恒指 | 阿里系爆炒再暴跌，恒指戲劇性曾飆666點卻倒跌43點收場

港股經歷誇張一日，科網、內需概念及友邦(01299)早段領漲港股，盤中阿里(09988)主席蔡崇信在公開場合確認就在華AI技術與蘋果合作，導致阿里系中途爆升，恒指午後升勢節節上升，最多曾飆升666點至22523點，再度刷新四個月新高，但獲利潮隨即湧現，阿里、阿里健康(00241)及其他同系股份半空下墜，加上小米(01810)、中芯(00981)急劇回吐，恒指在剩餘兩小時內不但升幅全銷，更曾倒跌超過100點，總結全日收報21814，跌43點或0.2%。

恒生中國企業指數收報8002，跌55點或0.7%。恒生科技指數收報5235，跌45點或0.9%。

過山車行情下，全日主板成交近3758億元，為去年10月9日以來成交新高。

據報蔡崇信在公開場合上承認蘋果在中國選擇與阿里「做生意」，確認AI合作傳聞，阿里下午曾經升超120元關口，創下2022年1月以來新高，但傳聞確認後引發大量股民到站下車，股價直線下跌，收市僅升2.55%，報116.7元，從盤中高位124.3元計跌幅達6.11%。其他阿里系股份也大起大落，阿里健康(00241)曾經飆升超過兩成，收市則報4.57元，較高位急瀉14.42%，阿里影業(01060)較高位跌6.67%，微博(09898)較高位跌3.73%，眾安在線(06060)較高位跌5.81%。

此前熱炒股手拖手一起捱沽，比亞迪電子(00285)瀉7.59%，報56元，小米(01810)跌5.56%，報41.65元，聯想集團(00992)跌5%，報12.16元，中芯(00981)跌4.07%，報46元，比亞迪(01211)跌3.69%，報339元。

快手(01024)新年團購活動GMV表現強勁，股價飆6.31%領漲藍籌，報49.7元；百度(09888)文心一言定價及產品全面對標DeepSeek，股價升5.74%，報94元；友邦(01299)升5.42%，報54.5元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊(00700)及小米。騰訊收報442元，跌0.5%。

撰文：經濟通採訪組

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