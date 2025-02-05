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中美 | 關稅戰未見轉機，大摩籲避開28隻高危股，哪些股份仍可吼？

05/02/2025

　　昨日(4日)市場憧憬中美兩國就關稅問題將於24小時內進行談判，但最新報道指美國總統特朗普稱不急於與國家主席習近平通話，並對中方昨日推出多項反制措施包括加徵報復性關稅表示「沒有問題」。大摩近日列出多隻重大關稅風險股票，雖然剛剛作出更正，將阿里巴巴(09988)剔除，但仍包括比亞迪電子(00285)、創科實業(00669)及申洲國際(02313)等，惟除昨日急升逾8%的申洲今日(5日)急回吐外，其他暫未見受太大影響，部分更逆市造好，哪些股份要避開？哪些股份仍可吼？

 

（Shutterstock）

 

特朗普：不急於與習近平通電話　中方反制「沒關係」

 

　　據《路透》報道，特朗普昨日表示，並不急於與習近平通話以試圖平息世界兩大經濟體的新一輪貿易戰，這場貿易戰因他對中國產品加徵10%關稅引起。中方昨推出多項反制措施，包括自2月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵10%至15%關稅；中國國家市場監督總局對Google立案調查反壟斷；商務部同時將CK和Tommy Hilfiger母企美國PVH集團、生物科企Illumina列為「不可靠實體」，對鎢、碲、鉍、鉬、銦共5種稀有金屬元素出口管制。市場指中國以有節制的方式回應美國新關稅措施。特朗普在白宮被問及中國反制時表示「沒關係。」


　　中美兩國元首對話被視為可能降低或推遲徵收關稅的關鍵，正如周一(3日)特朗普與墨西哥和加拿大領導人的對話一樣。多位白宮高官昨日表示，特朗普將與習近平舉行會談，最初的說法是「最快24小時之內」，但稍後不再提供明確的時間。美國白宮發言人萊維特表示，仍需安排特朗普和習近平通電話。

 

（AP）

 

高盛：中美貿易衝突仍存很大不確定　礦產及地緣政治成中國籌碼

 

　　高盛發表研報指，中國徵收的報復性關稅遠不成比例，據該行計算，中國公布了兩份10至15%的報復性關稅清單，共計140億美元的商品(佔2024年中國從美國進口總額的8.5%)；相較之下，美國則對5250億美元中國商品全面加徵10%關稅。「組合拳」表明中國採取了一種更加協調和全面的方法，未來幾天關注美國的回應以及兩國領導人是否通話，雖然匯率貶值和報復性關稅仍在政策制定者的工具箱，但製造業供應鏈(如關鍵礦產出口管制)和地緣政治問題(如俄烏戰爭)也是中國政策制定者可能使用的籌碼。其中關鍵礦產成為愈來愈重要的籌碼，對於實施出口管制的五種關鍵礦產(鎢、碲、鉍、鉬、銦)，中國目前在全球市場上據主導地位，這些產品是半導體、精密儀器、電子和電氣機械以及航空航天等高科技製造業的關鍵材料。

 

　　高盛表示，中美貿易衝突的走向仍存在很大不確定性，而美國對中國報復性措施的回應、特朗普和習近平可能通電話、中國央行未來幾天公布的人民幣兌美元中間價等都是值得關注的重要事項。

 

　　花旗則指，未來幾天對2025年北京和華盛頓的首輪貿易談判可能至關重要，尤其是2月10日中國報復性關稅生效。若美國的10%關稅和中國的反制措施都被推遲，兩國並在禁毒問題上展開合作，將為達成另一項貿易協議打開大門，否則爭端可能升級，不確定性依然很高。

 

大摩建議迴避28隻關稅風險股　剔除阿里後仍包括比電創科等

 

阿里推新AI模型聲稱超越DeepSeek，股價逆市飆逾半成仍有上升空間？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

 

