百度預測 | 百度上季經調整純利料跌逾四成，關注AI變現能力

百度(09888)將於下周二（18日）公布去年第四季業績。據彭博綜合券商預測，公司去年第四季度經調整純利46.14億元（人民幣．下同），按年跌41%；收入333.5億元，按年跌4.6%。市場關注季內百度人工智能（AI）搜尋轉型及核心廣告收入變現能力進程。

（資料圖片）

花旗引述管理層預測，百度第四季核心廣告收入跌幅將加劇，料按年跌7%；今季核心廣告收入預測亦遭下調，料下跌6%，而且因利潤較高的廣告收入跌幅較大及AI轉型計劃，推高營運成本及營銷支出。不過，花旗仍預期搜尋業務轉型影響於今季見底。

極越清盤壞帳料近5億，核心廣告業務料見底

此外，第四季百度及吉利共同成立的汽車公司極越（Jiyue）面對清盤的一次性攤銷費用。瑞銀預料，對百度第四季其他收入影響不大，因為百度向極越出售的ADAS軟件預計僅佔核心收入約1%，但預計造成約3億元庫存減值損失及近5億元壞帳，因而預計百度第四季核心經調整營運盈利430億元，但卻預期會對今年業績有利。

瑞銀提到，由於宏觀經濟復甦乏力及生成式人工智能（GenAI）搜索升級，預計百度去年第四季業績符合預期，當中核心營收及廣告收入分別按年下降2%、8%，但料核心廣告業務觸底，最快於2025年逐季改善。雲業務則預期生成式人工智能相關需求在GPU雲計算及大規模語言模型（LLM）訓練或推理方面將保持強勁，料今、明兩年百度雲預計分別按年增長15%、17%。

雲業務收入料升逾一成

中信里昂則料百度去年第四季業績仍受宏觀經濟疲弱及人工智能搜尋轉型影響拖累，預測第四季百度核心收入及經調整EBIT分別按年下跌4%、23%，由於市場營銷收入跌勢加劇，以及百度及吉利共同成立的汽車公司極越關閉的一次性攤銷費用。另一方面，中信里昂估算第四季核心營銷收入按年減少7%，由於AI搜尋滲透率達到20%，但變現程度有限。不過AI產品需求強勁，料雲業務收入增長較快，按年升13%。

百度仍與蘋果研AI合作

雖然去年第四季業績偏淡，但公司近日亦見連番利好消息，包括旗下AI大語言模式產品「文心一言」將於4月1日起全面免費使用；文心大模型4.5系列於6月30日起正式開源；計劃下半年發布下一代文心大模型；傳蘋果仍繼續與百度謀求合作等AI相關消息。

撰文：經濟通採訪組記者許英略

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