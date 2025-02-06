  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

蘋果概念股 | 傳中國擬查蘋果應用商店收費，惟蘋果去年出貨量穩居榜首，「國補」加持概念股齊破頂可以點部署？

06/02/2025

　　有機構指去年全球智能手機出貨量按年增長7%，蘋果連續第二年居市場榜首，雖然據報中國擬調查蘋果應用商店收費模式，蘋果昨日(5日)股價也只微跌0.14%收報232.47美元。值得留意，蘋果最近公布了上季業績，雖然大中華銷售按年跌11%，但總收入仍增4%，淨利潤升7%，均勝預期，獲大行上調目標價，帶動港股相關概念股連日造好，再加上在「國補」加持下，內地春節假期手機銷情火熱，舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)及比亞迪電子(00285)今早(6日)齊破頂，舜宇更飆逾8%高見78.8元，若想吸納應如何部署？可揀買哪一隻？

 

傳中國擬查蘋果應用商店收費，惟蘋果去年出貨量穩居榜首，概念股齊破頂可以點部署？

（Shutterstock）

 

據報中國擬調查蘋果應用商店收費模式　若拒調整或展開正式調查

 

　　中國據報擬對蘋果公司俗稱「蘋果稅」的30%應用收入抽佣等問題展開調查。《彭博》引述消息人士報道，中國國家市場監督管理總局正進行前期工作，準備對蘋果公司的相關政策及其對應用程式開發者的收費情況展開調查。報道引述知情人士稱，市監總局正檢視蘋果的一些政策，包括對應用收入抽佣至多30%及禁用外部支付等規則。中國監管機構認為，蘋果可能對中國應用開發者收取了不合理的高額費用，而禁止使用第三方應用商店(App Store)和支付方式也限制了競爭，並損害了中國消費者權益。


　　知情人士又稱，自去年以來，該機構官員已與蘋果方面和應用程式開發者進行過接觸。如果蘋果拒絕作出調整，中國可能會對蘋果展開正式調查。蘋果和騰訊(00700)、字節跳動等應用開發者一直在iOS應用商店相關操作上有分歧，在全球其他地區也有同樣的情況。中國去年以來對包括英偉達和谷歌在內的美國科技公司展開過一些行動，但與蘋果的討論仍在繼續；如果當前溝通進展順利，監管也可能不會對蘋果展開正式調查。

 

Canalys：去年全球智能手機出貨量增7%　蘋果蟬聯榜首

 

　　另方面，市場分析機構Canalys發文稱，2024年全球智能手機市場出貨量同比增長7%，達到12.2億部，實現了在連續兩年下滑後的反彈。其中，蘋果憑借新興市場的增長以及北美和歐洲的穩定表現，連續第二年居市場榜首。蘋果iPhone去年出貨量下降1%至2.259億部，但仍保持領先地位。三星緊隨其後，出貨量下降1%至2.229億部。小米則受中國市場的強勁勢頭以及在新興市場的持續戰略擴張推動，出貨量增長15%，達到1.686億部，穩居第三。

 

　　不過，Canalys分析師表示，2025年對廠商而言將是充滿挑戰的一年，全球和區域層面的複雜性不斷加劇。新興市場在2024年推動了行業增長，但隨著部分市場趨於飽和，增速已開始放緩。廠商需要在短期業績、庫存管理和長期投資之間找到合適的平衡，才能在這些市場取得成功。

 

蘋果上季收入增4%大中華銷售跌11%　仍獲花旗摩通升目標

 

　　值得一提，蘋果於上周四(30日)公布截至去年12月28日止首財季業績，收入按年增4%至1243億美元，每股盈利為2.4美元，淨利潤升7%至363億美元。毛利率為46.9%，均勝預期。不過，期內iPhone收入跌0.8%至691億美元，低於預期的710億美元，當中大中華市場銷售更跌11%至185億美元，但其他產品抵銷影響，其中iPad及iMac銷售均增逾15%，而服務收入(包括App Store和Apple Music)升13.9%至263.4億美元，創歷史新高。蘋果預期，第二財季營業額錄低至中單位數增長，毛利率介乎46.5%到47.5%。蘋果行政總裁庫克表示，中國市場銷售下降是由於Apple Intelligence尚未在該地區推出，而且季度結束後，中國發布國家補貼有助刺激部分蘋果產品的銷售。


　　花旗發表研報指，蘋果首財季業績表現好於預期，至於第二季指引與該行預測大致一致。預計蘋果旗下iPhone SE4將於今年3月發布，下一代Apple Intelligence軟體iOS 18.4將於今年4月發布，屆時Siri將會進行重大更新，這對蘋果將是積極的催化劑。儘管蘋果在人工智能(AI)方面落後，並正透過分階段發布Apple Intelligence來迎頭趕上，但其對矽片至私人伺服器的端到端AI安全的關注被低估。DeepSeek最近的突破提供更低運算成本，以及在本地運行的最佳化模型，可以幫助設備採用AI。在「iOS 18.2」Apple Intelligence發布後，蘋果的iPhone16銷量按年有所增長，這表明其具有升級潛力，並相信iPhone仍有許多創新空間，將其目標價由255美元升至275美元，維持「買入」評級，並選為今年硬體板塊的首選，納入90日上行催化觀察。


