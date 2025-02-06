梁志堅料今年樓價升15%，會地推7盤涉2300伙

會德豐地產周四（6日）舉行新春記者會，會德豐地產主席梁志堅表示，2024年集團總銷售額221億元，較去年的161億按年上升約38%。另外，隨著減息周期開始，放寬按揭情況下，料今年樓價有望升15%。

（柳英傑攝）

財政預算案將於2月底公布，梁志堅建議政府可以更多推廣地產項目，如北都發展。另外，就北都片區發展項目，地產建設商會與政府會見後，商會會員對招標文件內條款的釐定表示困惑，政府回應指招標條款將按會員要求釐定得更清晰。

梁志堅又指出，全世界經濟都不景氣，整個世界局勢不明朗，認為香港的機會比較多，強調香港「自己要打好經濟」，當香港經濟復甦，地產亦會相應變好。

至於中美貿易戰方面，他指出，「商家佬」會密切留意，但不能置身事外，但強調大規模戰爭一定不可能發生。

會德豐地產料年內推7樓盤，提供逾2300伙

（柳英傑攝）

會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，集團於2025年計劃推出7個項目，預計提供超過2300個單位。

當中包括第一季推出日出康城第12C期GRAND SEASONS、山頂種植道一號首階段5座洋房、上半年推出灣仔春園街，項目提供88伙單位、合作發展的啟德承豐道18號項目，提供635伙單位。

下半年推出黃竹坑站港島南岸第6期的第1期，古洞24區地皮項目第一期、提供457伙單位，以及九龍塘龍庭里超級豪宅項目第一期。

他又指出，集團去年銷情最好為日出康城SEASON系列，沽出近1010伙；Double coast一期低座單位幾乎全部沽出等。另外，集團年初至今已沽出100伙單位，套現10億元，集團土地儲備達600萬呎，料可供4-5年內的發展。

至於2月底財政預算案將會推出，黃光耀建議政府可以考慮減低釐印費，幫助首次置業人士，以及年青人入市。他又建議政府全面放寬投資移民門檻。

信和置業今年計劃推5樓盤，涉及近4500伙

信和置業(00083)周四（6日）舉行新春團拜活動，信和置業執行董事田兆源表示，集團2025年將推出5盤，涉及近4500伙。

（柳英傑攝）

他表示，今年推盤部署方面，計劃第一季推出中環ONE CENTRAL PLACE，提供121伙；另包括油塘通風樓物業發展項目，共提供748伙；土瓜灣市區重建項目提供458伙；元朗柏瓏III提供680伙；日出康城第13期物業發展項目，提供2550伙。

信和置業集團聯席董事楊文表示，隨著外地專才陸續來港，美國息口隨步向下，加上樓宅按揭放寬，相信可以帶動樓市交投，今年樓價料平穩發展。

撰文：經濟通採訪組

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