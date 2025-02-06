  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

梁志堅料今年樓價升15%，會地推7盤涉2300伙

06/02/2025

　　會德豐地產周四（6日）舉行新春記者會，會德豐地產主席梁志堅表示，2024年集團總銷售額221億元，較去年的161億按年上升約38%。另外，隨著減息周期開始，放寬按揭情況下，料今年樓價有望升15%。

 

梁志堅料今年樓價升15%，會地推7盤涉2300伙

（柳英傑攝）

 

　　財政預算案將於2月底公布，梁志堅建議政府可以更多推廣地產項目，如北都發展。另外，就北都片區發展項目，地產建設商會與政府會見後，商會會員對招標文件內條款的釐定表示困惑，政府回應指招標條款將按會員要求釐定得更清晰。

 

　　梁志堅又指出，全世界經濟都不景氣，整個世界局勢不明朗，認為香港的機會比較多，強調香港「自己要打好經濟」，當香港經濟復甦，地產亦會相應變好。

 

　　至於中美貿易戰方面，他指出，「商家佬」會密切留意，但不能置身事外，但強調大規模戰爭一定不可能發生。

 

會德豐地產料年內推7樓盤，提供逾2300伙

 

梁志堅料今年樓價升15%，會地推7盤涉2300伙

（柳英傑攝）

 

　　會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，集團於2025年計劃推出7個項目，預計提供超過2300個單位。

 

　　當中包括第一季推出日出康城第12C期GRAND SEASONS、山頂種植道一號首階段5座洋房、上半年推出灣仔春園街，項目提供88伙單位、合作發展的啟德承豐道18號項目，提供635伙單位。

 

　　下半年推出黃竹坑站港島南岸第6期的第1期，古洞24區地皮項目第一期、提供457伙單位，以及九龍塘龍庭里超級豪宅項目第一期。

 

　　他又指出，集團去年銷情最好為日出康城SEASON系列，沽出近1010伙；Double coast一期低座單位幾乎全部沽出等。另外，集團年初至今已沽出100伙單位，套現10億元，集團土地儲備達600萬呎，料可供4-5年內的發展。

 

　　至於2月底財政預算案將會推出，黃光耀建議政府可以考慮減低釐印費，幫助首次置業人士，以及年青人入市。他又建議政府全面放寬投資移民門檻。

 

信和置業今年計劃推5樓盤，涉及近4500伙

 

　　信和置業(00083)周四（6日）舉行新春團拜活動，信和置業執行董事田兆源表示，集團2025年將推出5盤，涉及近4500伙。

 

信和置業今年計劃推5樓盤，涉及近4500伙

 （柳英傑攝）

 

　　他表示，今年推盤部署方面，計劃第一季推出中環ONE CENTRAL PLACE，提供121伙；另包括油塘通風樓物業發展項目，共提供748伙；土瓜灣市區重建項目提供458伙；元朗柏瓏III提供680伙；日出康城第13期物業發展項目，提供2550伙。

 

　　信和置業集團聯席董事楊文表示，隨著外地專才陸續來港，美國息口隨步向下，加上樓宅按揭放寬，相信可以帶動樓市交投，今年樓價料平穩發展。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】陳茂波強調預算案將以節流為主，醫教開支、2元乘車、公務員薪酬，你最認同哪個節流方法？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

98.550

異動股

02013

微盟集團

2.150

異動股

01821

ESR

12.040

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,864.80
    -8.48 (-0.019%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,072.36
    +10.88 (+0.179%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,730.91
    +38.58 (+0.196%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升308.217
變動率︰+1.129%
較港股︰-0.25%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升38.467
變動率︰+1.022%
較港股︰-1.24%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升43.762
變動率︰+0.898%
較港股︰-0.54%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.163
變動率︰-1.139%
較港股︰-0.63%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升48.810
變動率︰+7.228%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升18.270
變動率︰+4.341%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.255
變動率︰+3.908%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升103.565
變動率︰+2.266%
精選美股 More
UBER
優步
按盤價(USD)︰升67.040
變動率︰+3.970%
AZN
AstraZeneca PLC
按盤價(USD)︰升73.660
變動率︰+3.842%
QCOM
高通
按盤價(USD)︰跌167.640
變動率︰-4.674%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌62.655
變動率︰-16.980%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/02/2025 10:13 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：06/02/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/02/2025 10:13 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 98.550
  • 02013 微盟集團
  • 2.150
  • 01821 ESR
  • 12.040
  • 01783 晉景新能
  • 5.090
  • 09992 泡泡瑪特
  • 99.200
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 104.500
  • 目標︰$112.00
  • 03690 美團－Ｗ
  • 150.100
  • 目標︰$163.00
  • 00992 聯想集團
  • 11.500
  • 目標︰--
  • 00027 銀河娛樂
  • 29.600
  • 目標︰$38.00
  • 00497 資本策略地產
  • 0.080
  • 目標︰--
人氣股
  • 09880 優必選
  • 82.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 98.550
  • 00700 騰訊控股
  • 420.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.720
  • 00981 中芯國際
  • 47.900
報章貼士
  • 03998 波司登
  • 3.730
  • 目標︰$4.50
  • 00168 青島啤酒股份
  • 49.550
  • 目標︰$60.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.770
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

06/02/2025 17:00  《盤後部署》蘋概股飆恒指20400見支持，創新奇智揩AI可吼

06/02/2025 16:50  《本港樓市》標普：大型發展商可能違約或動搖樓市復甦勢頭

06/02/2025 14:13  《本港樓市》梁志堅：香港要打好經濟，預料今年樓價升15%

06/02/2025 17:18  【大國博弈】美關稅衝擊中國電商，專家料每單成本增至少十美元

06/02/2025 13:22  【特朗普新政】特朗普推「肥雞餐」，至少4萬聯邦僱員領餐離職

06/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９０﹒６１億元，買盈富基金沽騰訊

06/02/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】麥格理首予中鋁中性評級，大華繼顯升藥明孖寶評級

06/02/2025 16:33  《財資快訊》美電軟報７﹒７８５９，兩周至一年均與上日維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 多國限制用DeepSeek，美郵政恢復收中港包裹新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

關稅戰 | 觸發避險金價屢創新高看3000美元，應揀買金礦股抑或黃金ETF？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

梁志堅料今年樓價升15%，會地推7盤涉2300伙新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

2025情人節｜半島酒店歎甜蜜朱古力火鍋及專屬定制茶工作坊，獨特浪漫體驗
人氣文章

小薯茶水間

俞明逝世享年100歲：敬業精神每晚《歡樂金宵》晚安歌鞠躬致敬，經典作品回顧最愛《五月的紅唇》
人氣文章

樓市亮話．湯文亮

求籤者不是局長，不用換人
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

Dior小公主回歸！Jisoo彩妝清單公開：透亮底妝組合、甜美清新眼妝是這個色號！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《宛如阿修羅》——作為人妻，你快樂嗎？
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

Remy Martin誕生300周年！活現三百年精粹，以不同形式歌頌生命之水的美好
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
立春素湯 │一年之計在於春！中醫教你3招養肝＋推介核桃茯苓蓮子腰果湯，助你春季養生 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2025 23:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事06/02/2025
神州經脈 | 多國限制用DeepSeek，美郵政恢復收中港包裹
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

專訪 | 關稅戰 | 香港物流協會副會長梁庭彰：美物流商停收...

05/02/2025 17:52

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處