蘋果概念股 | 傳中國擬查蘋果應用商店收費，惟蘋果去年出貨量穩居榜首，「國補」加持概念股齊破頂可以點部署？

有機構指去年全球智能手機出貨量按年增長7%，蘋果連續第二年居市場榜首，雖然據報中國擬調查蘋果應用商店收費模式，蘋果昨日(5日)股價也只微跌0.14%收報232.47美元。值得留意，蘋果最近公布了上季業績，雖然大中華銷售按年跌11%，但總收入仍增4%，淨利潤升7%，均勝預期，獲大行上調目標價，帶動港股相關概念股連日造好，再加上在「國補」加持下，內地春節假期手機銷情火熱，舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)及比亞迪電子(00285)今早(6日)齊破頂，舜宇更飆逾8%高見78.8元，若想吸納應如何部署？可揀買哪一隻？

（Shutterstock）

據報中國擬調查蘋果應用商店收費模式 若拒調整或展開正式調查

中國據報擬對蘋果公司俗稱「蘋果稅」的30%應用收入抽佣等問題展開調查。《彭博》引述消息人士報道，中國國家市場監督管理總局正進行前期工作，準備對蘋果公司的相關政策及其對應用程式開發者的收費情況展開調查。報道引述知情人士稱，市監總局正檢視蘋果的一些政策，包括對應用收入抽佣至多30%及禁用外部支付等規則。中國監管機構認為，蘋果可能對中國應用開發者收取了不合理的高額費用，而禁止使用第三方應用商店(App Store)和支付方式也限制了競爭，並損害了中國消費者權益。



知情人士又稱，自去年以來，該機構官員已與蘋果方面和應用程式開發者進行過接觸。如果蘋果拒絕作出調整，中國可能會對蘋果展開正式調查。蘋果和騰訊(00700)、字節跳動等應用開發者一直在iOS應用商店相關操作上有分歧，在全球其他地區也有同樣的情況。中國去年以來對包括英偉達和谷歌在內的美國科技公司展開過一些行動，但與蘋果的討論仍在繼續；如果當前溝通進展順利，監管也可能不會對蘋果展開正式調查。

Canalys：去年全球智能手機出貨量增7% 蘋果蟬聯榜首

另方面，市場分析機構Canalys發文稱，2024年全球智能手機市場出貨量同比增長7%，達到12.2億部，實現了在連續兩年下滑後的反彈。其中，蘋果憑借新興市場的增長以及北美和歐洲的穩定表現，連續第二年居市場榜首。蘋果iPhone去年出貨量下降1%至2.259億部，但仍保持領先地位。三星緊隨其後，出貨量下降1%至2.229億部。小米則受中國市場的強勁勢頭以及在新興市場的持續戰略擴張推動，出貨量增長15%，達到1.686億部，穩居第三。

不過，Canalys分析師表示，2025年對廠商而言將是充滿挑戰的一年，全球和區域層面的複雜性不斷加劇。新興市場在2024年推動了行業增長，但隨著部分市場趨於飽和，增速已開始放緩。廠商需要在短期業績、庫存管理和長期投資之間找到合適的平衡，才能在這些市場取得成功。

蘋果上季收入增4%大中華銷售跌11% 仍獲花旗摩通升目標

值得一提，蘋果於上周四(30日)公布截至去年12月28日止首財季業績，收入按年增4%至1243億美元，每股盈利為2.4美元，淨利潤升7%至363億美元。毛利率為46.9%，均勝預期。不過，期內iPhone收入跌0.8%至691億美元，低於預期的710億美元，當中大中華市場銷售更跌11%至185億美元，但其他產品抵銷影響，其中iPad及iMac銷售均增逾15%，而服務收入(包括App Store和Apple Music)升13.9%至263.4億美元，創歷史新高。蘋果預期，第二財季營業額錄低至中單位數增長，毛利率介乎46.5%到47.5%。蘋果行政總裁庫克表示，中國市場銷售下降是由於Apple Intelligence尚未在該地區推出，而且季度結束後，中國發布國家補貼有助刺激部分蘋果產品的銷售。



