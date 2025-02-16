港股 | 蕭猷華：恒指升勢可持續？

《套期保值》恒生指數上周保持漲勢，全周升1486點。當中，上周四（13日）曾升至22523點，惟觸發急劇回吐，從高位計急瀉約700點至21735點；不過，上周五（14日）恒指再度發力，並升穿上周四高位，明顯大量資金繼續買入港股。另一方面，恒指由1月13日的低位18671點，升至上周五的22620點，一個月內升幅達3949點或21%，短線的確超買，有調整亦正常，但只要不低於上周四的低位21735點，上升趨勢仍可持續。

再說，回顧港股去年9月的升浪，是由中央公布政策組合拳帶動；而今次升浪，則由人工智能(AI)模型DeepSeek崛起帶動，投資者意識到中國在AI模型發展速度驚人，提升科技板塊估值。故此，結合內地宏觀利好政策，和科技領域的優勢，筆者認為恒指短期可以突破去年的高位23241點。

港股迎來多個利好催化劑，上半年有望挑戰25000點。(Shutterstock)

美國總統特朗普上周指出，將對各國實施對等關稅，商務部長正研究細節，料4月前公布，消息對A股、港股影響不大；另一方面，內地利好政策有待發力、科技板塊估值提升，加上筆者估計「習特會」很大機會在4月左右舉行，對港股帶來利好催化劑，因此，筆者認為恒指上半年可挑戰25000點。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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