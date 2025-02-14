港股 | 午市前瞻 | 恒指昨倒跌今再現升勢 百度拍蘋果惟AI變現力成疑

美國總統特朗普簽署備忘錄，審視向貿易夥伴徵收對等關稅，但未立即採取行動。隔晚美股三大指數齊升，法德兩國股市亦顯著上升。承接外圍利好氣氛，恒指高開超過200點，重上22000樓上。上證綜指止跌回升，恒指升幅擴大，最多升583點。

（Shutterstock圖片）

恒生指數半日報22303，升489點或2.2%，主板成交近1638億元。恒生中國企業指數報8197，升195點或2.4%。恒生科技指數報5395，升160點或3.1%。

李偉傑：昨日大回調不改恒指上升勢頭

昨日恒指升逾600點後倒跌收市，今日繼續高開兼向上走。天風國際經紀業務部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，昨日因利好消息落實，市場獲利回吐致恒指下跌。今日資金審慎但仍上升逾400點，且成交配合，預測恒指短線向上趨勢不受影響。科技賦能尤其是AI，提高了企業的估值期望，為恒指上行提供充足動力，恒指有機會向23000點進發。但因遠遠拋離十天線料短期震盪性高，預計短線恒指反覆向上。

他補充道，對於未來大市或出現昨日的回調情況，可參考保歷加通道上線，如偏離過多要警惕回吐。根據恒指走勢，昨日收市位置正正位於保歷加通道上線。

市場關注AI在業績上量化

據外媒報道，蘋果公司仍繼續與百度(09888)合作，為中國iPhone用戶開發AI功能。報道指百度正在開發一種能處理圖片和文本的AI搜索功能，並對中文版Siri語音助手進行升級，這些功能屬於「Apple Intelligence」（蘋果智能）套件的一部分。惟今日百度股價反應平平，不如之前阿里獲選後強勢走高。李偉傑表示，百度是市場上第一個被傳與蘋果合作AI業務的內地公司，但現在阿里已經搶先一步證實與蘋果合作，反映市場對百度的AI能力仍存疑。而且，從股價走勢上看，炒作AI概念時，百度的動能亦不及其他AI相關股份強勁。

近期，文心一言消息密集公布，包括4月起文心一言免費使用；未來幾個月推出文心大模型4.5系列；下半年推出文心一言5.0，但市場反映平淡。李偉傑指出，在DeepSeek獲熱炒後，AI的稀缺性和獨特性降低了，市場不再像以往關注AI的訓練及投放，反而更期待AI在其業績表現上的量化，例如廣告收入，或者應用在蘿蔔快跑身上。因此，市場對大型科技股的AI產品暫時仍抱有較大的戒心。

百度股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

【你點睇？】美歐官員今周商俄烏戰爭問題，你認為俄烏戰爭是否正加快步向結束？► 立即投票