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一周部署 | 美無差別關稅戰席捲全球，中國「鯰魚」改變AI格局

02/02/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

關稅戰2.0打響

 

　　美國總統特朗普2月1日簽署行政命令，正式向來自中國、加拿大及墨西哥的貨品加徵關稅，其中對中國進口貨品加徵的稅率為10%，墨西哥及加拿大則為25%，不過加拿大進口能源產品則只是加徵10%稅率。雖然特朗普威脅中加墨三國若報復將招致更高的關稅稅率。另外，特朗普還表示，　他「絕對」會向歐盟徵收關稅，因為歐盟對待美國「差勁」。美國作為全球最大的消費市場，絕對有能力讓別國坐下來重新談判，特朗普在短期而言不難取得其想要的效果，不過美國同時向佔比前三大的進口國墨西哥、中國和加拿大施加關稅，而美國並無足夠產能滿足國內需求，而且美國要求其他國家不報復是幾乎不可能的，美國人未必能盼來就業崗位回歸，反而可能要承受一波政策性的通貨膨脹。

 

DeepSeek啟動AI應用大年

 

　　圍繞在國產AI大模型DeepSeek的種種爭論，相信大家在長假期間已然聽得不少，這裏不再贅述。總之DeepSeek完全地改變了AI玩家的遊戲規則，囤英偉達GPU大煉AI已被資本拋棄，現在市場最有興趣的是，在高端生成式AI使用成本大幅下降的情況下，普通人可以用AI做甚麼，有人宣布今年將是AI應用大年，我們可以預見將有不少港股前赴後擁抱AI應用。

 

美聯儲停減息

 

　　美聯儲去年減息共1厘，開啟減息周期，不過在特朗普上任後，今年首月儲局如預期般維持利率不變，議息聲明刪去有關通脹朝目標取得進展的措辭，並且表示失業率穩定在低水平，預告不可能如特朗普所願繼續推進減息。影響聯儲決策的關鍵點，就是特朗普肆無忌憚的關稅恐嚇所帶來的國內通脹重燃。另外，美國12月核心PCE物價指數年率連續第三個月企穩在2.8%，符合市場預期。

 

特斯拉自動駕駛大計

 

　　特斯拉此前發布2024年四季度業績，業績從各項指標上均弱於市場預期，不過馬斯克在業績電話會上表示，特斯拉今年6月將在美國德州推出不需要人類駕駛員監督的全自動駕駛(FSD)版本，並將於2027年在北美市場推廣，而今年亦會在中國和歐洲推出需要人類監督的FSD版本。特斯拉公布業績當日，股價先跌5%後一度倒升逾6%。今年除了會是AI應用大年外，還會是自動駕駛技術的關鍵之年，特斯拉的Robotaxi及其一眾競爭者將重塑智慧移動市場版圖，行業競爭趨向白熱化，而中國將繼續成為有力競爭者。

【你點睇？】DeepSeek發布受到關注，惟美國正調查其有否透過第三方購入先進晶片，你認為美方會否封鎖DeepSeek？► 立即投票

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