美股 | 科技巨企指數跌，但無阻大盤漲勢，道指升逾300點

中美貿易戰引發市場憂慮，且追蹤七大科技巨企的指數下挫，但無阻美股三大指數周三（5日）上漲。道指連漲第二日，漲幅超過300點。

道指升317.24點，或0.71%，報44873.28點；標普500指數升23.60點，或0.39%，報6061.48點；納指升38.31點，或0.19%，報19692.33點。標普500指數成份股中，大約350家公司的股價攀升。

雖然英偉達領漲晶片股，但彭博科技七巨頭指數下跌1.5%，因為谷歌母公司Alphabet業績不佳，導致該股下挫7.3%，創下一年多來最大跌幅。AMD業績遜預期，股價亦下跌6.3%。

市場關注中美貿易戰的發展。美國郵政於當地星期二(4日)晚一度宣布，暫停接收來自中國內地和香港的國際包裹，至今日發表聲明，指即日起繼續接收來自中國內地及香港郵政的所有國際入境包裹及郵件。

蘋果股價收市微跌。據報道指中國監管機構正考慮向蘋果的應用商店收費和政策展開正式調查，有關行動可能加劇中美科技領域的緊張關係。在盤後交易中，高通受樂觀的銷售預期提振而上漲。

美匯指數下跌，日圓平穩向上

美匯指數顯著下跌，至107.6附近水平。隨著關稅問題暫時得到緩解，美元的強勢開始逐漸減弱。美元兌日圓跌0.7%，至153.225，創下自12月18日以來最低水平，數據將支持日本央行最近的加息政策決議。

歐元兌美元從1.0209的低位回升，目前於1.04附近。市場情緒主要受美國關稅政策影響。歐盟正準備與美國改善雙邊貿易關係，包括計劃增加從美國進口液化天然氣和肥料，以回應特朗普的關稅言論。

紐約期金微升0.14%，報每盎司2880美元。金價延續升勢再創新高，主要因市場憂慮貿易戰進一步升級，刺激投資者尋求避險資產。紐約期油跌2.13%，報每桶71.15美元；布蘭特期油跌1.99%，報每桶74.68美元。美國原油庫存意外上升，拖累原油價格下跌。

撰文：經濟通國金組

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