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港股 | 關稅戰 | 特朗普風格多變 中美關係必然反覆宜逢跌儲貨

04/02/2025

　　美國或24小時內與中國就關稅問題對話，特朗普稱若無協議達成將調高關稅，《華爾街日報》此前引述知情人士稱，中國已準備好一份初步方案，包括再次承諾不會推進人民幣貶值。市場對談判進展樂觀，港股炒上，恒生指數半日報20622，升404點或2%，主板成交逾890億元。恒生中國企業指數報7574，升190點或2.6%。恒生科技指數報4922，升185點或3.9%。

 

港股 | 關稅戰 | 特朗普風格多變 中美關係必然反覆宜逢跌儲貨

（Shutterstock圖片）

 

阮子曦：今季內不宜跟車太貼

 

　　白宮隔晚宣布暫緩對加拿大及墨西哥加徵25%關稅，為期三十日，另外亦將與中國進行貿易談判，市場憧憬中美關係有望緩和，帶動恒指今早升勢擴大，上午最多升超過600點。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，特朗普今次行動亦正按其慣上步驟發展當中，先開天殺價後再進行談判，但他認為絕不能就此相信中美從此一帆風順，以目前押後關稅落實為例，特朗普已為後著留有一手，認為他在與中國談判上一定留有多招逐步釋出，建議大家做好波幅準備，兼逢跌儲貨，才有望藉波幅食糊。

 

　　最少於第一季內，阮子曦都建議投資者對消息不宜跟車太貼，炒個股要眼明手快，接近食胡位便要開始部署離場。他又指中美關稅戰實際並不會影響所有股份，更多為氣氛問題，假如處於氣氛低谷期間，投資者可留意個別受累跟跌而又不受實際影響的股份，如高息類資源股等等。

 

小鵬將成為第四間扭虧新勢力，60元可上車

 

　　小鵬汽車(09868)公布1月共交付智能電動汽車3.035萬輛，按年增長268%，連續第三個月交付量超過3萬輛；小鵬MONA M03連續兩個月交付量超過了1.5萬輛；小鵬P7+上市兩個月累計交付2萬輛。消息帶動股價強勢造好，早市升幅一路擴大至最多13%，高見67.12元創超過一年新高。

 

　　阮子曦直言小鵬近期交付良好，大有機會成為繼理想(02015)、賽力斯(滬:601127)及零跑(09863)後第四間扭虧的新勢力車企。他認為小鵬後續將繼續受惠規模效應，產能已建成，未來再推出新款便有助降低早前的投入成本，認為業績將會持續向好。目前阮子曦不敢貿然估頂，未來上方將以逐個前頂高位作參考，例如今次便能以2023年11月高位約75元為初步目標，有意入手則宜待回落至60元附近。

 

　　雖然美國經常針對中國電動車實施制裁，但阮子曦指多數中資車企己不打算進軍美國，即使正在墨西哥建廠的比亞迪(01211)，他表明曾向公司方面查詢，已獲回覆表明將以進軍南美市場為主，故整體中資車企受累中美博奕的風險亦較細。

 

港股 | 關稅戰 | 特朗普風格多變 中美關係必然反覆宜逢跌儲貨

小鵬汽車股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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