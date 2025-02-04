新能源車 | 1月銷售對辦兼憧憬中美關係或有轉機，新能源車股急升可以點揀？

內地新能源車企近日陸續公布1月銷售數據，因1月是傳統車市淡季，與去年12月比較，一眾車廠銷量出現明顯跌幅，但按年計普遍錄得升幅，其中比亞迪(01211)以30萬輛銷量繼續領先，至於「蔚小理」，小鵬汽車(09868)月度銷量達3萬輛，按年大增逾2倍，領先其餘兩間造車新勢力，理想汽車(02015)交付量按年錄得倒退。車企月度銷售表現不差，加上美國押後對墨西哥及加拿大加徵關稅，美國總統特朗普稱可能於未來24小時與中國展開對話，另《路透》引述白宮發言人稱，特朗普和國家主席習近平將在未來數天內通話，中美關係緩和憧憬帶動車股今日(4日)全線造好，其中小鵬飆逾12%，創逾一年新高，昨日急跌逾半成的理想反彈逾8%，比亞迪、蔚來(09866)及小米(01810)亦齊飆逾4%，若想吸納應如何選擇？

（小鵬汽車網頁截圖）

小鵬1月交付量按年增2.7倍至3萬輛 比亞迪增49%至30萬輛



小鵬汽車1月共交付智能電動汽車3.035萬輛，按年增268%，按月跌17%。公司稱，已連續第三個月交付量超過3萬輛；小鵬MONA M03連續兩個月交付量超過了1.5萬輛；小鵬P7+上市兩個月累計交付2萬輛。公司又稱，期內小鵬汽車智能導航輔助駕駛(XNGP)的城區智駕月度活躍用戶滲透率達87%。公司在新加坡車展上全球首次亮相了小鵬X9 MPV的右舵版本，且還通過進入比利時、盧森堡、愛爾蘭和芬蘭市場，進一步擴大了其全球業務版圖。

比亞迪1月銷量約30萬輛，按年增長49.16%，按月減少41.62%，其中1月海外銷售新能源乘用車合計約6.6萬輛，按年增約83.38%。

理想1月交付量按年跌4%至3萬輛 蔚來增38%至1.4萬輛

理想汽車1月交付新車約2.99萬輛，按年跌約3.86%，按月減少48.85%，而截至上周五(31日)歷史累計交付量約116.4萬輛。集團指，1月理想L6累計交付量突破20萬輛，在20萬元以上人民幣乘用車市場蟬聯中國汽車品牌銷量冠軍，理想L6連續七個月佔據中國市場增程電動汽車銷量榜首。至於OTA7.0版本車機系統已於1月開啟推送，並隨之推出全新理想ADMaxV13.0。

蔚來1月交付約1.39萬輛汽車，按年增長37.9%，按月減少55.5%。集團指，1月交付包括旗下蔚來品牌的電動汽車7951輛，以及旗下樂道品牌的電動汽車5912輛。截至1月31日，集團累計汽車交付量約68.54萬輛。

另零跑汽車(09863)1月交車量達25170輛，按年增長1.05倍，按月減少40.1%。小米汽車1月小米SU7交付量再次超過2萬輛，已連續4個月交付量超2萬，並已定下今年全年交付目標30萬輛。

里昂：季節性疲弱下交付量有更多亮點 首選比亞迪小鵬

里昂發表研報指，多間中國車廠在春節期間披露的1月銷售報告反映，在季節性疲弱下交付量有更多亮點。電動車總銷量(截至2月2日)約78萬輛，按年增25%，但按月下降28%，主要由於大多數車廠受假期因素影響。而由於拉丁美洲及亞太地區市場的認知度強勁，比亞迪出口量達6.6萬輛，較去年12月的5.7萬輛及前數月的3萬至4萬輛有所增加。另外，由於自動駕駛滲透率不斷提高以及新車強勁推出，小鵬銷量突破3萬輛。吉利(00175)則憑藉在內燃機SUV及高端電動車領域的競爭優勢，創下了月度銷量新高。



展望未來，里昂認為中國汽車行業競爭仍將激烈，而減價幅度將較市場預期溫和，看好擁有明確汽車產品線及可證明穩定盈利能力的車廠，行業首選比亞迪及小鵬。

開源證券：料內地補貼延續及智駕加速滲透 優先選擇小鵬理想比亞迪等

開源證券發表內地汽車行業報告指，年初銷售面臨一定壓力，但內地「以舊換新」補貼政策接續，料對銷量有一定支撐，尤其是第二季開始預計較好。新能源車預計繼續滲透，高階智駕有望迎來加速滲透。特斯拉FSD可能入華引發「鯰魚效應」，有望推動華為系、小鵬、理想等領軍車企加速技術進階，並推動消費者逐步認可智駕。同時，智駕加速滲透的關鍵在於降本，2025年有望見證比亞迪、小鵬等大力推動智駕平權。而出口短期有所放緩，歐盟關稅政策有望緩和是利好，海外產能投放尚需時間。



該行料內地政策有望延續需求有支撐、智駕加速滲透在即，重點關注智能化龍頭發展機會，優選華為系及小鵬、理想等新勢力，而比亞迪智能化發力後有望補齊短板、鞏固新能源龍頭地位。目前智能駕駛成為消費者買車的重要考量因素，推動車企加速布局智駕相關業務，華為系、小鵬、理想、蔚來、智己、小米等企業相對領先。同時長汽(02333)、比亞迪等傳統車企也在加速推動智駕功能落地。小鵬指P7+及後續車型將不再區分Max和Pro版本，全系標配AI智駕，目前P7+持續展現爆款實力，預計後續高階智駕版車型佔比將明顯提升；小米汽車智駕激活率達88%。

林嘉麒：留意車企按年銷售表現 比亞迪小米業績值博可待調整吸納

（林嘉麒）

元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，交付數據短線對車股表現很重要，尤其因很多買家取得補貼後要趕及於去年12月前買車，雖然補貼往後會持續，但12月畢竟是買車高峰期，因基數高關係，好幾家新能源車企1月交付數字都見按月大跌情況，但按年表現都不太差。而理想今日股價表現較好，因昨日公布數據後跌幅頗大，但留意其銷售還要按年下跌，而按月則跌49%，蔚來按月也跌逾五成，龍頭比亞迪則跌逾四成。因此，今年新能源車企銷售按年要有一定升幅，不可表現太差；而1月以小鵬表現最好，按年升幅逾兩倍，理想銷售表現則特別弱。從中長線趨勢來看，難以期望理想銷售有很大增長，想部署該股要特別留意。

不過，林嘉麒指，即使銷售增長不高，股價未必就不能上升，這就要看盈利表現，而踏入2月，各家車企快將公布全年業績，可能會發出盈利預告，無論盈喜抑或盈警，相信都會左右氣氛，例如理想去年盈利若仍有增長，股價有機會再反彈，其他車股亦要留意銷售好是否代表盈利表現好。相信消化完1月數據後，車股短期尤其於本月中可回穩，如對個別股份如比亞迪及小米的業績有信心，不妨見調整就買入。

新能源車股今日普遍急升，比亞迪升4.22%收報286.2元，小鵬升12.4%報65.7元，理想升8.71%報94.2元，蔚來升4.51%報34.75元，零跑升3.24%收報33.5元，小米則升4.22%報39.55元。傳統車股亦普遍造好，吉利升7.85%報15.94元，廣汽(02238)升3%報3.09元，長汽升2.44%報12.6元，東風(00489)升0.98%報3.09元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評汽車股及港股大市，立即重溫



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