　　摩通稱，蘋果提出的展望好於預期，其評論提到內地市場在首財季或去年第四季的強勁結尾，以及減少銷售渠道庫存的情況，這將令投資者對次財季或今年首季在內地的更輕鬆布局感到放心，將其目標價由260美元升至270美元，評級「增持」，儘管對於2025財年iPhone增長的預測有所調整，但市場預期iPhone 17產品周期(即2026財年)將迎來由AI帶動的重大升級。

 

招銀國際：舜宇瑞聲比電與蘋果緊密合作　有助提升市佔及盈利

 

　　招銀國際指，蘋果繼首財季穩健的表現後，3月底止的次財季指引也展現超過市場預期的潛力。雖然官方指引預計收入增長僅可達到低個位數水平，但服務銷售收入實現了雙位數增長，且毛利率指引也介於46.5%與47.5%之間，表明蘋果在多個業務領域實現了穩定的拓展。這對於蘋果的股東和合作夥伴來說，無疑是一劑強心針。而隨著Apple Intelligence的逐步推廣，預計尤其是在中國市場，根據今年上半年手機「國補」政策的刺激，蘋果新推出的5款iPhone機型將提升其出貨量。這不僅將促進蘋果的收入增長，也將帶動相關產業鏈上的公司表現。


　　在談及蘋果硬體合作夥伴時，招銀國際重申對舜宇光學、瑞聲科技及比亞迪電子的「買入」評級。在當前的經濟環境中，這些企業與蘋果的緊密合作，將成為它們提升市場份額和盈利水平的重要策略。

 

「國補」加持內地春節手機銷情火熱　門市銷量大增兩倍

 

　　另外，中國商務部於春節前推出手機、平板和智能手表新補貼方案，據《武漢商務》表示，「國補」加持的首個春節假期，手機、平板、智能電器成為市民新年禮物的新選擇，銷售呈現井噴式增長。一家手機品牌銷售店的店長表示，春節期間，消費者選購手機的需求大增，不僅客流量比月初翻倍，門市銷量更增長兩倍以上，銷售目標已提前達成。

 

　　京東MALL稱，疊加「國補」和「店補」後，到手價在3000元至4000元人民幣的手機更受歡迎，熱門品種包括華為的Mate60 512G版本，蘋果的iPhone16 128G版本。還有不少品牌自主將價格「打」到了6000元人民幣以下，讓自己的產品進入「國補」政策優惠區，這些都大大刺激了市民的消費熱情。

 

黃偉豪：手機設備股受惠周期復甦　首選比電回至43元可吸

 

蘋果概念股 | 傳中國擬查蘋果應用商店收費，惟蘋果去年出貨量穩居榜首，「國補」加持概念股齊破頂可以點部署？

（黃偉豪）

 

　　獨立股評人黃偉豪表示，手機設備股近幾個月都表現強勢，主要是炒作行業周期復甦，其實不單止蘋果，其他手機品牌都會陸續推出新機，料可帶動手機設備商訂單及盈利增長，其估值有望獲得重估。至於蘋果被中國調查，暫不見會帶來很大影響，亦不可能完全斷絕與蘋果的生意往來，但政治風險可能會令相關股份往後會有調整，可到時才伺機買入。另外，通常春節時手機銷情都會較好，只是今次加上國家補貼令銷情更火熱，但若拉長時間來看，相信銷售表現只是差不多，而當需求透支銷量回落時，也可能令股價調整。

 

　　黃偉豪指，舜宇、瑞聲及比亞迪電子都屬龍頭，相信最受惠周期復甦，當中可揀比亞迪電子，因其帶來的憧憬較多，公司除有來自蘋果的訂單，還有母公司比亞迪(01211)的訂單，預期盈利表現強勁，估值有望獲進一步重估，其現時市盈率也只有20幾倍不算很貴，可待回至43元時吸納。

 

　　手機設備股今早普遍急升，舜宇半日飆8.43%收報78.45元，瑞聲升4.64%報46.2元，比亞迪電子升5.56%報47.45元，丘鈦科技(01478)升2.66%報8.11元，高偉電子(01415)升9.71%報28.8元，鴻騰(06088)升6.84%報3.75元。

 

傳中國擬查蘋果應用商店收費，惟蘋果去年出貨量穩居榜首，概念股齊破頂可以點部署？

 

傳中國擬查蘋果應用商店收費，惟蘋果去年出貨量穩居榜首，概念股齊破頂可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

另外，凱基亞洲投資策略部主管溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評舜宇光學及大市，立即重溫

 

 