花旗發表研報指，蘋果首財季業績表現好於預期，至於第二季指引與該行預測大致一致。預計蘋果旗下iPhone SE4將於今年3月發布，下一代Apple Intelligence軟體iOS 18.4將於今年4月發布，屆時Siri將會進行重大更新，這對蘋果將是積極的催化劑。儘管蘋果在人工智能(AI)方面落後，並正透過分階段發布Apple Intelligence來迎頭趕上，但其對矽片至私人伺服器的端到端AI安全的關注被低估。DeepSeek最近的突破提供更低運算成本，以及在本地運行的最佳化模型，可以幫助設備採用AI。在「iOS 18.2」Apple Intelligence發布後，蘋果的iPhone16銷量按年有所增長，這表明其具有升級潛力，並相信iPhone仍有許多創新空間，將其目標價由255美元升至275美元，維持「買入」評級，並選為今年硬體板塊的首選，納入90日上行催化觀察。



摩通稱，蘋果提出的展望好於預期，其評論提到內地市場在首財季或去年第四季的強勁結尾，以及減少銷售渠道庫存的情況，這將令投資者對次財季或今年首季在內地的更輕鬆布局感到放心，將其目標價由260美元升至270美元，評級「增持」，儘管對於2025財年iPhone增長的預測有所調整，但市場預期iPhone 17產品周期(即2026財年)將迎來由AI帶動的重大升級。

招銀國際：舜宇瑞聲比電與蘋果緊密合作 有助提升市佔及盈利

招銀國際指，蘋果繼首財季穩健的表現後，3月底止的次財季指引也展現超過市場預期的潛力。雖然官方指引預計收入增長僅可達到低個位數水平，但服務銷售收入實現了雙位數增長，且毛利率指引也介於46.5%與47.5%之間，表明蘋果在多個業務領域實現了穩定的拓展。這對於蘋果的股東和合作夥伴來說，無疑是一劑強心針。而隨著Apple Intelligence的逐步推廣，預計尤其是在中國市場，根據今年上半年手機「國補」政策的刺激，蘋果新推出的5款iPhone機型將提升其出貨量。這不僅將促進蘋果的收入增長，也將帶動相關產業鏈上的公司表現。



在談及蘋果硬體合作夥伴時，招銀國際重申對舜宇光學、瑞聲科技及比亞迪電子的「買入」評級。在當前的經濟環境中，這些企業與蘋果的緊密合作，將成為它們提升市場份額和盈利水平的重要策略。

「國補」加持內地春節手機銷情火熱 門市銷量大增兩倍

另外，中國商務部於春節前推出手機、平板和智能手表新補貼方案，據《武漢商務》表示，「國補」加持的首個春節假期，手機、平板、智能電器成為市民新年禮物的新選擇，銷售呈現井噴式增長。一家手機品牌銷售店的店長表示，春節期間，消費者選購手機的需求大增，不僅客流量比月初翻倍，門市銷量更增長兩倍以上，銷售目標已提前達成。

京東MALL稱，疊加「國補」和「店補」後，到手價在3000元至4000元人民幣的手機更受歡迎，熱門品種包括華為的Mate60 512G版本，蘋果的iPhone16 128G版本。還有不少品牌自主將價格「打」到了6000元人民幣以下，讓自己的產品進入「國補」政策優惠區，這些都大大刺激了市民的消費熱情。

黃偉豪：手機設備股受惠周期復甦 首選比電回至43元可吸

（黃偉豪）

獨立股評人黃偉豪表示，手機設備股近幾個月都表現強勢，主要是炒作行業周期復甦，其實不單止蘋果，其他手機品牌都會陸續推出新機，料可帶動手機設備商訂單及盈利增長，其估值有望獲得重估。至於蘋果被中國調查，暫不見會帶來很大影響，亦不可能完全斷絕與蘋果的生意往來，但政治風險可能會令相關股份往後會有調整，可到時才伺機買入。另外，通常春節時手機銷情都會較好，只是今次加上國家補貼令銷情更火熱，但若拉長時間來看，相信銷售表現只是差不多，而當需求透支銷量回落時，也可能令股價調整。

黃偉豪指，舜宇、瑞聲及比亞迪電子都屬龍頭，相信最受惠周期復甦，當中可揀比亞迪電子，因其帶來的憧憬較多，公司除有來自蘋果的訂單，還有母公司比亞迪(01211)的訂單，預期盈利表現強勁，估值有望獲進一步重估，其現時市盈率也只有20幾倍不算很貴，可待回至43元時吸納。

手機設備股今早普遍急升，舜宇半日飆8.43%收報78.45元，瑞聲升4.64%報46.2元，比亞迪電子升5.56%報47.45元，丘鈦科技(01478)升2.66%報8.11元，高偉電子(01415)升9.71%報28.8元，鴻騰(06088)升6.84%報3.75元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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