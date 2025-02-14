開市Go | 美對等關稅料4月徵，蘋果仍與百度研AI，瑞聲盈喜

要聞盤點

1、特朗普簽署行政命令，將研究對外國實施對等關稅，但不會即日生效。此外，他還將在汽車、半導體和藥品上另行徵收進口稅。美國商務部長盧特尼克表示，將在4月1日之前完成對等關稅的研究。道指收市升342點；標普升63點；納指升295點。金龍中國指數上漲91點，百度和攜程對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時02分上漲80點。

2、美國1月PPI升幅超預期，食品及能源成本上漲，反映聯儲局抗通脹進展有限。

3、特朗普表示，TikTok禁令75天延期可能延長，但認為無此必要。

4、兩會前中國流動性缺口約3萬億元，彭博料兩會後或有降準等寬鬆舉措。

5、中國央行稱將根據經濟金融形勢，擇機調整政策力度及節奏，完善貸款市場報價利率。

6、中國國資委據報正籌組國家數據集團，涵蓋能源、交通、醫療等領域。

7、國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》全球票房突破100億元人民幣，位列全球影史第17位。

8、標普預測今年本港甲級寫字樓租金跌幅將達8%至10%。

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