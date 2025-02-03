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本港九九金蛇年首個交易日高收390元，張德熙料金價或挑戰3000美元

03/02/2025

　　本港九九金在蛇年首個交易日，收市報每両25990元，較農曆新年假期前最後一個交易日收市價升390元或1.52%。香港黃金交易所今早舉行新春開市儀式，該所主席張德熙表示，近年黃金交易成為投資者的「熱門話題」，金價未來將呈上升趨勢，料蛇年現貨黃金價可挑戰每盎司3000美元，形容目前金價是「高處未算高」，他又料全球實物黃金交易量升30%，香港則上升10-15%。

 

本港九九金蛇年首個交易日高收390元，張德熙料金價或挑戰3000美元

 

張德熙料蛇年金價可挑戰3000美元

 

　　張德熙指出，香港黃金交易所成立後將會加強優化企業管治，冀吸納更多國際金商，以及機構參與交易所，同時黃金交易所已經全面電子化，可以進行在惡劣天氣下繼續開市的安排。

 

　　他又指，推動黃金市場發展工作小組已於去年除夕日召開首次會議，會議內容非常正面，包括就黃金倉庫已選址展開討論、「搶份額、搶企業、搶人才」、建議將黃金商品納入互聯互通等等。

 

　　會議上亦有提到黃金倉庫選址，相信今年進度仍處於選址、或邀請持分者參與及給予意見階段。張德熙指出，黃金倉庫的構建工作不簡單，要選址方便，便利到金商，希望最終選址落在北部都會區，期望2027年開始構建，但認為目前要先擴大機場金庫。

 

陳浩濂︰香港經濟正處於結構性調整

 

本港九九金蛇年首個交易日高收390元，張德熙料金價或挑戰3000美元

 

　　署理財經事務及庫務局局長陳浩濂致辭時表示，2024年香港各個金融板塊表現亮眼，股票市場成交額顯著增加，於2024年10月創出單日成交額約6200億元的歷史新高，平均每天成交金額為1318億元，按年上升26%。香港全年IPO金額亦錄879億元，按年上升89%。

 

　　他指出，香港經濟正處於結構性調整，以及全球經濟環境複雜多變，可以預期2025年將為挑戰與機遇並存的一年。他相信香港發揮好超級聯繫人和超級增值人的角色，香港的機遇將會大於挑戰。他續稱，香港在新時代下需要維持自身的傳統優勢，需要改革，敢於創新，為金融服務業注入新動力，增加新內容，提升競爭力。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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