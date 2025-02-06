關稅戰 | 觸發避險金價屢創新高看3000美元，應揀買金礦股抑或黃金ETF？

美國總統特朗普發動關稅戰導致避險情緒升溫，金價近日屢創新高，紐約期金昨日(5日)曾升至每盎司2906美元，再刷新歷史高位，現貨金亦曾高見2882.36美元，同樣創新高。據報在黃金爭奪戰下，更出現交易商在英倫銀行黃金的報價較倫敦現貨金價低逾5美元的奇怪現象。多家機構都認為，金價將繼續創新高。部分金礦股包括招金礦業(01818)及山東黃金(01787)經昨日急升後，今日(6日)繼續造好，SPDR金ETF(02840)則隨金價再破頂，曾高見2064港元。若繼續看好金價，應揀買金礦股抑或黃金ETF？

（Shutterstock）



世界黃金協會：全球黃金需求創新高 央行連續3年掃貨超千噸



世界黃金協會(WGC)在其年度報告中發布了關於2024年全球黃金市場的全面分析。報告指，由於各國央行的強勁購買力和投資需求的增長，全球黃金需求在2024年達到了創紀錄的4974噸，超過了2023年的4899噸，其中包括場外交易(OTC)投資。

各國央行繼續以驚人的速度買入黃金，購買量已經連續第3年超過1000噸，2024年第四季單季加速增至333噸。當中，波蘭國家銀行以90噸需求領先，但新興市場銀行也普遍存在需求，中國人民銀行亦佔44噸。另2024年全球黃金投資需求增長了25%，達到1180噸的4年高位。

張德熙：現貨金價高處未算高 料可挑戰3000美元

（張德熙）

香港黃金交易所主席張德熙日前在新春開市儀式上表示，近年黃金交易成為投資者的「熱門話題」，料金價未來將呈上升趨勢，個人預料現貨金價可挑戰每盎司3000美元，形容目前金價是「高處未算高」，料全球實物黃金交易量升30%，香港則上升10至15%。



WGC高級市場策略師John Reade稱，需求方面最大的意外是各國央行去年購買了1000噸黃金。購買黃金在央行之間非常廣泛，「比我們年初估計的還要多。」Kitco Metals高級市場分析師Jim Wyckoff表示，鑑於現任美政府的破壞性導致市場不確定性，再加上各國央行可能增加黃金購買量，以分散對美元資產的持有，金價今年可能達到每盎司3000美元。

英倫銀行以低於市價出售金庫黃金 提取大排長龍

另外，《彭博》引述消息報道，由於美國總統特朗普的新關稅政策引發市場避險情緒升溫，引發黃金爭奪戰，加上世界各地的交易商正急於趕在美國可能加徵關稅前把黃金運往美國以獲取溢價，導致領取英倫銀行金庫的黃金出現長龍，英倫銀行出售黃金的價格較倫敦現貨金低逾5美元。

（美聯社）

現時特朗普在貿易戰2.0中，尚未針對貴金屬交易，但交易商擔心貴金屬未來有可能被納入特朗普威脅加徵全面關稅的範圍之中，因此交易商在爭分奪秒，惟英倫銀行的工作人員卻跟不上節奏，令排隊人龍愈來愈長，導致央行金庫中的黃金吸引力不及倫敦周邊更容易提取到的商業金庫黃金。報道引述交易員指，黃金交易商以低於倫敦現貨金逾5美元的價格出售英倫銀行金庫內的黃金，情況極不尋常，因兩者的價格一般同步，溢價或折讓不會超過每盎司數十美分，而且倫敦市場的其他金條僅存放在距離英倫銀行金庫數分鐘路程的摩根大通、滙豐等銀行管理的金庫中。



