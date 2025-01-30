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美聯儲 | 美聯儲維持利率不變符預期，聲明刪去通脹進展表述

30/01/2025

　　美國聯儲局宣布維持利率不變，聯邦基金利率目標區間於4.25厘至4.5厘，符合市場預期，同時發出通脹警告。

 

　　聯邦公開市場委員會一致投票決定維持利率不變，刪去有關通脹朝目標取得進展的措辭，並表示失業率穩定在低水平，勞動力市場狀況保持穩固，取代先前聲明中提及的情況已經緩和。

 

　　委員會又指，將繼續監察最新發布的信息，從而評估對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙委員會目標實現的風險，將準備酌情調整貨幣政策立場。

 

鮑威爾指聯儲局不急於調整利率

 

　　聯儲局主席鮑威爾表示，聯儲局不急於調整利率，並指政策目前處於應對通脹和勞動力市場風險的有利位置。

 

美聯儲 | 美聯儲維持利率不變符預期，聲明刪去通脹進展表述

鮑威爾表示，不會對特朗普的言論作出任何回應或評論。（美聯社）

 

　　鮑威爾表示，聯儲局正評估美國總統特朗普的行政命令，並指政策不確定性偏高，要先明確政策，才能合理評估對經濟的影響。鮑威爾又稱，不會對特朗普的言論作出任何回應或評論，因並不合適。特朗普早前提及將要求聯儲局減息，鮑威爾指並沒有與其接觸。

 

撰文：經濟通國金組

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