開市Go | 微信、百度搜索接入DS，阿里美股遭拋，北都將發債
17/02/2025
要聞盤點
1、市場正評估特朗普提出的對等關稅政策，美國1月零售銷售數字跌幅超市場預期。道指收市報跌165點；標普跌0.44點；納指升81點。金龍中國指數續創四個月新高，升175點，阿里巴巴和京東對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時02分跌115點。
2、特朗普表示將於4月2日左右公布汽車關稅措施，研究顯示德國及韓國車企或受影響最大。
3、美俄高層官員本周將於沙烏地會晤，為月底可能舉行的俄烏領導人峰會做準備。
4、馬斯克宣布xAI聊天機器人Grok 3將於周二中午發布，並透露xAI計劃按750億美元估值融資約100億美元。
5、阿布達比投資局計劃2025年首季投資4.36億美元於貝萊德旗下比特幣信託基金，突顯中東金融巨頭開始布局數字資產。
6、知情人士稱台積電正考慮應特朗普政府要求收購英特爾工廠控股權，另博通或考慮收購英特爾晶片設計業務。
7、中國1月新增人民幣貸款創1992年有數據以來同期最高，但貸款餘額增速為有紀錄以來最低，顯示融資需求低迷情況持續。
8、陳茂波表示將提速北部都會區發展，並預告發行債券支持基建工程及促進經濟發展。
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