花旗：五大主因造就金價再破頂 料未來半年至1年見3000美元

花旗維持金價最快半年內創3000美元歷史新高。花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪指，金價3個月預測為2800美元，未來6至12個月預測為3000美元。五大主因造就金價再破頂，包括金價或受惠美國勞動力市場將會惡化、仍然高企的利率拖累經濟增長；交易所買賣基金(ETF)需求增加；環球債務水平急升，以及持續去美元化等長期主題，也對黃金構成結構性支持；各國央行和政府或繼續大量買金；特朗普倡議的關稅政策，最終或拖累美國經濟增長，中長線利淡美元，可望對金價帶來支持。



中金料今年金價挑戰3000美元，特朗普政策主張高通脹，美國鼓勵重塑國內供應鏈，即使儲局轉趨鷹派，也不太可能大幅提高政策利率。料歐洲和美國的黃金ETF的購買量，可能成為黃金價格的重要增長動力。恒生首席市場策略員溫灼培料金價有力再衝歷史高位，拜登在位4年間美國債務驟增約8萬億美元，截至去年9月底的上個財政年度，華府單是利息支付，約佔聯邦財政收入的四分之一。美國政府的財政嚴重失衡，市場對特朗普削政府開支能力存疑，遂加快去美元，轉投黃金。中銀香港財富策略及分析處主管張詩琪指，受惠央行增持及避險需求等帶動，預期今年黃金趨勢仍向上，並有望續創歷史新高，不過，當市場對美國聯儲局減息預期減弱，或會令金價在上行趨勢中出現短期波動，可為投資者帶來配置機會。

DeepSeek料金價年底升至3200美元 關注五大驅動因素

知名財經網站Finbold諮詢DeepSeek，以預測今年金價走勢。在收到提示後，儘管據稱由於交易量大而出現技術問題，DeepSeek還是迅速確定金價的多個關鍵驅動因素，具體側重於五個主要方面：央行需求、地緣政治風險、貨幣政策、貿易動態和純粹的勢頭。



DeepSeek解釋，在2024年世界上多個國家的央行一直在對黃金進行廣泛購買，這種活動被廣泛歸因於地緣政治緊張局勢，主要集中在但不限於烏克蘭和中東。而目前美國的政策——包括美聯儲2024年下半年的鴿派轉向和特朗普的關稅計劃——同時降低了黃金的機會成本，為投機性買入創造肥沃土壤。最後，DeepSeek指出了黃金的積極勢頭，並估計它與其他因素一起，可能會在今年大部分時間持續，因此預測金價可升至每盎司3200美元。不過，DeepSeek強調，價格目標是基於貨幣政策的總體方向保持不變，地緣政治形勢將保持相似的假設。

陳政深：央行買盤推動金價上望3000美元 SPDR金ETF回至10天線可吸

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

艾德金融執行董事陳政深指，本來美聯儲近期對息口看法偏鷹，不利金價，但見資金不是選擇流入美債及日圓，而是流入美國尤其美元相關資產，其中黃金流入量很大，很可能是央行所為，應該不會一兩日就流走，料金價仍會反覆上升，短期可升至3000美元。值得留意，央行買金不是為了投資，而是為了保障儲備不會被貨幣貶值及地緣政治風險蠶食，一般投資者也應押注黃金ETF，本港兩隻黃金ETF包括SPDR金ETF及價值黃金ETF(03081)都可跟貼金價走勢，發行機構都會因應投資者需求買入相應價值的實物黃金，其中SPDR金ETF回至10天線近2000港元可吸納。

至於金礦股，陳政深指，因自身有開採成本風險，未必跟貼金價，當中紫金礦業(02899)更有很多收入來自銅及其他金屬礦產，而招金礦業及山東黃金等短線爆發力雖會比黃金ETF強，但升得多也代表會跌得多，只宜短炒，中長線仍首選黃金ETF。

金礦股今日表現各異，招金礦業升2.93%收報14.04元，紫金礦業升1.04%報15.62元，山東黃金升1.14%報16元，靈寶黃金(03330)跌3.26%報4.75元，中國黃金國際(02099)跌0.41%報48.65元。黃金ETF方面，SPDR金ETF升0.2%報2051元，價值黃金ETF跌0.47%報67.18元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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