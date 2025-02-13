AI | 蔡崇信確認阿里與蘋果合作，撰文談DeepSeek崛起帶來兩大啟示

阿里巴巴(09988)聯合創始人、董事局主席蔡崇信在阿聯酋迪拜舉辦的World Governments Summit 2025峰會上，回應阿里與蘋果合作傳聞時指，蘋果在中國需要一個本地化的合作夥伴，為他們的手機服務。蘋果一直Selective（精挑細選），他們與中國多家公司進行了交談。「最終，蘋果選擇與我們做生意。我們非常幸運，也非常榮幸能夠與蘋果這樣的偉大公司做生意。」蔡崇信如此說。

阿里巴巴主席蔡崇信在迪拜舉行的《世界政府高峰會》上發表演講

開發者將更多關注AI應用如何帶來經濟效益

同日，蔡崇信於南華早報發布題為《重新思考AI發展：極致智能 VS 實用應用》的署名文章指出，「過去一個月，DeepSeek的迅速崛起在我們所處行業和資本市場都引發了恐慌。對我而言，過去幾個月的進展帶來兩點重要啟示。」

第一，我們需要重新思考發展AI的目標是甚麼。AI競賽不再是關於誰能擁有最聰明的孩子。更高效地訓練和使用模型的創新實踐告訴我們，僅僅憑空打造「最聰明」的AI的價值將愈來愈少。

第二，開源模型將帶來AI的普惠，小公司可以通過訪問先進的開源模型，在其上開發有價值的應用。基於小參數模型的AI應用將得到普及，讓更多人能夠使用AI。

資本將流向以較低成本進行訓練和部署AI公司

蔡崇信提及，這兩點啟示得出如下結論，類比來看的話，在未來的AI競賽中，培養能夠拿諾貝爾獎的孩子將不如培養實用和高效的年輕人重要。既然很少有人能說出世界上智商最高的人是誰，或不太在意這一點，為什麼還要執著於開發出最聰明的AI模型呢？

他稱，開發者未來將更多關注AI應用如何在現實世界中帶來經濟效益。將加速基於特定任務和專有AI模型與智能體（agent）的普及。資本將流向那些創新性地以較低成本進行訓練和部署AI的公司。

AI成本降低可令更多公司和開發者分享紅利

他指出，開源模型將帶來AI的普惠。最終的結果是，那些小公司可以通過訪問先進的開源模型，在其上開發有價值的應用。降低AI使用成本和提高可及性，意味著更多公司和開發者可以分享AI發展的紅利，同時更多消費者也將受益於實用而酷炫的應用的普及。

他又指出，阿里巴巴為全球最早將其自主研發的大型AI模型進行開源的主要科技公司之一，並於2022年底推出開源社區ModelScope。2023年8月，阿里巴巴發布了首個開源模型（Qwen-7B），隨後推出了涵蓋語言、多模態、數學和代碼模型的迭代版本。

截至2025年2月，全球開源社區Hugging Face上已有超過9萬個基於Qwen開發的衍生模型，反映了Qwen作為全球最廣泛採用的開源模型之一，廣受開發者認可。上個月，阿里巴巴以開源形式發布了新一代多模態模型Qwen2.5-VL和最新的大型語言模型Qwen2.5-1M，兩者在全球公認的基準測試中均取得了頂尖成績。

撰文：經濟通採訪組

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