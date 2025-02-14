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日入而息 | 習近平據報下周見科企領袖，證監會審視8券商孖展風控，大酒店轉蝕9億

14/02/2025

今天重點

 

1、路透：習近平下周將與馬雲、馬化騰、雷軍等企業領袖座談

 

2、滙控(00005)下周三放榜，據報公布全年節約15億美元成果；滙控據報計劃下周在投資銀行部門啟動新一輪裁員

 

3、證監會表示留意有新股現數千倍超額情況，已對8間券商展開主題檢視

 

4、地政總署指東涌住宅地重推收4份標書，新地信置獨資；高力指東涌住宅地投標氣氛徧向淡靜，料價格仍偏保守

 

5、大酒店(00045)料去年轉蝕9億元，投資物業重估虧損約6億元

 

6、百度(09888)上季經調整純利料跌逾四成，關注AI變現能力；未來數月推出文心4.5系列，6月底起正式開源

 

7、吉利(00175)極氪進軍非洲市場，發布兩款車型售30萬人幣起；領克收購事項完成後，料錄收益約64.7億人幣；極氪與領克今年計劃海外累計落成逾200家門店

 

8、內地1月末M2增7%低預期，新口徑M1增0.4%；內地1月新增貸款5.13億大勝預期，創紀錄新高；內地1月社融增量7.06萬億，大勝預期並創新高；內地1月末社融規模存量415.2萬億，同比增8%

 

9、蘋果擬今年年中將AI功能引入中國版iPhone；蘋果新品會公布前夕，特朗普「倒米」拒豁免其關稅

 

10、中國信通院啟動DeepSeek國產化適配測評工作；DeepSeek在東莞人工智能大模型中心完成部署上線；DeepSeek的熱潮蔓延至內地股民群體；黑芝麻智能表示芯片已全面支持DeepSeek模型推理

 

11、特朗普稱金磚已死，邀俄羅斯重建G8；美國對等關稅將針對不公平補貼及法規等多個範疇；質疑效率部權力過大，美國14個州控馬斯克違憲

 

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