開市Go | 關稅戰有轉機，美製造業轉景氣，四環醫藥發盈警

要聞盤點

1、美國總統特朗普的最新關稅政策令市場避險情緒大升，然而最新消息指特朗普同意暫緩一個月對加拿大及墨西哥加徵關稅措施，加上據報中國準備與美國展開貿易談判，美股三大指數收市報跌，道指跌122點；標普500指數跌45點；納指跌235點。中國金龍指數跌37點，百勝中國和百度對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時05分跌15點。

2、美國或24小時內與中國就關稅問題對話，特朗普稱若無協議達成，關稅將調高。《華爾街日報》此前引述知情人士稱，中國已準備好一份初步方案，包括再次承諾不會推進人民幣貶值。

3、特朗普簽署行政令，指示成立主權財富基金，或用於促成TikTok出售，基金將於12個月內成立。

4、1月美國ISM製造業指數自2022年以來首次重返擴張區間。

5、本港去年第四季GDP估增2.4%，全年增長2.5%。

6、A股今日仍休市，春節假期1月28日至2月4日休市，共放假8天，港股通暫停交易。

7、全球投資研究公司Bernstein表示，國產AI大模型DeepSeek與華為昇騰晶片的整合，標誌著中國AI生態系統形成閉環的分水嶺時刻。

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