其他蘋概股相關新聞：
大行報告 | 滙證予新世界目標$3.66，高盛點評醫藥股
《異動股》比亞迪電子(285)曾漲逾兩成，現報53.65元
《異動股》比亞迪升7%重上300元關，下周料公布高階智駕方案

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

98.550

異動股

02013

微盟集團

2.150

異動股

01821

ESR

12.040

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,869.43
    -3.85 (-0.009%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,072.51
    +11.03 (+0.182%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,731.93
    +39.60 (+0.201%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升308.217
變動率︰+1.129%
較港股︰-0.25%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升38.467
變動率︰+1.022%
較港股︰-1.24%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升43.762
變動率︰+0.898%
較港股︰-0.54%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.163
變動率︰-1.139%
較港股︰-0.63%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升48.755
變動率︰+7.107%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升18.272
變動率︰+4.350%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.260
變動率︰+4.147%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升103.565
變動率︰+2.266%
精選美股 More
UBER
優步
按盤價(USD)︰升67.084
變動率︰+4.038%
AZN
AstraZeneca PLC
按盤價(USD)︰升73.610
變動率︰+3.771%
QCOM
高通
按盤價(USD)︰跌167.450
變動率︰-4.782%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌62.700
變動率︰-16.921%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/02/2025 10:13 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：06/02/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/02/2025 10:13 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 98.550
  • 02013 微盟集團
  • 2.150
  • 01821 ESR
  • 12.040
  • 01783 晉景新能
  • 5.090
  • 09992 泡泡瑪特
  • 99.200
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 104.500
  • 目標︰$112.00
  • 03690 美團－Ｗ
  • 150.100
  • 目標︰$163.00
  • 00992 聯想集團
  • 11.500
  • 目標︰--
  • 00027 銀河娛樂
  • 29.600
  • 目標︰$38.00
  • 00497 資本策略地產
  • 0.080
  • 目標︰--
人氣股
  • 09880 優必選
  • 82.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 98.550
  • 00700 騰訊控股
  • 420.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.720
  • 00981 中芯國際
  • 47.900
報章貼士
  • 03998 波司登
  • 3.730
  • 目標︰$4.50
  • 00168 青島啤酒股份
  • 49.550
  • 目標︰$60.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.770
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

06/02/2025 17:00  《盤後部署》蘋概股飆恒指20400見支持，創新奇智揩AI可吼

06/02/2025 16:50  《本港樓市》標普：大型發展商可能違約或動搖樓市復甦勢頭

06/02/2025 14:13  《本港樓市》梁志堅：香港要打好經濟，預料今年樓價升15%

06/02/2025 17:18  【大國博弈】美關稅衝擊中國電商，專家料每單成本增至少十美元

06/02/2025 13:22  【特朗普新政】特朗普推「肥雞餐」，至少4萬聯邦僱員領餐離職

06/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９０﹒６１億元，買盈富基金沽騰訊

06/02/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】麥格理首予中鋁中性評級，大華繼顯升藥明孖寶評級

06/02/2025 16:33  《財資快訊》美電軟報７﹒７８５９，兩周至一年均與上日維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 多國限制用DeepSeek，美郵政恢復收中港包裹新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

關稅戰 | 觸發避險金價屢創新高看3000美元，應揀買金礦股抑或黃金ETF？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

梁志堅料今年樓價升15%，會地推7盤涉2300伙新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

香港櫻花情報：沙田與馬鞍山櫻花已綻放四成！香港三大賞櫻熱點、交通詳情
人氣文章

Foodie What’s On

台灣最強鵝肉店「阿城鵝肉」登陸九龍灣！連續6年米芝蓮必比登推介！必食招牌燻鵝、臭豆腐、麻辣鴨血
人氣文章

玩樂 What’s On

元宵好去處︱尖沙咀6米高大型宮燈及錦鯉花燈，周五起宵綵燈會猜燈謎及熊貓花燈打卡
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

Remy Martin誕生300周年！活現三百年精粹，以不同形式歌頌生命之水的美好
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

告別新光戲院在即：《莎士對比亞》、《粵劇特朗普》、《金玉觀世音》，記念也記載粵劇以外的多元文化
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

新年新開始！第二春容易開花結果嗎？男性更易走出分手陰霾！「搵水泡」是甚麼心態？為何單親爸爸比單親媽媽更有市場？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
流感疫苗 │ 流感高峰襲港！錄得122宗死亡個案，8類人士可免費接種流感疫苗，附各區流感疫苗診所名單新文章
人氣文章
過年肥了一圈，點解減極唔瘦兼胃酸倒流？如何透過中醫針灸3個穴位健脾疏肝，有效減肥
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2025 23:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事06/02/2025
神州經脈 | 多國限制用DeepSeek，美郵政恢復收中港包裹
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

專訪 | 關稅戰 | 香港物流協會副會長梁庭彰：美物流商停收...

05/02/2025 17:52

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處