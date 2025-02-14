  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 恒指昨倒跌今再現升勢 百度拍蘋果惟AI變現力成疑

14/02/2025

　　美國總統特朗普簽署備忘錄，審視向貿易夥伴徵收對等關稅，但未立即採取行動。隔晚美股三大指數齊升，法德兩國股市亦顯著上升。承接外圍利好氣氛，恒指高開超過200點，重上22000樓上。上證綜指止跌回升，恒指升幅擴大，最多升583點。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指昨倒跌今再現升勢 百度拍蘋果惟AI變現力成疑

（Shutterstock圖片）

 

　　恒生指數半日報22303，升489點或2.2%，主板成交近1638億元。恒生中國企業指數報8197，升195點或2.4%。恒生科技指數報5395，升160點或3.1%。

 

李偉傑：昨日大回調不改恒指上升勢頭

 

　　昨日恒指升逾600點後倒跌收市，今日繼續高開兼向上走。天風國際經紀業務部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，昨日因利好消息落實，市場獲利回吐致恒指下跌。今日資金審慎但仍上升逾400點，且成交配合，預測恒指短線向上趨勢不受影響。科技賦能尤其是AI，提高了企業的估值期望，為恒指上行提供充足動力，恒指有機會向23000點進發。但因遠遠拋離十天線料短期震盪性高，預計短線恒指反覆向上。

 

　　他補充道，對於未來大市或出現昨日的回調情況，可參考保歷加通道上線，如偏離過多要警惕回吐。根據恒指走勢，昨日收市位置正正位於保歷加通道上線。

 

市場關注AI在業績上量化

 

　　據外媒報道，蘋果公司仍繼續與百度(09888)合作，為中國iPhone用戶開發AI功能。報道指百度正在開發一種能處理圖片和文本的AI搜索功能，並對中文版Siri語音助手進行升級，這些功能屬於「Apple Intelligence」（蘋果智能）套件的一部分。惟今日百度股價反應平平，不如之前阿里獲選後強勢走高。李偉傑表示，百度是市場上第一個被傳與蘋果合作AI業務的內地公司，但現在阿里已經搶先一步證實與蘋果合作，反映市場對百度的AI能力仍存疑。而且，從股價走勢上看，炒作AI概念時，百度的動能亦不及其他AI相關股份強勁。

 

　　近期，文心一言消息密集公布，包括4月起文心一言免費使用；未來幾個月推出文心大模型4.5系列；下半年推出文心一言5.0，但市場反映平淡。李偉傑指出，在DeepSeek獲熱炒後，AI的稀缺性和獨特性降低了，市場不再像以往關注AI的訓練及投放，反而更期待AI在其業績表現上的量化，例如廣告收入，或者應用在蘿蔔快跑身上。因此，市場對大型科技股的AI產品暫時仍抱有較大的戒心。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指昨倒跌今再現升勢 百度拍蘋果惟AI變現力成疑

百度股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【你點睇？】美歐官員今周商俄烏戰爭問題，你認為俄烏戰爭是否正加快步向結束？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

1216

下跌

564

不變

404

無成交

468

恒生指數

22,620.33

最大成交額股票

00700

騰訊控股

474.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00772 閱文集團
  • 31.850
  • 02291 心泰醫療
  • 16.200
  • 03336 巨騰國際
  • 1.920
  • 03968 招商銀行
  • 45.650
  • 02013 微盟集團
  • 2.600
股份推介
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.350
  • 目標︰$5.20
  • 02318 中國平安
  • 46.500
  • 目標︰$51.00
  • 02899 紫金礦業
  • 16.700
  • 目標︰$18.00
  • 00941 中國移動
  • 79.800
  • 目標︰--
  • 00325 布魯可
  • 87.500
  • 目標︰$120.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 474.000
  • 01860 匯量科技
  • 9.740
  • 00388 香港交易所
  • 339.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 124.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.820
報章貼士
  • 06622 兆科眼科－Ｂ
  • 1.780
  • 目標︰$1.70
  • 01658 郵儲銀行
  • 4.780
  • 目標︰$5.20
  • 01157 中聯重科
  • 5.420
  • 目標︰$5.95
熱炒概念股
即時重點新聞

14/02/2025 15:19  恒指升750點，傳科企領袖將獲國家主席接見，阿里健康飆27%

14/02/2025 14:18  路透：習近平下周將與馬雲、馬化騰、雷軍等企業領袖座談

14/02/2025 14:45  ComplexCon門票日子出錯，主辦方宣布退款安排

14/02/2025 12:48  滙控(00005)下周三放榜，據報公布全年節約15億美元成果

14/02/2025 15:25  【百度預測】百度上季經調整純利料跌逾四成，關注AI變現能力

14/02/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１０﹒２４億元，買阿里沽盈富基金

14/02/2025 08:49  【大行炒Ｄ乜】滙證升比亞迪目標近一成，花旗大升華虹目標逾三成

14/02/2025 11:51  《財資快訊》美電升報７﹒７８７５，一周拆息較上日升３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

百度預測 | 百度上季經調整純利料跌逾四成，關注AI變現能力新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】悟空、哪吒、DeepSeek，如何啟示香港新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 比亞迪、華虹、瑞聲、泡泡瑪特、創科及龍湖最新評級/目標價新文章
品味生活
生活
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

美連環發動貿戰，勝算究竟多大？
人氣文章

玩樂 What’s On

嘉禾戲院2月15日起全線減價！成人低至$40、IMAX電影$65！推5套經典港產愛情片賀情人節
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

努力係有盡頭！努力的定義已經改寫！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

Dior小公主回歸！Jisoo彩妝清單公開：透亮底妝組合、甜美清新眼妝是這個色號！
人氣文章

Fashion

首次躋身Lyst排行榜！極簡品牌COS穿搭公式：從必備針織毛衣到幾何設計配飾，盤點人氣單品！
人氣文章

Fashion

情人節2025｜來自Hermès的情人節禮物提案！$5,000元以下入手愛馬仕人氣絲巾、百搭好看編織手環
健康好人生 Health Channel
人氣文章
春天養生 │ 早睡早起，多曬太陽！猴頭菇白背木耳核桃雞湯，養肝補腎健脾胃，提升心情健康
人氣文章
器官捐贈 │ 年輕放射師車禍身亡，器捐助6人延續生命
人氣文章
預防流感 │ 專家推薦流感患者攝取的5種營養素以加快康復；醫生解析甲流、乙流及普通感冒症狀
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2025 16:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2025 16:23
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2025 16:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/02/2025 16:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/02/2025
百度預測 | 百度上季經調整純利料跌逾四成，關注AI變現能力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

2025年比特幣看漲的理由

14/02/2025 09:21

貨幣攻略

美國殖民加沙勢在必行，約旦進退維谷

13/02/2025 10:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處