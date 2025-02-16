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一周部署 | 滙控阿里公布業績，內地大動作鼓勵民營科企創新

16/02/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

業績焦點：滙控、阿里

 

　　「大笨象」滙控(00005)將公布全年業績，綜合7間投行預測，除稅前利潤範圍為313.74億至326.07億美元，中位數319.22億美元，較2023年增長5.2%；派息方面，2024年預測每股普通股股息0.83-0.89美元，中位數0.866美元，較2023年0.61美元大幅上升42.6%。另外，投行預測2025年回購金額預估介於80億至110億美元，中位數95億美元。

 

　　至於騰訊(00700)亦將公布第三季度業績，綜合各行預測，預計騰訊第三季淨利潤中位數為548.6億元人民幣，較去年同期增長22%，主要受益於遊戲業務增長與毛利率提升。騰訊最焦點的遊戲業務，預計在DNA手遊的加持下，國內遊戲收入預計同比增長12%，海外市場增長15%；廣告業務方面，預計在線廣告收入同比增長16%，主要由視頻號廣告負載增加、小程序閉環交易擴展及廣告技術升級驅動，可抵消宏觀消費放緩影響。

 

內地召開民營企業家座談會

 

　　內地召開民企座談會並不罕見，但傳聞指出中國國家主席習近平將會出席有關會議，則象徵性意義十足。這次座談會據傳主要針對科企，包括此前被指不受官方歡迎的阿里創辦人馬雲，外界對此議論紛紛，或是為了支持民企繼續創新，助力國家彎道超車，打造下一個DeepSeek。此前內地已有討論，反思為甚麼DeepSeek以及遊戲科學、強腦科技等企業都出自杭州，並稱「杭州六小龍」，主流意見認為杭州政府對民企的寬鬆管理和政策直斥就是杭州創新力量的來源，如果國家願意大力推廣杭州模式，對創業家以及科企而言必定是福音。

 

蘋果新手機或亮相

 

　　蘋果CEO庫克此前在社交平台X上宣布，周三(19日)將舉辦「家族最新成員」(Newest Member of the Family)活動，貼文還附上一段金屬蘋果標誌的動畫。庫克的「家族最新成員」形容耐人尋味，有分析認為或許暗示蘋果計劃重新命名iPhone SE 系列，蘋果平價機型或將進行品牌重塑。

 

晶片產業建廠難平衡各方利益

 

　　美國總統特朗普再度點名台灣搶走美國晶片生意，還說，如果晶片不回到美國生產，「美國不會很開心」。於此同時，外媒報道，白宮正在尋求重新談判「晶片與科學法」，且暗示延後部分即將發放的半導體補助撥款，可能影響台積電等廠商所可拿到的補貼。此外，台積電據傳正考慮收購英特爾的美國工廠控股權。

 

一周部署 |

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 |

 

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