　　摩根士丹利近日發表研報指，美國對中國、墨西哥和加拿大實施加關稅的速度、範圍超出該行預期，不利盈利增長、估值、全球流動性或風險偏好，重申對中國股票謹慎看法，續建議採取防守策略。大摩建議投資者迴避29隻中國企業股票，認為該批股票面臨相當大的關稅風險，其中港股包括阿里巴巴、比亞迪電子、創科實業、海爾智家(06690)、美的(00300)、瑞聲科技(02018)、申洲國際等。大摩指，拼多多有20%總收入來自美國，另10%來自墨西哥或加拿大，而阿里亦有10%收入來自美國，風險最高則是創科實業，有八成收入來自北美三國。另外，大摩篩選8隻中國股票，指其在全球供應鏈多元化中定位相對較好，當中卻涵蓋申洲。

 

　　惟大摩最新更正指，在重大關稅風險股票列表中移除阿里，由於阿里出口到美國商品收入估計佔比未足5%。另將申洲由定位較好的股票列表中剔除，由於申洲對中國以外的亞洲地區資本支出風險較高，因此面臨潛在較高的關稅及供應鏈風險。在更正後，大摩建議投資者避開28隻存在重大關稅風險的中國股票，其中港股包括比亞迪電子、創科實業、海爾智家、美的、瑞聲科技、申洲、ASMPT、敏實集團(00425)及耐世特(01316)。

 

摩通：創科能應對關稅等挑戰　可趁機增持目標價135元

 

　　不過，創科實業仍獲摩通力撐。摩通稱，關稅的複雜性引起了投資者的擔憂，特別是考慮到創科實業對美國市場的重大敞口，美國市場在2024年上半年佔其收入約75%，而創科的韌性關鍵在於其在遠離中國供應鏈多元化方面的先行優勢，以及可快速調整生產布局的營運彈性。相信憑藉強勁的資產負債表和積極的供應鏈重組，公司比以往任何時候都更有能力應對這些挑戰。

 

　　鑑於上述情況，該行認為當前股價疲軟是一個增持的機會，預期去年下半年公司利潤按年升18%，同時自由現金流產生能力將增強，從而進一步降低資產負債表的槓桿率，予目標價135元及「增持」評級。

 

熊麗萍：創科比電較受關稅影響　阿里受影響較小惟返紅底不易

 

中美 | 關稅戰未見轉機，大摩籲避開28隻高危股，哪些股份仍可吼？

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，價值低於800美元的小型包裹現仍獲美國豁免關稅，但預期只是時間問題，最終肯定仍要徵稅，對拼多多及阿里巴巴等會有影響，拼多多所受影響會較大，因其美國市場大，阿里就整個集團而言影響較小，但阿里一直在開拓美國市場，可能會令其於當地發展放慢。阿里去年曾有兩三次上試100元，未能重返紅底之餘，其後更向下跌穿80元，過去3、4個月走勢都很差，但現在起碼在AI大模型方面有新進展，再加上DeepSeek，大家對內地AI發展改觀。而100元會是關鍵位，若升破有機會上試110元，但只可以逐步看，始終已升了很多。

 

　　至於大摩指要避開多隻股票，熊麗萍指，有部分可以參考，當中有些公司主要靠美國市場，有七八成生意來自當地，確實應該避開，例如對創科的影響會很直接，比亞迪電子甚至比亞迪(01211)美國市場也算大，但其他這麼快便下定論似乎言之尚早。其實，值得關注的不止美國當地問題，過去幾年很多內地企業因被列入「清單」、制裁及關稅等問題，已將生產線分散，可能有些去了墨西哥開廠，現在墨西哥又被徵稅，對它們同樣有影響，且問題更大，又要再調整策略，幸好暫未波及東南亞國家，否則影響會更大。比亞迪也曾提到要在墨西哥開廠，幸好已拖慢了步伐。

 

　　阿里獲大摩排除在重大關稅風險股名單之外，今日微跌0.1%收報97.55元，而被列入名單的股份表現各異，比亞迪電子升2.63%報44.95元，創科實業跌1.64%報99.15元，申洲跌6.52%報58.8元，海爾智家跌3.48%報24.95元，美的跌3.13%報72.65元，瑞聲科技升4.99%報44.15元，ASMPT跌1.96%報72.4元，敏實集團跌1.45%報14.92元，耐世特升3.15%報3.6元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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