上易發脾氣，師傅建議可在檯頭放一杯水減低火氣影響，再每日更換，就容易保持冷靜正面的心境。

撰文：經濟通通訊社記者戚朗軒

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