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中芯 | 傳晶片技術出現突破，股價連日飆升創新高可以點部署？

04/02/2025

　　有報道指中國半導體龍頭中芯國際(00981)成功克服5納米製程核心技術，雖然相關消息來源成疑，但中芯股價繼上日飆逾一成後，今早(4日)最多再飆9%高見45.7元創歷史新高。另外，近日日本政府宣布擬收緊對華半導體出口管制，晶片股又可再炒作國產替代概念，若想吸納中芯應如何部署？

 

傳中芯晶片技術出現突破，股價連日飆升創新高可以點部署？

（Shutterstock）


傳中芯已克服5納米製程核心技術　惟消息來源存疑

 

　　昨日有本地媒體報道指中芯成功克服5納米製程核心技術，消息來自《紐約時報》，然而在《紐約時報》的英文版及中文版網站，均未搜尋到有關報道內容，其他外媒亦未見轉載有關消息。《經濟通》記者在其英文網站上搜索關鍵字「SMIC」，發現最新一篇有關中芯國際的報道來自去年12月17日，報道指華為新手機Mate 70的晶片是由中芯國際製造的，但生產技術方面幾乎沒有進展。


　　若以中文搜索有關消息，記者見到內地自媒體最近曾經提到「中芯國際攻克5nm」，來源同樣是來自《紐約時報》，並說這項突破完全由中國科研人員獨立完成。文章還引述了前台積電研發副總、清華大學半導體研究學院院長林本堅的話，指「美國已經攔不住中國大陸在5納米技術上的突破」，記者再搜索這一句話，可以發現這段話最早出自2023年10月。

 

日本擬收緊對華半導體出口管制　天風證券：國產替代或成長期趨勢

 

　　另外，日本政府於上周五(1月31日)宣布擬對十餘種半導體相關物項實施出口管制，並將多家中國企業列入「最終用戶清單」等，中國商務部表示，此舉將影響產業鏈安全穩定，盼日方及時糾正相關做法，並會保留採取措施的權利。


　　光大證券指，在外部制裁加劇的情況下，中芯國際作為中國內地龍頭將會受益。天風證券認為，外部地緣政治對中國半導體的限制有望持續加速本土產業鏈的發展，國產替代或將成為長期趨勢，人工智能/先進製程等前沿科技領域的國產替代較為迫切，本土產業鏈的發展機會較大，建議關注相關領域的投資機會。


華泰證券：DeepSeek或催化科技股價值重估　可增配互聯網與科技硬件


　　此外，DeepSeek-R1大模型在春節前引發全球關注。華泰證券指，中美科技股估值在過去兩年分化顯著，AI發展水平或是關鍵。DeepSeek具有低成本、高性能優勢，引發行業對資本開支、應用場景等討論，或推動投資者重新評估中國科技企業的技術潛力，進而催化中美科技股價值重估。該行建議增配互聯網與科技硬件，把握科技股價值重估機會。

 

　　美銀證券表示，隨著DeepSeek等大型語言模型推出的模型推理成本愈來愈低，以及AI模型愈來愈小，相信半導體或會加速AI眼鏡、AI耳機等邊緣AI設備發展。因此，單晶元系統(SoC)、AI加速器等主要晶元供應商可能會受惠。對於AI晶元市場，該行認為中國晶元供應商可能略受利好。惟受AI晶片禁令影響，國內AI晶片仍處於短缺狀態。

 

黃瑋傑：中芯可能已攻克5納米製程技術　若回至40元可炒波幅


　　今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指中芯自去年10月8日高見35.5元後從未試過後抽，上周二(28日)才回至36元，跟著再掉頭回升，但僅過了兩日累積升幅已不少，若未能衝破之前高位44元可能會於高位震盪，有貨可先行食胡，往後即使只回至40元，也可於40至44元之間炒波幅，而其低位會一直向上移，下次最多可能只回至38元。

 

　　至於有傳中芯已攻克5納米製程技術，黃瑋傑認為，不是沒有可能，因有分析指要造出5及3納米晶片最關鍵是光刻機，有報道指中芯在被制裁前已買了ASML光刻機，可能正用此研發5納米製程技術，但攻克技術與可以量產是兩回事，若只能造出小量將無助商業化，一定要證實可大量生產才對業績有影響。而通常製程愈先進晶元售價愈高，台積電去年第三季晶元代工市場收入份額達64%，全球排第一位，遠遠拋離第二位三星的12%，中芯更只有6%排第三，因台積電已可量產3及5納米晶片，正受益現時AI加速器、英偉達的Blackwell GPU對3納米晶片需求很大，中芯卻只可造出28及14納米晶片。此外，若看去年第三季不同製程所佔收入比例，4及5納米佔比最大，佔全球晶元代工24%，主要因AI對其需求很大，3納米則佔13%，7及6納米佔11%，28及22納米只佔10%。因此，中芯雖然產量大，但以收入計較10納米以下晶元少，因價格較低，而非AI相關市場需求復甦緩慢，對中芯所產較低端晶片的需求沒那麼大。

 

　　中芯半日升6.8%收報44.75元，連升兩日，累升17.76%，成交29.16億元。多隻晶片股亦炒上，華虹半導體(01347)升8.73%報24.9元，上海復旦(01385)升7.39%報15.4元，晶門半導體(02878)升10.42%報0.53元，惟ASMPT(00522)僅升0.95%報74.05元，宏光半導體(06908)焦升跌報0.67元。

 

傳中芯晶片技術出現突破，股價連日飆升創新高可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評中芯及大市，立即重溫

 

 

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