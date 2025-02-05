科網股｜阿里巴巴短期有機會返紅底股？
05/02/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2025 15:36
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2025 15:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/02/2025 15:20
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|FOCUS05/02/2025
【FOCUS】春節消費喜憂參半，省錢内捲揮之不去
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