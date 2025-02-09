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一周部署 | 中美關稅談判未聞動靜，AI、智駕炒到FOMO

09/02/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

美國就業遜預期惟減息放緩進程不改

 

　　美國勞工部公布，美國1月非農就業新增職位有14.3萬個，是去年10月以來最低，少過市場預期的17萬個。上月失業率跌至4%，重返去年5月的水平，市場原先預期維持於4.1%。雖然如此，明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡利接受外媒訪問時表示，就業市場雖見冷卻但依然穩固，美聯儲今年溫和減息趨勢不變。比起就業數據，更讓市場擔憂的是關稅戰引發的通脹問題，美國總統特朗普一日一條大新聞，最新宣布計劃對多個國家實施對等關稅，但他沒有提到哪些國家將受影響，但預計徵稅範圍包括歐盟。

 

中美貿易談判未聞樓梯響

 

　　美國計劃對加拿大及墨西哥徵收的25%關稅延後一個月，然而對中國加徵的10%關稅就已經實施，雙方由一開始的「24小時內通話」，到之後中國實施一系列反制措施，到特朗普稱「不急於對話」，到現在貿易談判都未見進展，也未見媒體報道有關雙方事先非公開接觸的消息，特朗普說過如果沒有達成協議，關稅稅率可能進一步提高，作為強勢的「民粹總統」，加上與中國競爭已成兩黨共識，特朗普說得出也很可能做得到。

 

中芯公布成績表

 

　　北水至愛的「中國芯」概念股中芯國際(00981)即將公布全年業績，市場預計中芯國際2024年全年營業收入將創下新高，可能達到575億元人民幣，年增長率約為27%，優於同業平均水平，全年毛利率預計在17%，期內持續擴大產能，預計年底月產能將達到等效八吋95萬片。然而，半導體行業面對產能過剩問題，仍未走出下行周期，中芯國際上半年純利按年大跌62.7%，全年利潤表現預計不會理想，但可以關注其提出的本財年收入及毛利率指引，對中芯國際業績復甦程度可帶來啟示。

 

比亞迪企圖重現DeepSeek奇跡

 

　　比亞迪將於周一(10日)晚在深圳總部召開智能化戰略發布會，比亞迪在公告中語焉不詳，只是說希望通過比亞迪「天神之眼」系統，讓每一個人都能暢享高階智駕。有關消息字少但影響大，多隻智駕概念股股價已提前狂飆。智駕系統是各車企兵家必爭之地，為甚麼「天神之眼」格外引人注目，主要是比亞迪的智駕功能本來是高端車型專屬，而這次「天神之眼」有望進入平價汽車市場，相當於智駕領域的「DeepSeek」，如果低價車也能做到高級車的智駕功能，那麼市場的狂歡情緒可能遠遠不止於此。

 

法國AI峰會召開

 

　　DeepSeek一鳴驚人，大大降低了AI商用的成本，有人預言今年將是AI應用大年，很多運用AI的C端產品將應運而生，然而生成式AI帶來的種種爭議，包括可靠性、假新聞、侵權、倫理風險和取代勞工等問題仍然未有共識，這將大大局限AI應用前景。法國AI行動峰會將迎來包括OpenAI、谷歌、微軟等數十家全球AI行業的領袖高管，美國副總統萬斯和中國副總理丁薛祥也會在此碰頭，法國希望通過此次峰會推動全球AI治理框架的建立，如果各國為AI應用掃清法律障礙，對於AI未來商業發展將會利大於弊。

 

一周部署 | 中美關稅談判未聞動靜，AI、智駕炒到FOMO

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 中美關稅談判未聞動靜，AI、智駕炒到FOMO

 

楊韻銳：港股升勢有成交配合 惟留意關鍵阻力位！
 

 

 

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